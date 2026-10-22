Hafta sonu sınav var mı? MEB ve ÖSYM sınav takvimi, hafta sonu planı yapan öğrenciler ve sınav adayları tarafından araştırılıyor. 25 Ekim 2026 Pazar günü KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek. Sınavın tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün haberimizde. KPSS Ortaöğretim sınavı bu hafta sonu mu? Bu hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ekim MEB ve ÖSYM sınavı var mı? Bu hafta sonu yapılacak olan tüm sınavlar haberimizde...

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Hafta sonu sınav olup olmadığı, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde sınava girecek adaylar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre bu hafta sonunun önemli sınavlarından biri 2026-KPSS Ortaöğretim olacak. Sınav, 25 Ekim Pazar günü uygulanacak.

24 Ekim Cumartesi günü için KPSS Ortaöğretim sınavı bulunmazken, 25 Ekim Pazar günü ortaöğretim mezunlarına yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı yapılacak. MEB'in aynı hafta sonu için düzenleyeceği diğer sınavlara ilişkin güncel duyuruların ise resmî kanallardan takip edilmesi gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026-KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınmış, geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül tarihlerinde yapılmıştı.

2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI: SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2026-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde 2026-KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor. Adaylar sonuçlarını açıklandığında ÖSYM'nin resmî internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

24-25 EKİM MEB SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

24-25 Ekim hafta sonunda MEB tarafından yapılacak sınavlarla ilgili kesin bilgi edinmek isteyen adayların Millî Eğitim Bakanlığının resmî duyurularını ve sınav uygulama takvimini takip etmesi gerekiyor. ÖSYM takviminde ise 25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavı açıkça yer alıyor.