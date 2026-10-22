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Anasayfa Haberler Bugün kimin maçı var? 22 Ekim maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri

Bugün kimin maçı var? 22 Ekim maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri

22 Ekim Perşembe günü Avrupa futbolunda heyecan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un sahaya çıkacağı günde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Beşiktaş ve Trabzonspor maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 08:28
Bugün kimin maçı var? 22 Ekim maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri

22 Ekim 2026 Perşembe günü futbol dünyasında yoğun bir karşılaşma programı futbolseverleri bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü, UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanırken Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa sahnesinde Türkiye'yi temsil edecek. Juventus, Milan, Benfica, Ajax ve Atalanta gibi Avrupa futbolunun önemli ekipleri de sahaya çıkacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de ise Al Ahli, Al Shabab ve Al Khaleej gibi takımların mücadeleleri oynanacak. Basketbolda da Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki EuroLeague derbisi dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, 22 Ekim Perşembe kimin maçı var? İşte Türkiye saatine göre günün maç programı...

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

22 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde 18, UEFA Konferans Ligi'nde 18 ve Suudi Arabistan Pro Lig'de 3 karşılaşma yapılacak. Günün futbol programında toplam 39 maç bulunuyor. EuroLeague'de ise altı mücadele oynanacak.

22 EKİM PERŞEMBE BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA AVRUPA LİGİ – 3. HAFTA

  • 19.45 | Ararat-Armenia - AZ Alkmaar
  • 19.45 | Ferencváros - Torreense
  • 19.45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen
  • 19.45 | Juventus - Rennes
  • 19.45 | Lech Poznan - Sunderland
  • 19.45 | OFI Crete - Bayer Leverkusen
  • 19.45 | Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer-Sheva
  • 19.45 | Sturm Graz - Marsilya
  • 22.00 | Bournemouth - Milan
  • 22.00 | Beşiktaş - Crystal Palace
  • 22.00 | Celtic - Celta Vigo
  • 22.00 | Viktoria Plzen - Levski Sofya
  • 22.00 | Jagiellonia - Anderlecht
  • 22.00 | Lilleström - Real Sociedad
  • 22.00 | Celje - Salzburg
  • 22.00 | Olympiakos - Sparta Prag
  • 22.00 | Omonia - Benfica
  • 22.00 | Hoffenheim - Lyon

UEFA KONFERANS LİGİ – 2. HAFTA

  • 17.30 | Kairat Almaty - Panathinaikos
  • 19.45 | Iberia Tbilisi - Mjällby
  • 19.45 | Nordsjælland - CSKA Sofya
  • 19.45 | Kızılyıldız - Kopenhag
  • 19.45 | Jablonec - Brighton
  • 19.45 | Kauno Žalgiris - Brann
  • 19.45 | Getafe - Lugano
  • 19.45 | Inter Escaldes - Universitatea Craiova
  • 19.45 | Pafos - Riga
  • 19.45 | Trabzonspor - Hearts
  • 22.00 | Ajax - Atalanta
  • 22.00 | Aarhus - Egnatia
  • 22.00 | Monaco - Freiburg
  • 22.00 | Midtjylland - Sint-Truidense
  • 22.00 | Thun - Hajduk Split
  • 22.00 | Borac - KuPS Kuopio
  • 22.00 | Lincoln Red Imps - Twente
  • 22.00 | Braga - Gent

22 EKİM SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG MAÇLARI

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Perşembe günü üç karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesinde Al Hazem ile Al Fayha karşılaşacak. Al Fateh-Al Shabab müsabakasının ardından Al Ahli ile Al Khaleej kozlarını paylaşacak.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG – 11. HAFTA

  • 16.40 | Al Hazem - Al Fayha
  • 17.45 | Al Fateh - Al Shabab
  • 21.00 | Al Ahli - Al Khaleej

Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun resmî fikstürüne göre üç müsabakanın da başlama saatleri Türkiye saatiyle yukarıdaki gibidir.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, organizasyondaki ilk iki maçında Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı ise 3-2 mağlup ederek altı puana ulaştı. Crystal Palace ise Lech Poznan galibiyetinin ardından Lyon'a mağlup oldu.

Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşması 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts'ı Papara Park'ta konuk edecek. Bordo-mavililer, ilk hafta deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Hearts ise ilk karşılaşmasında Nordsjælland ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor-Hearts karşılaşması 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

22 EKİM PERŞEMBE EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

EuroLeague'de yedinci hafta karşılaşmaları devam ediyor. Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki Türk derbisinin yanı sıra Panathinaikos-Baskonia, Maccabi Tel Aviv-Real Madrid ve Partizan-Kızılyıldız müsabakaları da günün dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

  • 20.30 | Anadolu Efes - Beşiktaş
  • 21.00 | Bayern Münih - Dubai Basketbol
  • 21.05 | Maccabi Tel Aviv - Real Madrid
  • 21.15 | Panathinaikos - Baskonia
  • 21.30 | Olimpia Milano - Barcelona
  • 21.45 | Partizan - Kızılyıldız

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in yedinci haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bugünkü maçları takip etmek için tıklayınız...

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