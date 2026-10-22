Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde arsa sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni satış programını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kurum, farklı kullanım özelliklerine sahip 725 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi alanlarını kapsayan organizasyonda vadeli ödeme seçenekleri ile peşin alım indirimi de uygulanacak. Peki, TOKİ 61 ilde 725 arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, başvuru nasıl yapılır, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinatla 48 ay vade şartları neler? İşte 2026 TOKİ arsa satışıyla ilgili merak edilenler...

TOKİ 61 İLDE 725 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ'nin 21 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı resmî açıklamaya göre 61 ildeki 725 arsanın açık artırma toplantıları 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günlerinde gerçekleştirilecek.

Her iki gün de saat 10.30'da başlayacak organizasyon için Ankara ve İstanbul'da iki ayrı toplantı noktası belirlendi.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ'nin satış programında Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak bulunuyor.

Anadolu Ajansının aktardığı satış listesi bilgilerine göre Ankara'da 33, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 6 arsa satışa çıkarılacak.

TOKİ ARSA FİYATLARI 2026 NE KADAR, KAÇ TL?

TOKİ'nin arsa satışlarına ilişkin bazı haberlerde başlangıç fiyatının 400 bin TL olduğu belirtiliyor. Ancak kurumun 21 Ekim tarihli ana duyurusunda bütün satış listesini kapsayan kesin bir en düşük fiyat açıklanmıyor. Taşınmazların muhammen bedelleri, resmî satış listesinde ayrı ayrı gösteriliyor.

Satış programındaki 725 arsanın toplam yüzölçümü yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekare, toplam muhammen bedeli ise 29 milyar 146 milyon 300 bin TL olarak açıklandı.

Muhammen bedel, açık artırma öncesinde belirlenen tahmini satış değerini ifade ediyor. Teklifler sonucunda oluşacak nihai satış fiyatı daha yüksek olabilecek.

Konut alanlarının yanında ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, rekreasyon, lojistik ve depolama alanları da satış kapsamına giriyor. Bu nedenle her arsanın kullanım niteliği, fiyatı ve ödeme yöntemi farklılık gösterebiliyor.

TOKİ ARSA SATIŞINDA YÜZDE 20 VE 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE

TOKİ, belirlenen taşınmazlar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli ödeme imkânı sunacak.

Buna göre 1 milyon TL bedelle satılan ve yüzde 25 peşinat seçeneğine sahip bir arsa için ilk ödeme 250 bin TL, kalan ana para ise 750 bin TL olacak. Yüzde 20 peşinat seçeneğinde ise ilk ödeme 200 bin TL, kalan ana para 800 bin TL olarak hesaplanacak.

Bu hesaplamalar yalnızca peşinat oranını göstermek için hazırlanmıştır. Resmî satış listesinde vadeli işlemler için yıllık en fazla yüzde 20 artış koşulu yer aldığından taksitlerin 48 ay boyunca değişmeden kalacağı varsayılmamalıdır.

Bazı arsalar ise yalnızca peşin bedelle satılacak.

TOKİ ARSA SATIŞINDA YÜZDE 15 İNDİRİM ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin açıklamasına göre vadeli satışa çıkarılan belirli arsaları peşin satın alanlara yüzde 15 indirim yapılacak.

Ancak bu avantaj satış listesindeki bütün taşınmazları kapsamıyor. İndirimden yararlanılabilecek arsalar, resmî listenin "Satış Şekli" bölümünde ayrıca belirtiliyor. Dolayısıyla teklif vermeden önce ilgilenilen arsanın indirim kapsamına girip girmediğinin kontrol edilmesi gerekiyor.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ'nin 725 arsalık satış programına katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin öncelikle kurumun yayımladığı satış listesinden ilgilendikleri taşınmazı belirlemesi gerekiyor.

Açık artırmaya katılım için ilgili arsanın muhammen bedeline göre belirlenen katılım teminatının yatırılması ve satış şartnamesindeki evrak koşullarının tamamlanması isteniyor.

Resmî şartnameye göre başlangıç teminatları 50 bin TL'den başlıyor. Muhammen bedeli 500 bin TL'ye kadar olan arsalar için 50 bin TL, 500 bin TL'yi aşan ve 2 milyon 500 bin TL'ye kadar olan taşınmazlar için ise 100 bin TL katılım teminatı öngörülüyor. Daha yüksek bedelli arsalar için teminat da kademeli olarak artıyor.

İnternetten teklif verecek katılımcıların belgelerini önceden teslim ederek Emlak Yönetim'den onay almaları gerekiyor. Şartnamede internet katılımının 4 Kasım 2026 saat 10.30'da kapatılacağı belirtiliyor.

Ayrıca ihalede en yüksek teklifi veren katılımcı için yüzde 4 teminat ve yüzde 2 artı KDV hizmet bedeli gibi ek mali yükümlülükler bulunuyor.

TOKİ 725 ARSA AÇIK ARTIRMA DUYURUSU

TOKİ ARSA SATIŞI KDV'DEN MUAF MI?

Anadolu Ajansının aktardığı bilgilere göre satışa çıkarılacak taşınmazlar KDV'den muaf olacak. Ancak satış işlemi sırasında şartnamede belirtilen hizmet bedeli ve vergiler gibi ek giderlerin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.