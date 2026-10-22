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Anasayfa Haberler ARDA GÜLER KİMDİR? Real Madrid'in yıldızı kaç yaşında, sevgilisi var mı?

ARDA GÜLER KİMDİR? Real Madrid'in yıldızı kaç yaşında, sevgilisi var mı?

Arda Güler kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, performansının yanı sıra özel hayatıyla da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2023 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, Türk futbolunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Arda Güler kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, evli mi? İşte Arda Güler'in hayatı ve futbol kariyeri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 10:31
ARDA GÜLER KİMDİR? Real Madrid'in yıldızı kaç yaşında, sevgilisi var mı?

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelen Türk futbolcudur. Hücumcu orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan Arda, sol ayağını etkili kullanmasıyla tanınıyor.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan milli futbolcu, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte profesyonel futbol kariyerine adım atan Arda, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

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ARDA GÜLER KİMDİR? Real Madrid'in yıldızı kaç yaşında, sevgilisi var mı?

ARDA GÜLER KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler, 22 Ekim 2026 itibarıyla 21 yaşındadır. Genç futbolcu, kariyerini Real Madrid'de sürdürüyor.

ARDA GÜLER KİMDİR? Real Madrid'in yıldızı kaç yaşında, sevgilisi var mı?

ARDA GÜLER NERELİ?

Milli futbolcu Arda Güler, Ankara doğumludur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyuncu kayıtlarında doğum yeri Altındağ olarak yer alıyor.

ARDA GÜLER KİMDİR? Real Madrid'in yıldızı kaç yaşında, sevgilisi var mı?

ARDA GÜLER'İN SEVGİLİSİ VAR MI?

Arda Güler'in evli olduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Futbolcunun özel hayatıyla ilgili haberlerde Duru Nayman'ın adı geçse de kişisel ilişkilerle ilgili bilgilerin güncel ve güvenilir kaynaklarla doğrulanması gerekiyor.

ARDA GÜLER KİMDİR? Real Madrid'in yıldızı kaç yaşında, sevgilisi var mı?

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Arda Güler, 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol ekibinde orta saha ve hücumcu orta saha pozisyonlarında görev yapan futbolcu, Türkiye A Millî Takımı'nın da formasını giyiyor.

ARDA GÜLER KİMDİR? Real Madrid'in yıldızı kaç yaşında, sevgilisi var mı?

ARDA GÜLER DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Dünya futbolunda 2026-2027 sezonunun en iyi 10 numaraları merak edilirken yapay zekâ destekli analiz platformlarından dikkat çeken bir sıralama geldi. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, dünyanın en iyi hücumcu orta saha oyuncuları arasında 10. sırada gösterildi.

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