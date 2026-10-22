Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesinde taraftarlar, tribündeki yerini alabilmek için bilet satış tarihini ve fiyatlarını araştırıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için resmî bilet satış bilgileri ve fiyat listesi, kulübün açıklamasıyla netlik kazanacak. Taraftarların satış duyurularını Galatasaray'ın resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip etmesi gerekiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

26 Ekim'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması için bilet satış tarihi ve resmî fiyat listesi konusunda kulübün güncel duyurusu esas alınmalı. Daha önceki derbilerde uygulanan satış yöntemleri, bu karşılaşmanın kesin satış takvimi olarak değerlendirilmemeli.

Biletlerin hangi tarihte satışa açılacağı, öncelikli satış koşulları ve genel satışa geçilip geçilmeyeceği Galatasaray'ın açıklamasıyla kesinleşecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları tribün kategorisine ve koltuk konumuna göre değişebiliyor. Ancak 26 Ekim 2026 tarihli karşılaşma için kulüp tarafından resmen açıklanmış fiyat listesi doğrulanmadan belirli bir tutarı kesin bilet fiyatı olarak vermek doğru değil.

DERBİ BİLETİ NEREDEN SATIN ALINIR?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı için öncelikle resmî biletleme kanalı olan Passo ve Galatasaray'ın duyuruları kontrol edilmeli.

Resmî satış kanalı: https://www.passo.com.tr/

Bilet satın almak isteyen taraftarlar şu adımları izleyebilir:

Passo'nun resmî internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapın. Hesabınızın ve Passo Taraftar Kart bilgilerinizin hazır olduğundan emin olun. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının bilet satış ekranını kontrol edin. Satışa açılan kategorileri ve varsa öncelikli satış koşullarını inceleyin. Uygun bilet bulunması durumunda koltuk ve fiyat bilgilerini kontrol ederek ödeme işlemini tamamlayın.

Biletin satın alınabilmesi için geçerli taraftar kartı, takım logosu veya başka bir uygunluk koşulu aranabilir. Derbiye ilişkin özel satış kuralları açıklandığında bu şartlar ayrıca kontrol edilmelidir.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI DERBİ BİLETİ ALABİLECEK Mİ?

Deplasman tribünü için ayrılacak kontenjan, satış koşulları ve biletlerin kimlere açılacağı ilgili kulüplerin ve yetkili kurumların duyurularına bağlı. Fenerbahçe taraftarlarının deplasman biletiyle ilgili kesin bilgi için kulübün resmî açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

KARABORSA BİLET UYARISI

Derbi gibi yoğun ilgi gören karşılaşmalarda sosyal medya hesapları ve resmî olmayan internet siteleri üzerinden bilet satış ilanları görülebiliyor. Dolandırıcılık ve geçersiz bilet riskine karşı resmî satış kanallarının dışındaki ilanlara dikkat edilmeli. Biletin başka bir hesaba aktarılması veya stadyum girişinde kullanılmasıyla ilgili kurallar da satın alma öncesinde kontrol edilmeli.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.