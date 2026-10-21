Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Fransa'daki protestolar ve güvenlik tedbirleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Ülkede yaşanan olayların ardından bazı bölgelerde sokağa çıkma yasakları ve taraftarların hareketlerini sınırlayan kararlar alınırken sarı-kırmızılıların deplasman mücadelesinin geleceği de merak konusu oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaların ardından Lille Kulübü, 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak maç için stadyum çevresinde uygulanacak özel güvenlik önlemlerini duyurdu. Peki, Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi, seyircisiz mi oynanacak? Lille-Galatasaray maçı nerede yapılacak, UEFA'nın kararı ne?

LILLE-GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

21 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla Lille-Galatasaray karşılaşması için resmî bir erteleme veya iptal kararı bulunmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak mücadelenin daha önce açıklanan takvime uygun şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Lille Kulübü'nün 21 Ekim sabahı yayımladığı maç günü bilgilendirmesinde de karşılaşmanın planlandığı şekilde oynanacağına yönelik hazırlıklar aktarıldı.

LILLE-GALATASARAY MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Lille-Galatasaray maçının seyircisiz oynanmasına yönelik resmî bir karar açıklanmadı. Karşılaşmanın seyircili yapılması planlanıyor. Fransız temsilcisi Lille, 21 Ekim saat 09.10'da yayımladığı resmî bilgilendirmede taraftarların stadyuma giriş koşullarını duyurdu.

Kulübün açıklamasında kapıların yerel saatle 17.15'te açılacağı, taraftarların elektronik biletlerini önceden hazırlaması ve güvenlik kontrolleri nedeniyle stadyuma erken gelmesi gerektiği belirtildi.

Lille'in maç günü duyurusunda seyircilerin karşılaşmayı tribünden takip etmesine yönelik organizasyon ayrıntılarının paylaşılması, müsabakanın mevcut planlamada seyircili gerçekleştirileceğini gösteriyor.

Ancak stadyum ve çevresinde normal maç günlerinden farklı güvenlik düzenlemeleri uygulanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK? STAT DEĞİŞTİ Mİ?

Lille-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı stadyumda herhangi bir değişiklik açıklanmadı.

Mücadele Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak.

Lille'in iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan stadyum, UEFA'nın resmî maç sayfasında da karşılaşmanın oynanacağı tesis olarak gösteriliyor.

Fransa'daki güvenlik gelişmelerine rağmen mücadelenin başka bir ülkeye veya tarafsız sahaya taşındığına ilişkin resmî bir karar bulunmuyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI İÇİN UEFA NE KARAR VERDİ?

Galatasaray'ın Lille deplasmanı öncesinde UEFA ile temas kurduğu ve takım ile taraftarların güvenliği için girişimde bulunduğu yönünde haberler yayımlandı.

Maç öncesi süreçte sarı-kırmızılı kulübün güvenlik gerekçesiyle UEFA'ya başvurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı aktarıldı. Bununla birlikte UEFA'nın erteleme talebine ilişkin ayrıntılı, kamuoyuna açık bir resmî karar metnine ulaşılamadı.

UEFA'nın güncel müsabaka takviminde ise Lille-Galatasaray karşılaşması herhangi bir değişiklik olmadan yer almaya devam ediyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ TARAFTARLARA YASAK GELDİ Mİ?

Lille Kulübü, 20 Ekim Salı günü yerel saatle 21.57'de yayımladığı açıklamada Nord Valiliği'nin karşılaşmaya ilişkin güvenlik kararını duyurdu.

Karara göre 21 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'ten 22 Ekim Perşembe günü saat 02.00'ye kadar (Fransa yerel saati) belirlenen stadyum çevresinde özel kısıtlamalar uygulanacak.

Bilet, giriş kartı veya geçerli bir karşılaşma belgesi bulunmayan ve Lille ya da Galatasaray taraftarı olarak hareket eden kişilerin stadyumun çevresindeki belirlenmiş alanlara girmesi yasaklandı.

Kısıtlama Villeneuve-d'Ascq ile Lezennes bölgelerindeki bazı cadde ve yolları kapsıyor.

Kararda belirtilen bölgeler arasında şu güzergâhlar bulunuyor:

Villeneuve-d'Ascq: Rue Verte, Boulevard Van Gogh, Boulevard du Breucq, Rue de la Volonté ve Boulevard de Valmy.

Lezennes: M146 ve Avenue de l'Avenir.

Böylece karşılaşma öncesinde biletsiz taraftarların stadyum çevresinde toplanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

GALATASARAY TARAFTARLARI MAÇA ALINACAK MI?

Galatasaray taraftarlarının karşılaşmaya katılımını tamamen yasaklayan bir karar bulunmuyor. Ancak deplasman tribünü ve taraftar hareketlerine yönelik özel sınırlamalar uygulanacak.

Lille'in resmî duyurusuna göre otobüslerle deplasmana katılan Galatasaray taraftarlarının sarı-kırmızılı kulübün organize ettiği ulaşım düzenine uyması gerekiyor.

Galatasaray'ın resmî deplasman organizasyonuna katılmayan bilet sahiplerinin ise belirlenen stadyum çevresinde ve misafir taraftar bölümü dışında Galatasaray taraftarı olduklarını gösteren davranışlarda bulunmaları kısıtlandı.

21 Ekim tarihli Lille açıklamasında deplasman tribünü dışında Galatasaray forması veya atkısı kullanılması, taraftar tezahüratları yapılması ve benzeri davranışların yasaklandığı belirtildi.

LILLE-GALATASARAY MAÇINDA STADYUMA GİRİŞ SAAT KAÇTA?

Lille'in resmî maç günü programına göre Pierre-Mauroy Stadı'nın kapıları Fransa yerel saatiyle 17.15'te açılacak. Türkiye saatiyle ise stadyuma girişler 18.15'te başlayacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformundan takip edilebilecek.