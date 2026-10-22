Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililerin Avrupa'daki rakibi olan Hearts'ın köklü geçmişi, kadro yapısı ve İskoçya futbolundaki konumu dikkat çekiyor. Peki, Hearts nerenin takımı, hangi ülkenin ve şehrin temsilcisi? Hearts hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar? İskoç ekibinin teknik direktörü kim, en değerli futbolcuları hangileri ve hangi başarıları bulunuyor? İşte Trabzonspor'un rakibi Hearts hakkında merak edilenler...

HEARTS NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Heart of Midlothian FC (Hearts) ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililerin Papara Park'ta ağırlayacağı rakibi, İskoç futbolunun en eski ve köklü kulüpleri arasında bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son hafta kaybeden Hearts, bu sezon da hem İskoçya Premiership'te hem de Avrupa kupalarında mücadele ediyor.

Hearts, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un futbol takımıdır. Kulübün tam adı Heart of Midlothian Football Club'dır. 1874 yılında kurulan ekip, 2026 itibarıyla 152 yıllık geçmişe sahip.

EDİNBURGH TARAFTARININ TUTKUSU

Bordo renkli formasıyla tanınan Hearts'ın taraftarlar arasında kullanılan lakapları "Jambos" ve "Jam Tarts"tır. Kulübün en büyük yerel rakibi ise yine Edinburgh şehrini temsil eden Hibernian'dır. İki takım arasındaki karşılaşmalar Edinburgh derbisi olarak biliniyor.

HEARTS HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Hearts, 2026-2027 sezonunda İskoçya'nın en üst düzey futbol ligi olan Scottish Premiership'te mücadele ediyor.

Celtic ve Rangers'ın da yer aldığı ligde Hearts, 22 Ekim 2026 itibarıyla üçüncü sırada bulunuyor. Edinburgh temsilcisi, geride kalan 9 maçta topladığı 16 puanla Celtic ve Rangers'ın arkasında yer alıyor.

Takımın lider Celtic ile arasında 8, ikinci sıradaki Rangers ile arasında ise 4 puan bulunuyor. Hearts'ın güncel averajı artı 5 seviyesinde.

HEARTS'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR 2026?

Hearts'ın toplam futbolcu piyasa değeri, Transfermarkt'ın 2026-2027 sezonuna ilişkin kadro verilerinde 27,25 milyon euro olarak yer alıyor.

Veri tabanındaki kadro 37 futbolcudan oluşurken oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak gösteriliyor. Kadronun yaklaşık yüzde 54'ünü yabancı futbolcular oluşturuyor.

HEARTS'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

İskoç temsilcisini Belçikalı teknik direktör Wouter Vrancken çalıştırıyor. Vrancken, 25 Haziran 2026 tarihinde Hearts'ın başına geçti ve kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı.

47 yaşındaki teknik adam, daha önce Belçika'da Mechelen, Genk, Gent ve Sint-Truiden gibi kulüplerde görev yaptı. Kulübün Haziran 2026 tarihli açıklamasında Vrancken'in hücum odaklı futbol anlayışı vurgulandı.

HEARTS'IN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?

Hearts'ın kadrosunda piyasa değeri ve hücumdaki rolüyle öne çıkan isim Portekizli forvet Cláudio Braga. 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri, kullanılan veri kaynağına göre yaklaşık 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

İskoçya temsilcisinin hücum hattında 19 yaşındaki James Wilson, kanatlarda Josh McPake ve Calvin Miller dikkat çeken diğer oyuncular arasında bulunuyor. Takımın kalesinde ise Hollandalı Beau Reus görev yapıyor.

Hearts'ın 15 Ekim'de Nordsjælland ile oynadığı Avrupa maçında McPake, Wilson, Miller ve Braga ilk 11'de yer aldı. Bu isimler, Trabzonspor karşılaşması öncesinde hücum organizasyonları açısından öne çıkan futbolcular arasında bulunuyor.

HEARTS'IN STADI NEREDE, KAÇ KİŞİLİK?

Hearts, iç saha karşılaşmalarını Edinburgh'un Gorgie bölgesindeki Tynecastle Park stadyumunda oynuyor.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nin (SPFL) verilerinde stadyumun kapasitesi 20.099 kişi olarak belirtiliyor. Bordo ağırlıklı tribünleriyle dikkat çeken Tynecastle Park, Hearts'ın uzun yıllardır iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

HEARTS'IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

1874 yılında kurulan Hearts, İskoç futbol tarihinde önemli başarılar elde etti. Edinburgh ekibinin tarihinde 4 İskoçya lig şampiyonluğu, 8 İskoçya Kupası ve 4 İskoçya Lig Kupası zaferi bulunuyor.

Hearts, son lig şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda elde ederken son İskoçya Kupası zaferini 2011-2012 sezonunda yaşadı.

Kulüp, 2025-2026 sezonunda ise şampiyonluğa oldukça yaklaştı. Ligin son haftasına lider giren Hearts, Celtic deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Celtic sezonu 82 puanla zirvede, Hearts ise 80 puanla ikinci sırada tamamladı.

HEARTS SON MAÇLARINDA NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

Hearts, Trabzonspor karşılaşması öncesinde farklı sonuçların yaşandığı bir dönemden geçiyor.

İskoçya Premiership'te 10 Ekim'de St. Mirren'i 5-0 mağlup eden Edinburgh temsilcisi, 15 Ekim'de UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjælland ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa maçında Oisin McEntee'nin golüyle öne geçen Hearts, 86. dakikada kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırdı.

İskoç ekibi, 18 Ekim'deki son lig maçında ise Celtic deplasmanından 7-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Böylece Trabzonspor karşılaşması öncesinde ligdeki son maçını kaybetmiş oldu.

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi ikinci hafta karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te Papara Park'ta oynanacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak.

Trabzonspor, turnuvanın ilk haftasında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek üç puan almıştı. Hearts ise Nordsjælland karşısındaki beraberlikle lig aşamasına bir puanla başladı.