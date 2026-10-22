Türkiye'de ulusal çapta siber güvenlik uyarısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına yönelik önleyici çalışmaları devreye aldı. Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve kritik altyapı işletmecilerine acil tedbir çağrısı yapıldı. "PHP2Shell" olarak adlandırılan zafiyetlerin belirli koşullarda kimlik doğrulaması olmadan uzaktan kod çalıştırılmasına imkân tanıyabileceği belirtiliyor. Peki, PHP yazılım altyapısı nedir, neden uyarı verildi, güvenlik açığı neye yol açabilir? İşte ayrıntılar...

PHP YAZILIM ALTYAPISI NEDİR?

PHP, internet sitelerinin ve çevrim içi uygulamaların arka planında çalışan sunucu taraflı bir programlama dilidir. Web sayfalarının dinamik olarak oluşturulması, formlardan gelen bilgilerin işlenmesi ve veri tabanlarıyla iletişim kurulması gibi pek çok işlemde kullanılır.

PHP altyapısıyla çalışan bir internet sitesinin güvenlik riski taşıması, yalnızca bu yazılım dilini kullanmasına bağlı değildir. Risk, kullanılan sürüm veya bileşenlerin güvenlik açığından etkilenmesi ve gerekli korumaların bulunmaması durumunda ortaya çıkabilir.

PHP NEDEN UYARI VERİLDİ?

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik zafiyetleri nedeniyle ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını başlattı. Açıklamada, "PHP2Shell" olarak adlandırılan zafiyetlerin belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı kimlik doğrulaması olmaksızın uzaktan kod çalıştırma imkânı sağlayabildiği belirtildi.

Özellikle internete açık ve söz konusu zafiyetlerden etkilenen sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerin kesintiye uğraması gibi riskler bulunuyor. Bu nedenle güvenlik açıklarının erken tespit edilmesi ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla Türkiye genelinde taramalar başlatıldı.

ULUSAL ÖLÇEKTE GÜVENLİK TARAMALARI BAŞLATILDI

Siber Güvenlik Başkanlığı, tehdidin erken tespit edilmesi ve muhtemel etkilerinin azaltılması için ulusal ölçekte güvenlik taramalarını devreye aldı. Bu kapsamda Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden kurum ve kuruluşlara, ayrıca kritik altyapı işletmecilerine acil güvenlik duyuruları iletildi.

Bildirimlerde, sistemlerin güvenliğinin sağlanması için uygulanması gereken teknik ve idari tedbirler paylaşıldı. Çalışmaların temel amacı, zafiyetlerden etkilenebilecek sistemleri belirlemek ve olası siber saldırıların önüne geçmek.

🚨 KRİTİK SİBER GÜVENLİK UYARISI Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir. Başkanlığımız, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlatmış, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerini iletmiştir. Kamu kurumlarımızın, kritik altyapı işletmecilerimizin ve özel sektör kuruluşlarımızın sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir. 🔗 Güvenlik duyurusu ve teknik tedbirler: https://t.co/yog8dEOCLs — T.C. Siber Güvenlik Başkanlığı (@cbsiberguvenlik) October 21, 2026

KURUMLARA ACİL GÜVENLİK ÇAĞRISI

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları başta olmak üzere tüm sistem yöneticilerine internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirme çağrısında bulundu. Güvenlik güncellemelerinin gecikmeden uygulanması ve yetkisiz erişim risklerini azaltacak önlemlerin alınması istendi. Özellikle şu tedbirler öne çıkıyor:

İnternete açık sistemlerin ve uygulamaların kontrol edilmesi.

Etkilenen yazılım sürümlerinin belirlenmesi ve uygun güvenlik güncellemelerinin uygulanması.

Yetkisiz erişim risklerinin azaltılması.

İhtiyaç duyulmayan dış erişimlerin sınırlandırılması.

Gerekli görülen servislerde ek koruma önlemlerinin devreye alınması.

Başkanlık, resmî güvenlik bildiriminde yer alan tedbirlerin gecikmeden uygulanmasını tavsiye etti.

PHP2SHELL GÜVENLİK AÇIĞI NEYE YOL AÇABİLİR?

Uzaktan kod çalıştırma, bir saldırganın hedef sistemde uzaktan gönderdiği kodun çalıştırılabilmesi anlamına geliyor. Böyle bir açığın başarıyla istismar edilmesi halinde saldırgan, uygulamanın sahip olduğu yetkiler ölçüsünde sistem kaynaklarına erişebilir veya yetkisiz işlemler yapabilir.

Olası sonuçlar arasında veri güvenliğinin bozulması, sistemlerin kontrolünün tehlikeye girmesi ve çevrim içi hizmetlerde kesinti yaşanması bulunuyor. Ancak bu ihtimaller, tüm PHP tabanlı internet sitelerinin etkilendiği veya bütün sistemlerin saldırıya uğradığı anlamına gelmiyor. Risk, etkilenen yazılım ve sistemlerin durumuna göre değişiyor.

PHP GÜVENLİK UYARISI VATANDAŞLARI NASIL ETKİLER?

Uyarının doğrudan hedefi, PHP tabanlı sistemleri çalıştıran kurumlar ve sistem yöneticileri. Bu açıklama, vatandaşların kişisel bilgisayarlarında veya telefonlarında mutlaka bir güvenlik açığı bulunduğu anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte etkilenen bir internet sitesinde güvenlik ihlali yaşanması, o hizmet üzerinden işlenen bilgilerin güvenliğini veya hizmetin sürekliliğini etkileyebilir. Vatandaşların şüpheli bağlantılara tıklamaması, hesaplarında güçlü ve benzersiz parolalar kullanması ve kullandıkları hizmetlere ilişkin resmî güvenlik bildirimlerini takip etmesi önem taşıyor.

RESMÎ SİBER GÜVENLİK UYARISI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

PHP altyapısındaki güvenlik açıklarına yönelik resmî duyuru, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının internet sitesinde yayımlandı. Kurumların ve sistem yöneticilerinin uygulanması gereken teknik tedbirler için doğrudan resmî bildirimi esas alması gerekiyor.