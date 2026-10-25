Süper Loto sonuçları 25 Ekim 2026 Pazar günü şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Çekilişe katılan vatandaşlar, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "25 Ekim kazanan numaralar hangileri?" ve "Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. Süper Loto'nun 22 Ekim 2026 Perşembe günü yapılan çekilişinde kazanan numaralar 7, 8, 32, 35, 49 ve 51 olarak açıklandı. Bu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 25 Ekim Pazar günkü çekilişin kazanan numaraları ise belli oldu. İşte 25 Ekim kazandıran numaralar...

25 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları için resmî sonuç ekranının kontrol edilmesi gerekiyor. Çekiliş tamamlanmadan kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı kesinleşmiş bilgi olarak paylaşılamaz.

Sonuçlar açıklandığında kazanan altı numara, ikramiye kazanan kişi sayıları ve kategorilere göre ödeme tutarları resmî sonuç ekranından kontrol edilebilecek.

25 EKİM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişinde kazanan numaralar şöyle oldu:

1 - 3 - 5 - 18 - 28 - 59

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponu bulunan vatandaşlar, sonuçları Millî Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden kontrol edebilir. Sorgulama yapmak için şu adımlar izlenebilir:

Millî Piyango Online'ın resmî internet sitesine girin. Süper Loto sonuçları bölümünü açın. Kontrol etmek istediğiniz çekiliş tarihini seçin. Kuponunuzdaki numaraları kazanan numaralarla karşılaştırın. İkramiye kazanıp kazanmadığınızı ve ödeme tutarını resmî ekrandan kontrol edin.

Resmî sonuç ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı resmî kanallar üzerinden yayınlanıyor.