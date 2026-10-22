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Galatasaray-Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde tribünlerde yerini almak isteyen taraftarların bilet heyecanı artıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak, fiyatları ne kadar olacak? Kale arkası ve maraton biletleri kaç TL, Passo satışları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 12:36
Galatasaray-Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik derbi öncesinde tribünlerde yerini almak isteyen taraftarların gözü Galatasaray Kulübünden gelecek bilet duyurusuna çevrildi. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları belli oldu mu? Kale arkası ve maraton tribünü kaç TL, derbi biletleri nereden ve nasıl alınır? İşte 2026 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet satış sürecine ilişkin merak edilenler...

GALATASARAY-FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbinin bilet satış tarihi, 22 Ekim Perşembe itibarıyla henüz resmî olarak açıklanmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, önceki iç saha maçlarında biletleri karşılaşmadan birkaç gün önce satışa sunmuştu. Bu uygulama dikkate alındığında derbinin biletlerinin 22 Ekim Perşembe veya 23 Ekim Cuma günü satışa çıkarılabileceği öngörülüyor.

Ancak söz konusu günler kesinleşmiş bir satış takvimi değil. Biletlerin satışa açılacağı tarih ve saat, Galatasaray'ın resmî açıklamasıyla netlik kazanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 2026-2027 sezonuna ait resmî bilet fiyatları henüz duyurulmadı. Bu nedenle kale arkası, doğu, batı ve VIP tribünleri için kesin fiyat bilgisi bulunmuyor.

Galatasaray'ın 26 Nisan 2026 tarihinde RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladığı önceki derbide bilet fiyatları 2.500 TL ile 55.000 TL arasında değişmişti.

26 Nisan 2026 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyleydi:

  • Premium: 55.000 TL
  • Delux: 54.000 TL
  • Lux: 52.000 TL
  • Classic: 50.000 TL
  • 1. Kategori: 35.000 TL
  • 2. Kategori: 30.000 TL
  • 3. Kategori: 27.500 TL
  • 4. Kategori: 25.000 TL
  • 5. Kategori: 22.500 TL
  • 6. Kategori: 20.000 TL
  • 7. Kategori: 19.000 TL
  • 8. Kategori: 12.000 TL
  • 9. Kategori: 10.000 TL
  • 10. Kategori: 2.750 TL
  • 11. Kategori: 2.500 TL

Bu fiyatlar 26 Nisan 2026'da oynanan önceki derbiye aittir. 26 Ekim'deki karşılaşmanın resmî bilet fiyatları olarak değerlendirilmemelidir.

GALATASARAY-FENERBAHÇE KALE ARKASI VE MARATON BİLETLERİ NE KADAR?

Derbiyi Kuzey veya Güney kale arkası tribünlerinden izlemek isteyen taraftarlar için henüz kesin bilet bedeli açıklanmadı. Önceki derbide en düşük kategoride bilet fiyatı 2.500 TL olarak belirlenmişti.

26 Ekim derbisine ait Doğu ve Batı tribünü fiyatları da henüz açıklanmadığı gelen bilgiler arasında. Önceki Fenerbahçe karşılaşmasında üst fiyat kategorilerinin 25.000 TL ile 55.000 TL arasında değişmişti. Ancak bu rakamın tamamı belirli bir kale arkası blok fiyatı olarak değerlendirilmemeli. Yeni derbinin tribün ve kategori eşleştirmesi, resmî satış duyurusuyla belli olacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin resmî biletlerinin Passo üzerinden satışa sunulması bekleniyor.

Galatasaray'ın önceki satışlarında öncelik, GSPlus Premium ve GSPara kredi veya banka kartı sahiplerine verilmişti. Ardından Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri bilet satın alabilmişti. Derbiye özel öncelik saatleri, kişi başına bilet sınırı ve diğer satış şartları yeni duyuruda kesinleşecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleye İstanbul'daki RAMS Park ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 25 Ekim Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik güvenlik tedbirleri nedeniyle 26 Ekim Pazartesi gününe planlandığını açıklamıştı.

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