22 Ekim 2026 Perşembe günü futbol dünyasında yoğun bir karşılaşma programı futbolseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 9. hafta Corendon - Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının açılış maçındaysa Boluspor ile Vanspor FK karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de ise temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, 23 Ekim Cuma kimin maçı var? İşte Türkiye saatine göre günün maç programı...
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?
23 Ekim Cuma günü Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig'de 1'er, Suudi Arabistan Pro Lig'de ise 3 karşılaşma yapılacak. EuroLeague'de de sezon 3 maçla devam edecek.
23 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR
- 16.30 Al Faşsaly-Al Nassr
- 18.30 Al Ittihad-Diriyah
- 20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
- 20.00 Boluspor-Vanspor FK
- 21.00 Al Qadsiah-Al Hilal
- 21.00 Go Ahead-Telstar
- 21.30 Stuttgart-Borussia Mönchengladbach
- 21.45 Torino-Monza
- 21.45 Brest-Nice
- 21.45 Kortrijk-Mechelen
- 22.00 Ipswich Town-Nottingham Forest
- 22.00 Alaves-Malaga
- 22.45 Vitoria Guimaraes-Maritimo
23 EKİM CUMA EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI
EuroLeague'de yedinci hafta karşılaşmaları devam ediyor. Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadelenin yanı sıra Zalgiris-ASVEL ve Paris Basket-Valencia maçları da oynanacak.
- 20.00 Zalgiris-ASVEL
- 21.15 Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin
- 21.45 Paris Basket-Valencia
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