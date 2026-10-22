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Anasayfa Haberler Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçına alınacak mı? İşte son durum

Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçına alınacak mı? İşte son durum

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde deplasman tribünüyle ilgili gelişmeler merak ediliyor. 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe taraftarlarının tribünde yer alıp almayacağı araştırılıyor. Deplasman kontenjanı ve bilet satışına ilişkin gözler resmî açıklamalara çevrildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 14:44
Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçına alınacak mı? İşte son durum

Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçına alınacak mı? Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesinde, Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününde yer alıp alamayacağı gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma için deplasman bileti ayrılıp ayrılmayacağını ve bilet satış sürecinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İşte, derbi hakkındaki bilgiler...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE DEPLASMAN TRİBÜNÜ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Derbide deplasman tribününün kullanımı, taraftar kontenjanı ve bilet satış koşullarıyla ilgili ayrıntılar resmî açıklamalar doğrultusunda belli olacak. Fenerbahçe taraftarlarının maça katılımına ilişkin karar açıklanmadan, deplasman tribününün açık olacağı veya kapatılacağı yönünde kesin ifadeler kullanmak doğru değil.

Taraftarların Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor. Bilet satış süreci ve başvuru şartları da kulübün duyurusuyla açıklığa kavuşacak.

FENERBAHÇE TARAFTARLARINA KAÇ DEPLASMAN BİLETİ VERİLECEK?

Fenerbahçe taraftarlarına ayrılacak deplasman bileti sayısı henüz resmî olarak doğrulanmış değil. Kontenjan belirlenmesi durumunda bilet başvurularının hangi kanaldan alınacağı ve taraftarlarda aranacak şartlar da ayrıca duyurulabilir.

Önceki derbilerde uygulanan bilet kriterleri, bu karşılaşmada da aynı şartların geçerli olacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle taraftarların güncel duyuruyu beklemesi önem taşıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.

DEPLASMAN BİLETİ NEREDEN ALINACAK?

Fenerbahçe taraftarlarına deplasman bileti ayrılması durumunda satış ve başvuru yönteminin kulüp tarafından duyurulması bekleniyor. Taraftarların yalnızca resmî satış kanallarını kullanması, sosyal medya ve üçüncü taraf sitelerdeki doğrulanmamış bilet ilanlarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

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