24 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, şans oyunu takipçileri tarafından araştırılıyor. Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları ile büyük ikramiye tutarı belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, "Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, 24 Ekim kazandıran numaralar hangileri, büyük ikramiye ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin merak edilenler...

24 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılan çekilişi sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran 6 numara, Joker ve SüperStar bilgileri ile ikramiye dağılımı netleşti.

Kazandıran numaralar: 10-29-43-48-69-79

Joker: 41

SüperStar: 44

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto kuponunu kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden ilgili çekiliş tarihini seçerek sonuçlara ulaşabilir. Kupondaki numaralar kazandıran sayılarla karşılaştırılabilir; ikramiye tutarı ve kazanılan kategori resmi sonuç ekranından kontrol edilebilir.

Resmi sonuçlar için: https://www.millipiyangoonline.com/