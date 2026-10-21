21 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, şans oyunu takipçileri tarafından araştırılıyor. Çarşamba günü gerçekleştirilecek çekilişin ardından kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları ile büyük ikramiye tutarı belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, "Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, 21 Ekim kazandıran numaralar hangileri, büyük ikramiye ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin merak edilenler...

21 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılacak çekilişi için gözler sonuçlara çevrildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran 6 numara, Joker ve SüperStar bilgileri ile ikramiye dağılımı netleşti.

Kazandıran numaralar: 8-33-36-53-70-80

Joker: 45

SüperStar: 42

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, DEVRETTİ Mİ?

21 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin tutarı ve 6 bilen olup olmadığı, resmi sonuçların açıklanmasıyla belli oldu.

Büyük ikramiye:

6 bilen kişi sayısı:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto kuponunu kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden ilgili çekiliş tarihini seçerek sonuçlara ulaşabilir. Kupondaki numaralar kazandıran sayılarla karşılaştırılabilir; ikramiye tutarı ve kazanılan kategori resmi sonuç ekranından kontrol edilebilir.

Resmi sonuçlar için: https://www.millipiyangoonline.com/