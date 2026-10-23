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Anasayfa Haberler Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 23 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 23 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatı 23 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları araştırılırken altın piyasasındaki son hareketlilik de takip ediliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 23 Ekim güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 23 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları 23 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcılar ve birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatındaki değişimle birlikte çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış rakamları da araştırılıyor. Peki, gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 23 Ekim güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünde başta ons altın ve dolar/TL kuru olmak üzere küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatındaki değişim, Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıyor. Bunun yanında dolar/TL kurundaki hareketlilik de gram altının TL karşılığında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi fiziki altınların fiyatlarında ise gram altının yanı sıra ürünün işçiliği ve piyasadaki alış-satış makası da etkili olabiliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl hareket edeceği; ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin açıklamalar, doların seyri ve tahvil getirileri gibi birçok etkene bağlı olacak.

ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin güçlenmesi altın üzerinde baskı oluşturabilir. Buna karşılık faiz indirimi beklentilerinin yeniden güçlenmesi, doların zayıflaması veya güvenli liman talebinin artması fiyatlara destek sağlayabilir.

Bu nedenle kısa vadeli fiyat hareketlerinden yola çıkarak altının kesin olarak yükseleceğini ya da düşeceğini söylemek mümkün değil. Alış ve satış fiyatları arasındaki farkın da hesaba katılması gerekiyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 23 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,7260 (Alış) - 49,7501 (Satış)

◼EURO: 55,8545 (Alış) - 55,9202 (Satış)

◼STERLİN: 66,6834 (Alış) - 66,6939 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 22 EKİM 2026

Gram Altın Alış: 6.422,08₺

Gram Altın Satış: 6.422,96₺

Çeyrek Altın Alış: 10.480,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.562,00₺

Yarım Altın Alış: 20.960,00₺

Yarım Altın Satış: 21.118,00₺

Tam Altın Alış: 41.524,74₺

Tam Altın Satış: 42.344,40₺

Ata Altın Alış: 42.822,39₺

Ata Altın Satış: 43.903,09₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.862,00₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.914,00₺

Gümüş Alış: 86,63₺

Gümüş Satış: 86,73₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Ekim Cuma günü saat 06.00 itibarıyla alınmıştır.

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