CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler İstanbul trafik durumu CANLI | 22 Ekim İstanbul’da hangi yollar kapalı?

İstanbul trafik durumu CANLI | 22 Ekim İstanbul’da hangi yollar kapalı?

İstanbul’da 22 Ekim Perşembe günü trafiğe çıkacak sürücüler için yol durumu belli oluyor. Fındıkzade Kızılelma Caddesi, Sirkeci–Sarayburnu sahil yolu ve Kavacık–FSM Köprüsü katılımı başta olmak üzere bazı güzergâhlarda bakım-onarım çalışmaları sürüyor. İstanbul trafik durumu canlı haritası ve kapalı yolların listesi haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 06:59
İstanbul trafik durumu CANLI | 22 Ekim İstanbul’da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da 22 Ekim 2026 Perşembe günü trafiğe çıkacak sürücüler, yol çalışmaları ve şerit kapatmalarını yakından takip ediyor. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurularına göre kentte bazı cadde ve bağlantı yollarında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle şerit kısıtlamaları uygulanıyor. Fındıkzade Kızılelma Caddesi, Sirkeci–Sarayburnu sahil yolu, Küçüksu Kavşağı ve Kavacık–FSM Köprüsü katılımı dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, trafik yoğunluğu nasıl? İşte 22 Ekim İstanbul trafik durumu ve canlı trafik haritası...

İSTANBUL TRAFİK DURUMU CANLI: TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL TAKİP EDİLİR?

İstanbul'da anlık trafik yoğunluğunu öğrenmek isteyen sürücüler, İBB'nin resmî trafik haritası ve İBB CepTrafik uygulaması üzerinden yol durumunu takip edebilir. Haritada yoğunluk renklerle gösterilirken kapalı yollar ve devam eden çalışmalar da işaretleniyor.

İstanbul canlı trafik haritası: https://ibb.com.tr/trafik-durumu/

22 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurularında yer alan yol çalışmaları ve şerit kısıtlamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fındıkzade Kızılelma Caddesi

Fındıkzade Kızılelma Caddesi'nin Samatya yönünde bakım-onarım çalışması nedeniyle tüm şeritlerin kapalı olduğu bildirildi. Çalışmanın 30 Ekim sabahına kadar sürmesi planlanıyor.

Sirkeci–Sarayburnu sahil yolu

Sahil yolunun Sirkeci–Sarayburnu yönünde bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şerit kapalı. Çalışmanın 30 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor.

Küçüksu Kavşağı–Namazgâh yönü

Küçüksu Kavşağı–Namazgâh güzergâhında bakım-onarım çalışması nedeniyle bir şeritte kısıtlama bulunuyor. Çalışmanın 31 Ekim'e kadar sürmesi öngörülüyor.

Kavacık Kavşağı–TEM FSM Köprüsü katılımı

Kavacık Kavşağı'ndan TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımına uzanan kesimde bakım-onarım ve kavşak genişletme çalışması nedeniyle sağ şerit kapalı. Çalışmanın 25 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor.

TEM Ahmediye–Büyükçekmece yönü

TEM Otoyolu'nun Ahmediye–Büyükçekmece yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle sol şeritte kısıtlama uygulanıyor. Duyuruda çalışmanın 18 Kasım'a kadar sürmesinin planlandığı belirtiliyor.

Ataköy Bulvarı–Uğur Mumcu Bulvarı

Ataköy Bulvarı'ndan Uğur Mumcu Bulvarı yönünde bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şerit kapalı. Çalışmanın 30 Ekim akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

Çatalca Yolu Caddesi

Çatalca Yolu Caddesi'nde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritlerde kısıtlama bulunuyor. Çalışmanın 30 Ekim sabahına kadar devam etmesi planlanıyor.

Hz. Halid Bulvarı–Eyüp Sultan Bulvarı katılımı

Eyüpsultan ilçesindeki Hz. Halid Bulvarı–Eyüp Sultan Bulvarı katılımında bakım-onarım çalışması nedeniyle trafik kısıtlaması bulunuyor. Çalışmanın 30 Ekim'e kadar sürmesi öngörülüyor.

Pendik Tersane Köprülü Kavşağı

Pendik Tersane Köprülü Kavşağı'nda köprü güçlendirme çalışması nedeniyle her iki yöndeki yan yollarda sağ şeritler kapalı. Çalışmanın 30 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.

Bomonti–Dolmabahçe Tüneli

Bomonti–Dolmabahçe Tüneli'nin Bomonti'den Dolmabahçe yönüne olan kesiminde elektromekanik sistemlerin yenilenmesi çalışmaları yürütülüyor. Duyuruya göre tünel, 16 Aralık'a kadar her gün 00.00–06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Yukarıdaki çalışma ve kapanma bilgileri İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin yayımladığı duyurulara dayanmaktadır. Çalışmaların bitiş saatleri değişebileceği için sürücülerin yola çıkmadan önce güncel durumu kontrol etmesi gerekiyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL?

İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah ve akşam işe gidiş-geliş saatlerinde, kaza ve yol çalışmaları nedeniyle değişebiliyor. Bu nedenle yalnızca yol kapanmalarını değil, seyahat edeceğiniz güzergâhtaki anlık yoğunluğu da kontrol etmek önem taşıyor. İBB'nin canlı trafik haritasında yol durumunu inceleyebilir, yoğunluk görülen güzergâhlar için alternatif yolları değerlendirebilirsiniz.

Canlı trafik haritası: https://ibb.com.tr/trafik-durumu/

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
'Avrupa Fatihi' geri döndü!
F.Bahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti!
F.Bahçe'de takımdan ilk o gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan’dan taraftara teşekkür Doğan’dan taraftara teşekkür 03:13
Arda Güler attı Real kazandı Arda Güler attı Real kazandı 03:11
Lille’i yenen ilk Türk takımı Lille’i yenen ilk Türk takımı 03:04
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! 01:08
'Avrupa Fatihi' geri döndü! 'Avrupa Fatihi' geri döndü! 01:08
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! 01:08
Daha Eski
Arda Güler attı R. Madrid kazandı! Arda Güler attı R. Madrid kazandı! 01:08
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 01:08
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:08
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 01:07
Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik 01:07
"Kimse bana gol atmayı öğretmesin!" "Kimse bana gol atmayı öğretmesin!" 01:07