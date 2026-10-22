22 Ekim Süper Loto sonuçları | Kazanan numaralar ve büyük ikramiye

Süper Loto sonuçları, 22 Ekim 2026 Perşembe günü şans oyunu oynayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazanan 6 numara, büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımı merak ediliyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen katılımcılar, "22 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "Kazanan numaralar hangileri?" ve "Büyük ikramiye devretti mi?" sorularına yanıt arıyor. Kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri, çekiliş tamamlandıktan sonra resmî sonuç ekranından kontrol edilebiliyor. İşte, 22 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu!

22 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

22 Ekim Süper Loto çekilişinin kazanan numaraları belli oldu.

SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR (22 EKİM PERŞEMBE)

7-8-32-35-49-51

20 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI: HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Süper Loto'nun 20 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen 126 numaralı çekilişinde kazanan numaralar 4, 10, 14, 19, 51 ve 52 olarak açıklandı. Bu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 722.802.472,90 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

20 Ekim çekilişinin ikramiye dağılımı şöyle gerçekleşti:

6 bilen: Çıkmadı, büyük ikramiye devretti.

Çıkmadı, büyük ikramiye devretti. 5 bilen: 7 kişi, kişi başı 516.096,50 TL.

7 kişi, kişi başı 516.096,50 TL. 4 bilen: 998 kişi, kişi başı 5.630,95 TL.

998 kişi, kişi başı 5.630,95 TL. 3 bilen: 25.446 kişi, kişi başı 268,15 TL.

25.446 kişi, kişi başı 268,15 TL. 2 bilen: 264.546 kişi, kişi başı 27,30 TL.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto oynayanlar, kuponlarında yer alan numaraları resmî sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilir. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye kategorileri karşılaştırılarak kuponun ikramiye kazanıp kazanmadığı öğrenilebilir.