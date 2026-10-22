Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yılın yedinci faiz kararını duyurdu. Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplanan kurulun kararıyla para politikasında yaklaşık dokuz aylık aranın ardından yeni bir faiz indirimi gerçekleştirildi. Kararın açıklanmasıyla birlikte altın, döviz, Borsa İstanbul ve kredi piyasalarına yönelik beklentiler öne çıktı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, faizler arttı mı azaldı mı, yüzde kaça indi? Faiz indirimi gram altın ve dolar fiyatlarını yükseltir mi, borsayı ve petrolü nasıl etkiler? İşte TCMB'nin ekim ayı faiz kararı ve piyasalara olası yansımaları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? 22 EKİM 2026

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te beklenen faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olarak kullanılan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi. Böylece politika faizinde 100 baz puanlık, diğer bir ifadeyle 1 yüzde puanlık indirim yapılmış oldu.

Merkez Bankası ayrıca gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e düşürdü.

TCMB'nin ocak ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminden sonra mart, nisan, haziran, temmuz ve eylül toplantılarında politika faizi yüzde 37 seviyesinde korunmuştu. Ekim kararıyla yaklaşık dokuz ay sonra yeniden indirime gidildi.

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MERKEZ BANKASI FAİZLERİ NEDEN İNDİRDİ?

TCMB'nin karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde son dönemde gerileme yaşandığı ve iç talepteki zayıf seyrin devam ettiği belirtildi.

Para Politikası Kurulu, ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerine ilişkin göstergelerin dezenflasyon sürecini desteklediğini değerlendirirken, küresel risklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekti.

Özellikle jeopolitik gerilimler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.

TCMB, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini, gelecek faiz adımlarının ise enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerine göre toplantı bazında belirleneceğini bildirdi.

Kurul ayrıca enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma meydana gelirse para politikasının yeniden sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.

FAİZ İNDİRİMİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER? GRAM ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Merkez Bankasının faiz indirimi, gram altın fiyatlarını döviz kuru üzerinden etkileyebilecek gelişmeler arasında bulunuyor. Türkiye'de gram altının fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın değeri ile dolar/TL kurunun birlikte hareketinden etkileniyor.

Faiz indirimi Türk lirasının faiz avantajını azaltır ve dolar/TL kurunda yükselişe yol açarsa, ons altın değişmese bile gram altın üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabilir.

Buna karşılık faiz kararının önceden büyük ölçüde fiyatlanmış olması veya Türk lirasının güçlü kalması durumunda gram altında aynı yönde belirgin bir hareket görülmeyebilir.

TCMB'nin faiz indirmesi, gram altının kesin olarak yükseleceği anlamına gelmiyor. Uluslararası ons altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası, doların küresel değeri ve jeopolitik riskler de belirleyici olmaya devam ediyor.

Dolayısıyla 22 Ekim kararının altına etkisini değerlendirmek için karar sonrasındaki dolar/TL ve ons altın hareketlerinin birlikte izlenmesi gerekiyor.

DİKKAT: Bu haber yapılan açıklamalar doğrultusunda emsal kararlar dikkate alınarak düzenlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.

FAİZ İNDİRİMİ BORSAYI NASIL ETKİLER? BIST 100 YÜKSELİR Mİ?

Faiz indirimi, teorik olarak şirketlerin finansman maliyetlerini azaltabilecek ve hisse senetlerine yönelik yatırım iştahını destekleyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Özellikle bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve kredi maliyetlerine duyarlı şirketler, faiz politikasındaki değişimlerin yakından takip edildiği sektörler arasında bulunuyor.

Faizlerdeki düşüşün ilerleyen dönemde bankaların fonlama maliyetlerini azaltması ve şirketlerin krediye erişim koşullarını iyileştirmesi mümkün. Ancak bunun gerçekleşme hızı bankaların bilanço yapısına, piyasa faizlerine ve finansal koşullara bağlı.

Borsa İstanbul'da 21 Ekim Çarşamba günü BIST 100 endeksi yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan kapanmıştı.

Bu rakam faiz kararından önceki işlem gününün kapanışına aittir. Karar sonrasında BIST 100'ün kesin olarak yükseldiği veya düştüğü sonucunu ortaya koymuyor.

FAİZ İNDİRİMİ PETROL FİYATLARINI ETKİLER Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı, uluslararası Brent petrol fiyatlarının ana belirleyicilerinden biri değil.

Küresel petrol fiyatları öncelikle arz ve talep dengesi, üretici ülkelerin kararları, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, enerji taşımacılığı ve küresel ekonomik görünümden etkileniyor.

Bu nedenle TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indiriminin tek başına Brent petrolün uluslararası piyasa fiyatını belirgin biçimde değiştirmesi beklenmez.

Bununla birlikte faiz kararı, döviz kuru üzerinden Türkiye'deki petrol ve akaryakıt maliyetlerini dolaylı olarak etkileyebilir.

FAİZ İNDİRİMİ KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNİ DÜŞÜRÜR MÜ?

Politika faizinin yüzde 36'ya indirilmesi, bankaların kredi ve mevduat faizlerini zaman içerisinde etkileyebilir.

Bankaların fonlama maliyetlerinin gerilemesi halinde ihtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredi faizlerinde düşüş için alan oluşabilir. Bununla birlikte bankalar kredi faizlerini belirlerken müşteri riskini, vade yapısını, fonlama kaynaklarını ve düzenleyici sınırlamaları da dikkate alıyor.

Mevduat tarafında ise yeni açılacak veya vadesi yenilenecek hesaplara sunulan faiz oranları aşağı yönlü güncellenebilir.

Ancak politika faizinin 100 baz puan düşmesi, bütün banka kredi ve mevduat faizlerinin aynı gün 100 baz puan azalacağı anlamına gelmiyor. Mevcut sabit faizli kredi sözleşmelerinin faizleri de TCMB'nin yeni kararıyla kendiliğinden değişmiyor.

MERKEZ BANKASI BİR SONRAKİ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

TCMB'nin 2026 Para Politikası Kurulu takvimine göre yılın son planlı faiz kararı 10 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak. 22 Ekim toplantısının ayrıntılı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.

Piyasalarda bundan sonraki dönemde enflasyon verileri, enerji fiyatlarının seyri ve TCMB'nin aralık toplantısında nasıl bir adım atacağı yakından takip edilecek.