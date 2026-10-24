İstanbul baraj doluluk oranı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan yeni verilerle güncellendi. Kentte son günlerde etkili olan yağışların ardından su rezervlerindeki değişim yakından takip edilirken barajların genel doluluk oranı yüzde 53,01 olarak kaydedildi. Bir önceki güne göre sınırlı düşüş yaşanan İstanbul barajlarında su seviyeleri havzalara göre farklılık gösteriyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece ve diğer barajlarda son durum ne? İşte 24 Ekim 2026 İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 24 EKİM 2026

İSKİ'nin 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.09'da güncellediği verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 53 olarak açıklandı.

23 Ekim Cuma günü yüzde 53,01 seviyesinde bulunan doluluk oranı, son ölçümlerde 0,01 yüzde puan geriledi. Böylece İstanbul'un toplam baraj doluluğu yüzde 53 seviyesinde kalmayı sürdürdü.

Son günlerdeki yağışların ardından yükselen su seviyeleri, barajların bulunduğu havzalara göre değişkenlik göstermeye devam ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın bazıları yüksek doluluk oranlarına ulaşırken özellikle Kazandere ve Pabuçdere'deki düşük seviyeler dikkat çekiyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 EKİM 2026

İSKİ'nin 24 Ekim 2026 tarihli güncel grafiğine göre İstanbul'daki 10 barajın yaklaşık doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: %77,47

Darlık Barajı: %88.,8

Elmalı Barajı: %74,48

Terkos Barajı: %36,82

Alibey Barajı: %75,42

Büyükçekmece Barajı: %30,68

Sazlıdere Barajı: %32,36

Istrancalar Barajı: %54,66

Kazandere Barajı: %6,26

Pabuçdere Barajı: %3,33

NOT: Genel doluluk oranı İSKİ ekranında kesin olarak %53 şeklinde verilmiştir. Baraj bazındaki grafikte sayısal etiket bulunmadığından ayrı baraj oranları görsel üzerinden yaklaşık ve tam sayıya yuvarlanmış olarak aktarılmıştır.

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

24 Ekim 2026 tarihli İSKİ verilerine göre İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı yaklaşık yüzde 88,88 ile Darlık Barajı oldu.

Darlık'ı yaklaşık yüzde 77 doluluk oranıyla Ömerli ve yüzde 75 doluluk oranı ile Alibey barajları takip etti. Elmalı Barajı'nda ise su seviyesi yaklaşık yüzde 74 olarak kaydedildi. İstanbul genelindeki ortalama doluluk oranının üzerinde bulunan bu barajlar, kentin su rezervlerinde önemli yer tutuyor.

İSTANBUL'UN EN BOŞ BARAJI HANGİSİ?

İSKİ'nin 24 Ekim tarihli ölçümlerinde en düşük doluluk oranı yaklaşık yüzde 3,33 ile Pabuçdere Barajı'nda görüldü. Kazandere Barajı'nda ise doluluk yaklaşık yüzde 6,26 seviyesinde kaldı. Böylece her iki barajda da su seviyesi yüzde 10'un altında bulunmaya devam etti.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları, İSKİ'nin resmî internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

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