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Anasayfa Haberler 15 yaş altı sosyal medya yasağı: Hangi hesaplar kapatılacak?

15 yaş altı sosyal medya yasağı: Hangi hesaplar kapatılacak?

15 yaş altına sosyal medya yasağı 1 Kasım 2026'da yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeyle e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılacak, 15 yaşını doldurmamış kullanıcıların hesapları kapatılabilecek. Mevcut hesaplar için son tarih 31 Mart 2027 olarak belirlenirken 15-18 yaş grubuna uygulanacak kısıtlamalar da belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:52
15 yaş altı sosyal medya yasağı: Hangi hesaplar kapatılacak?

Türkiye'de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme için geri sayım sona eriyor. 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni uygulamayla sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden oluşturulacak özel bir belirteçle yapılması planlanırken mevcut hesaplar için de geçiş takvimi belirlendi. Peki, e-Devlet yaş doğrulaması nasıl yapılacak, 15 yaş altındaki kullanıcıların hangi hesapları kapatılacak? 15-18 yaş arasındaki kullanıcıları neler bekliyor? İşte sosyal medya yasağına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenleme, Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yaş doğrulama yükümlülükleri getiriyor.

Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yeni hesap açılışlarında yaş doğrulaması yapılacak; 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen çocukların hesap açma talepleri kabul edilmeyecek.

e-DEVLET YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yeni sistemde yaş doğrulaması, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak "yaş doğrulama belirteci" aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığını bu yöntemle kontrol edecek.

Uygulamanın temel adımları şöyle:

  1. Kullanıcı, yaş doğrulama sürecini başlatacak.

  2. e-Devlet Kapısı üzerinden yaş doğrulama belirteci oluşturulacak.

  3. Belirteç, sosyal medya platformunun yaş kontrolü için kullanılacak.

  4. Kullanıcının yaşına göre hesap açma talebi değerlendirilecek veya uygun yaş grubuna yönelik hizmet sunulacak.

Yaş doğrulama belirtecinin amacı, kullanıcının yaş eşiğini karşılayıp karşılamadığını bildirmek. Düzenlemede kişisel verilerin korunması esas alınıyor; sosyal medya platformlarına kimlik bilgilerinin tamamının aktarılması yerine yaş sınırına ilişkin bilginin paylaşılması öngörülüyor. Ancak kullanıcıların e-Devlet'te izleyeceği ekranların ve platform bazındaki uygulama adımlarının tüm ayrıntıları bu haber hazırlanırken kesinleşmiş bir kullanım kılavuzu olarak doğrulanmış değil.

HANGİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILACAK?

Düzenleme kapsamında yapılacak yaş kontrollerinde 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen kullanıcıların mevcut sosyal medya hesapları kapatılacak. Bu süreçte platformların kullanıcıları bilgilendirmesi ve yaş doğrulama sistemlerini uygulaması gerekiyor.

Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin tamamlanması amacıyla 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu nedenle 1 Kasım'da bütün mevcut hesapların aynı anda kapatılacağı şeklinde bir sonuç çıkarılmamalı. Hesapların durumu, yaş doğrulaması ve düzenlemenin uygulanması kapsamında belirlenecek.

15 yaş altı sosyal medya yasağı

15-18 YAŞ ARASINDAKİLER SOSYAL MEDYA KULLANABİLECEK Mİ?

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına girmemiş kullanıcılar sosyal medya kullanabilecek. Ancak bu yaş grubuna yetişkin hesaplarından farklı, çocuklara özgü güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak.

Öne çıkan düzenlemeler şöyle:

  • Gizli hesap: Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak.

  • Canlı yayın: Bu hesaplarda canlı yayın özelliğine izin verilmeyecek.

  • Kişiselleştirilmiş reklam: Çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet kapsamında kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek.

  • Mesajlaşma: Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek.

  • Takipçi listeleri: Diğer kullanıcılar, çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

15 yaş altı sosyal medya yasağı

EBEVEYNLER ÇOCUKLARININ HESAPLARINI DENETLEYEBİLECEK Mİ?

Yönetmelik, sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn denetim araçları sunma yükümlülüğü de getiriyor. Bu araçlarla ebeveynlerin çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilmesi, kullanım sürelerini sınırlandırabilmesi ve ücretli işlemler üzerinde denetim kurabilmesi öngörülüyor.

Böylece ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımını takip etmesine ve çevrim içi risklere karşı önlem almasına yönelik imkânların artırılması hedefleniyor.

15 yaş altı sosyal medya yasağı

SOSYAL MEDYA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme, Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarını kapsıyor. 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak; 15-18 yaş grubuna ise çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet ve güvenlik kuralları uygulanacak.

Mevcut hesaplar için yaş doğrulama sürecinin son tarihi 31 Mart 2027 olarak belirlenirken, platformların yaş kontrolü ve çocukların korunmasına yönelik yükümlülükleri de yeni dönemin temel başlıkları arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMASI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Sosyal medya platformlarının yeni düzenlemeye uyum sağlaması için belirlenen son tarih 31 Mart 2027 olacak. 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemenin ardından platformlar, yaş doğrulama ve çocuklara yönelik güvenlik önlemleri için gerekli sistemleri oluşturacak.

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