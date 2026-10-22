İstanbul'da 22 Ekim 2026 Perşembe günü trafiğe çıkacak sürücüler, yol çalışmaları ve şerit kapatmalarını yakından takip ediyor. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurularına göre kentte bazı cadde ve bağlantı yollarında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle şerit kısıtlamaları uygulanıyor. Fındıkzade Kızılelma Caddesi, Sirkeci–Sarayburnu sahil yolu, Küçüksu Kavşağı ve Kavacık–FSM Köprüsü katılımı dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, trafik yoğunluğu nasıl? İşte 22 Ekim İstanbul trafik durumu ve canlı trafik haritası...

İSTANBUL TRAFİK DURUMU CANLI: TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL TAKİP EDİLİR?

İstanbul'da anlık trafik yoğunluğunu öğrenmek isteyen sürücüler, İBB'nin resmî trafik haritası ve İBB CepTrafik uygulaması üzerinden yol durumunu takip edebilir. Haritada yoğunluk renklerle gösterilirken kapalı yollar ve devam eden çalışmalar da işaretleniyor.

İstanbul canlı trafik haritası: https://ibb.com.tr/trafik-durumu/

22 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurularında yer alan yol çalışmaları ve şerit kısıtlamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fındıkzade Kızılelma Caddesi

Fındıkzade Kızılelma Caddesi'nin Samatya yönünde bakım-onarım çalışması nedeniyle tüm şeritlerin kapalı olduğu bildirildi. Çalışmanın 30 Ekim sabahına kadar sürmesi planlanıyor.

Sirkeci–Sarayburnu sahil yolu

Sahil yolunun Sirkeci–Sarayburnu yönünde bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şerit kapalı. Çalışmanın 30 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor.

Küçüksu Kavşağı–Namazgâh yönü

Küçüksu Kavşağı–Namazgâh güzergâhında bakım-onarım çalışması nedeniyle bir şeritte kısıtlama bulunuyor. Çalışmanın 31 Ekim'e kadar sürmesi öngörülüyor.

Kavacık Kavşağı–TEM FSM Köprüsü katılımı

Kavacık Kavşağı'ndan TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımına uzanan kesimde bakım-onarım ve kavşak genişletme çalışması nedeniyle sağ şerit kapalı. Çalışmanın 25 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor.

TEM Ahmediye–Büyükçekmece yönü

TEM Otoyolu'nun Ahmediye–Büyükçekmece yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle sol şeritte kısıtlama uygulanıyor. Duyuruda çalışmanın 18 Kasım'a kadar sürmesinin planlandığı belirtiliyor.

Ataköy Bulvarı–Uğur Mumcu Bulvarı

Ataköy Bulvarı'ndan Uğur Mumcu Bulvarı yönünde bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şerit kapalı. Çalışmanın 30 Ekim akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

Çatalca Yolu Caddesi

Çatalca Yolu Caddesi'nde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritlerde kısıtlama bulunuyor. Çalışmanın 30 Ekim sabahına kadar devam etmesi planlanıyor.

Hz. Halid Bulvarı–Eyüp Sultan Bulvarı katılımı

Eyüpsultan ilçesindeki Hz. Halid Bulvarı–Eyüp Sultan Bulvarı katılımında bakım-onarım çalışması nedeniyle trafik kısıtlaması bulunuyor. Çalışmanın 30 Ekim'e kadar sürmesi öngörülüyor.

Pendik Tersane Köprülü Kavşağı

Pendik Tersane Köprülü Kavşağı'nda köprü güçlendirme çalışması nedeniyle her iki yöndeki yan yollarda sağ şeritler kapalı. Çalışmanın 30 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.

Bomonti–Dolmabahçe Tüneli

Bomonti–Dolmabahçe Tüneli'nin Bomonti'den Dolmabahçe yönüne olan kesiminde elektromekanik sistemlerin yenilenmesi çalışmaları yürütülüyor. Duyuruya göre tünel, 16 Aralık'a kadar her gün 00.00–06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Yukarıdaki çalışma ve kapanma bilgileri İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin yayımladığı duyurulara dayanmaktadır. Çalışmaların bitiş saatleri değişebileceği için sürücülerin yola çıkmadan önce güncel durumu kontrol etmesi gerekiyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL?

İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah ve akşam işe gidiş-geliş saatlerinde, kaza ve yol çalışmaları nedeniyle değişebiliyor. Bu nedenle yalnızca yol kapanmalarını değil, seyahat edeceğiniz güzergâhtaki anlık yoğunluğu da kontrol etmek önem taşıyor. İBB'nin canlı trafik haritasında yol durumunu inceleyebilir, yoğunluk görülen güzergâhlar için alternatif yolları değerlendirebilirsiniz.

Canlı trafik haritası: https://ibb.com.tr/trafik-durumu/