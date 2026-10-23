22 Ekim 2026 Perşembe günü futbol dünyasında yoğun bir karşılaşma programı futbolseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 9. hafta Corendon - Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının açılış maçındaysa Boluspor ile Vanspor FK karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de ise temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, 23 Ekim Cuma kimin maçı var? İşte Türkiye saatine göre günün maç programı...

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

23 Ekim Cuma günü Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig'de 1'er, Suudi Arabistan Pro Lig'de ise 3 karşılaşma yapılacak. EuroLeague'de de sezon 3 maçla devam edecek.

23 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR

16.30 Al Faşsaly-Al Nassr

18.30 Al Ittihad-Diriyah

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

20.00 Boluspor-Vanspor FK

21.00 Al Qadsiah-Al Hilal

21.00 Go Ahead-Telstar

21.30 Stuttgart-Borussia Mönchengladbach

21.45 Torino-Monza

21.45 Brest-Nice

21.45 Kortrijk-Mechelen

22.00 Ipswich Town-Nottingham Forest

22.00 Alaves-Malaga

22.45 Vitoria Guimaraes-Maritimo

23 EKİM CUMA EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

EuroLeague'de yedinci hafta karşılaşmaları devam ediyor. Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadelenin yanı sıra Zalgiris-ASVEL ve Paris Basket-Valencia maçları da oynanacak.

20.00 Zalgiris-ASVEL

21.15 Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin

21.45 Paris Basket-Valencia

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