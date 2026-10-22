CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler 22 Ekim Süper Loto sonuçları | Kazanan numaralar ve büyük ikramiye

22 Ekim Süper Loto sonuçları | Kazanan numaralar ve büyük ikramiye

Süper Loto sonuçları 22 Ekim 2026 Perşembe günü şans oyunu oynayanların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar, büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımı belli oldu. İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve son çekilişin detayları.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 21:49
22 Ekim Süper Loto sonuçları | Kazanan numaralar ve büyük ikramiye

Süper Loto sonuçları, 22 Ekim 2026 Perşembe günü şans oyunu oynayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazanan 6 numara, büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımı merak ediliyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen katılımcılar, "22 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "Kazanan numaralar hangileri?" ve "Büyük ikramiye devretti mi?" sorularına yanıt arıyor. Kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri, çekiliş tamamlandıktan sonra resmî sonuç ekranından kontrol edilebiliyor. İşte, 22 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu!

22 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

22 Ekim Süper Loto çekilişinin kazanan numaraları belli oldu.

SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR (22 EKİM PERŞEMBE)

7-8-32-35-49-51

20 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI: HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Süper Loto'nun 20 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen 126 numaralı çekilişinde kazanan numaralar 4, 10, 14, 19, 51 ve 52 olarak açıklandı. Bu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 722.802.472,90 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

20 Ekim çekilişinin ikramiye dağılımı şöyle gerçekleşti:

  • 6 bilen: Çıkmadı, büyük ikramiye devretti.
  • 5 bilen: 7 kişi, kişi başı 516.096,50 TL.
  • 4 bilen: 998 kişi, kişi başı 5.630,95 TL.
  • 3 bilen: 25.446 kişi, kişi başı 268,15 TL.
  • 2 bilen: 264.546 kişi, kişi başı 27,30 TL.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto oynayanlar, kuponlarında yer alan numaraları resmî sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilir. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye kategorileri karşılaştırılarak kuponun ikramiye kazanıp kazanmadığı öğrenilebilir.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Avrupa'da kusursuz Fırtına! Konferans Ligi'nde 2'de 2...
Beşiktaş-Crystal Palace | CANLI İZLE
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Tasfiye edilen fonlarda yeni dönem başladı! Teklif yasalaştı: Yatırımcıya 1 milyon TL
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına kazandı! Ülke puanı yükseldi
Thomas Reis: Her şey iyi gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'deki Türk derbisi A. Efes'in! EuroLeague'deki Türk derbisi A. Efes'in! 22:30
Fırtına kazandı! Ülke puanı yükseldi Fırtına kazandı! Ülke puanı yükseldi 21:46
Italiano'dan rotasyon sözleri! Italiano'dan rotasyon sözleri! 21:09
Zeki Çelik gol attı Juventus berabere kaldı! Zeki Çelik gol attı Juventus berabere kaldı! 21:08
Muhammed Salah durdurulamıyor! Muhammed Salah durdurulamıyor! 20:29
Beşiktaş-Crystal Palace | CANLI İZLE Beşiktaş-Crystal Palace | CANLI İZLE 19:16
Daha Eski
Anadolu Efes-Beşiktaş | CANLI Anadolu Efes-Beşiktaş | CANLI 19:02
İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i! İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i! 18:23
Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı! Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı! 16:31
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı 16:18
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması 16:12
"Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum" "Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum" 09:15