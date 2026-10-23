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Anasayfa Haberler Bugün kimin maçı var? 23 Ekim maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri

Bugün kimin maçı var? 23 Ekim maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri

23 Ekim Cuma günü spor dünyasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? 23 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Bugün kimin maçı var? 23 Ekim maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri

22 Ekim 2026 Perşembe günü futbol dünyasında yoğun bir karşılaşma programı futbolseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 9. hafta Corendon - Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının açılış maçındaysa Boluspor ile Vanspor FK karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de ise temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, 23 Ekim Cuma kimin maçı var? İşte Türkiye saatine göre günün maç programı...

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

23 Ekim Cuma günü Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig'de 1'er, Suudi Arabistan Pro Lig'de ise 3 karşılaşma yapılacak. EuroLeague'de de sezon 3 maçla devam edecek.

23 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR

  • 16.30 Al Faşsaly-Al Nassr
  • 18.30 Al Ittihad-Diriyah
  • 20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
  • 20.00 Boluspor-Vanspor FK
  • 21.00 Al Qadsiah-Al Hilal
  • 21.00 Go Ahead-Telstar
  • 21.30 Stuttgart-Borussia Mönchengladbach
  • 21.45 Torino-Monza
  • 21.45 Brest-Nice
  • 21.45 Kortrijk-Mechelen
  • 22.00 Ipswich Town-Nottingham Forest
  • 22.00 Alaves-Malaga
  • 22.45 Vitoria Guimaraes-Maritimo

23 EKİM CUMA EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

EuroLeague'de yedinci hafta karşılaşmaları devam ediyor. Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadelenin yanı sıra Zalgiris-ASVEL ve Paris Basket-Valencia maçları da oynanacak.

  • 20.00 Zalgiris-ASVEL
  • 21.15 Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin
  • 21.45 Paris Basket-Valencia

Bugünkü maçları takip etmek için tıklayınız...

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