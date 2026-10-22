23 Ekim 2026 Cuma günü cuma namazı vakitleri, namazını camide cemaatle kılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da cuma namazı için öğle vakitleri belli oldu. Peki, 23 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da cuma ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il Diyanet cuma namazı vakitleri ve namaz saatleri...

23 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in 23 Ekim 2026 Cuma gününe ait namaz vakitleri tablosuna göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da öğle vakitleri farklı saatlerde başlayacak. Cuma namazına gitmek isteyenlerin bulundukları il ve ilçeye ait güncel vakti kontrol etmeleri gerekiyor.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 23 Ekim 2026 Cuma günü öğle vakti 12.53 olarak açıklandı. Cuma namazına katılacak vatandaşlar, camilerdeki hutbe ve namaz başlangıç saatlerini de kontrol edebilir.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 23 Ekim Cuma günü öğle vakti 12.38. Başkentte cuma namazını kılmak isteyenler, namaz öncesinde camilerin duyurularını takip edebilir.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 23 Ekim 2026 Cuma günü öğle vakti 13.01 olarak belirlendi. Cuma namazına yetişmek isteyenlerin bulundukları ilçedeki caminin programını kontrol etmeleri öneriliyor.

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 23 Ekim Cuma günü öğle vakti 12.53. Vatandaşlar, cuma namazının hutbe ve cemaatle namaz bölümünün başlangıcı için camilerdeki yerel duyuruları dikkate alabilir.

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İl ve ilçelere göre namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığının resmî namaz vakitleri sayfasını ziyaret edebilir. Böylece imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleriyle birlikte cuma gününe ait öğle vakti de kontrol edilebilir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Hanefi mezhebinde yaygın uygulamaya göre cuma namazı, dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat şeklinde kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı da cuma namazının farzının iki rekat olduğunu belirtmektedir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde camide cemaatle kılınır. Namazın kılınış sırası şöyledir:

1. İlk sünnet: Cuma namazından önce dört rekat sünnet kılınır. Bu namaz, dört rekatlık sünnet namazların kılınışına benzer.

2. Hutbe: İmam minbere çıkarak hutbe okur. Cemaatin hutbeyi sessizce dinlemesi gerekir.

3. Farz namaz: Hutbenin ardından kamet getirilir ve imamın arkasında iki rekat cuma namazının farzı cemaatle kılınır.

4. Son sünnet: Farz namazın ardından dört rekat son sünnet kılınır.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazının süresi camiye, hutbenin uzunluğuna, cemaatin yoğunluğuna ve namaz öncesi-sonrası uygulamalara göre değişebilir. Hutbe ve namazlar birlikte düşünüldüğünde cuma namazı için genellikle yaklaşık 20-40 dakika ayırmak uygun olur. Yoğun camilerde veya hutbenin uzun sürdüğü günlerde bu süre uzayabilir.

Cuma namazına yetişmek isteyenlerin yalnızca ezan saatini değil, camideki hutbe ve namaz düzenini de dikkate alarak erken gitmesi önerilir.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Cuma namazı cuma günü öğle namazı vakti girdikten sonra kılınır. Şehirlere göre namaz vakitleri değiştiğinden vatandaşlar bulundukları il için güncel vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığının resmi namaz vakitleri sayfasından kontrol edebilir.

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