Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları 22 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan burs programında başvurular 31 Ekim'de tamamlanacak. VGM burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih ise henüz duyurulmadı. Kurumun uygulamasına göre sonuçlar, KYK burs sonuçlarının ilan edilmesinin ardından açıklanacak.

Örgün ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayan burs programında aylık ödeme tutarı 4 bin TL olarak belirlendi. Başvuru değerlendirmeleri, sonuç sorgulama işlemleri ve KYK bursuyla ilgili kurallar da VGM'nin yayımladığı resmî bilgilerle netleşti.

VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı güne ilişkin henüz resmî bir takvim yayımlamadı. Başvuruların 31 Ekim Cumartesi günü sona ermesinin ardından adayların beyan ettiği bilgiler kontrol edilecek ve değerlendirme işlemleri yürütülecek.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

VGM yükseköğrenim burs sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurumun resmî internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Başvuru yapan öğrenciler, VGM'nin burs duyuruları sayfasını takip ederek sonuç sorgulama bağlantısına ulaşabilecek. 22 Ekim 2026 itibarıyla yeni döneme ait sonuç sorgulama ekranı henüz ilan edilmedi.

VGM burs sonuçları ve sorgulama duyuruları: VGM RESMİ BURS SAYFASI

VGM BURSU NE KADAR 2026-2027? AYLIK KAÇ TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıkladığı 2026-2027 eğitim yılı burs tutarlarına göre üniversite öğrencilerine aylık 4.000 TL yükseköğrenim bursu verilecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı ise aylık 1.750 TL olarak uygulanacak.

Ek olarak burslar karşılıksız olarak veriliyor. Öğrencilerin başvuru yapması tek başına ödeme hakkı oluşturmuyor; değerlendirmeler sonucunda burs almaya hak kazanmaları gerekiyor.

VGM BURSU KAÇ AY VERİLECEK, NE ZAMAN YATACAK?

VGM yükseköğrenim bursu, her eğitim öğretim yılında ekim ile mayıs ayları arasında toplam 8 ay boyunca ödeniyor.

2026-2027 döneminde aylık 4.000 TL üzerinden hesaplandığında bir öğrencinin eğitim yılı boyunca alabileceği toplam burs tutarı 32.000 TL olacak.

VGM'nin ödeme esaslarına göre burslar, ödeme yapılan aylarda en geç ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. İlk ödemenin ne zaman gerçekleştirileceği ise hak sahipliği ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olacak.

Ortaöğrenim eğitim yardımları ise ekim ve haziran ayları arasında 9 ay süreyle veriliyor.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

VGM yükseköğrenim bursu, Türkiye'deki üniversitelerin örgün ön lisans ve lisans programlarında eğitim gören ve ilgili koşulları sağlayan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik uygulanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim burs yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlarda bulunan öğrencilere burs verilmiyor:

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde edenler. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri. Polis Akademisi ve askerî okul öğrencileri. Normal öğrenim süresini aşarak ek süre eğitim görenler. Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alanlar. VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler. Önceki eğitim yılında başarısızlık nedeniyle VGM bursu kesilenler.

Yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıca belirlenen kontenjan ve başvuru koşulları bulunuyor.

Başvurular, öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğrulanmasının ardından ilgili yönetmelik ve değerlendirme cetveli kapsamında inceleniyor. Yanlış veya hatalı bilgi tespit edilmesi durumunda başvuru iptal edilebiliyor.

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrenciler, aynı anda VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor.

VGM'nin resmî açıklamasına göre hem KYK'ya hem de VGM'ye burs başvurusu yapılabiliyor. Ancak KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, KYK taahhütnamesini imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın VGM burs başvuruları iptal ediliyor.

Buna karşılık KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler VGM bursundan yararlanabiliyor. Çünkü geri ödemeli öğrenim kredisi ile karşılıksız KYK bursu farklı uygulamalar olarak değerlendiriliyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 VGM yükseköğrenim burs başvuruları, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda alınıyor. Öğrencilerin VGM'nin internet sitesindeki yükseköğrenim burs başvuru ekranına girerek başvuru kılavuzunu okumaları ve kimlik, eğitim, aile ve gelir bilgilerini doğru şekilde doldurmaları gerekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ayrıca sahte burs başvuru sayfaları ve kişisel bilgi toplamaya yönelik dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuyor. Öğrencilerin işlemlerini yalnızca kurumun resmî bağlantıları üzerinden gerçekleştirmeleri önem taşıyor.