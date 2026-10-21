İstanbul, dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sporcuyu ağırlayacak Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'na hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Spor İstanbul koordinasyonunda düzenlenecek organizasyonda 42K, 15,5K ve Kurumsal Koşu kategorilerinin kayıt süreci tamamlandı. Boğaz'ın iki yakasını bir araya getiren dev yarışta ücretsiz Halk Koşusu başvuruları ise 21 Ekim Çarşamba günü itibarıyla açıldı. Katılımcılar, tarihi parkurda Asya'dan Avrupa'ya geçerek İstanbul'un önemli noktalarından koşma fırsatı yakalayacak. Peki, İstanbul Maratonu 2026 ne zaman, kaç kilometre? Halk Koşusu kayıtları nereden ve nasıl yapılır, katılım şartları neler?

İSTANBUL MARATONU 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

İBB Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek maraton, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren parkuruyla sporcuları İstanbul'da buluşturacak.

World Athletics tarafından Gold Label statüsüne sahip organizasyonda 45 binden fazla koşucunun yer alması bekleniyor. Maratonda profesyonel atletlerin katıldığı ana yarışların yanı sıra amatör sporcular ve vatandaşlar için farklı mesafelerde koşular düzenlenecek.

İSTANBUL MARATONU KAÇ KM? 2026 KOŞU MESAFELERİ

İstanbul Maratonu'nda yarış mesafeleri katılım kategorisine göre farklılık gösteriyor.

Maraton (42K): 42,195 kilometre.

15,5K koşusu: 15,5 kilometre.

Halk Koşusu: 6,5 kilometre.

Kurumsal Koşu: 6,5 kilometre.

42K kategorisi tam maraton mesafesini oluştururken, 15,5K yarışı daha kısa mesafede yarışmak isteyen sporculara hitap ediyor. Halk Koşusu ise ücretsiz katılım imkânıyla 6,5 kilometrelik parkurda düzenleniyor.

Bu nedenle maratonun 42 kilometrelik ana yarışının, 6,5 kilometrelik Halk Koşusu ile karıştırılmaması gerekiyor.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU KAYITLARI NE ZAMAN?

2026 İstanbul Maratonu'nun ücretsiz Halk Koşusu kayıtları, 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da başlıyor.

Organizasyonun resmî internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvurular için 5 bin kişilik kontenjan ayrıldı.

Başvurular çevrim içi yapılacak. Kontenjanın dolması halinde kayıtların kapanabileceği için katılmak isteyenlerin sistem üzerinden güncel kontenjan durumunu kontrol etmesi gerekiyor.

42K, 15,5K ve Kurumsal Koşu kategorilerindeki kayıtlar ise daha önce tamamlandı. 21 Ekim'de açılan yeni kayıt dönemi yalnızca Halk Koşusu'nu kapsıyor.

İSTANBUL MARATONU 2026 KAYIT NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını İBB Spor İstanbul'un resmî kayıt platformu üzerinden gerçekleştirebilecek.

İstanbul Maratonu kayıt ekranıKayıt işlemleri şu şekilde yapılacak:

Spor İstanbul'un resmî etkinlik kayıt platformuna giriş yapılır. Kullanıcı hesabı oluşturulur veya mevcut hesapla oturum açılır. Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kategorisi seçilir. İstenen katılımcı bilgileri eksiksiz doldurulur. Göğüs numarasının alınacağı spor tesisi belirlenir. Başvuru tamamlanarak kayıt durumu kontrol edilir.

Her katılımcının ayrı bir hesapla kayıt yaptırması gerekiyor. Ailece katılmak isteyenlerin de bireysel başvurularını tamamlaması zorunlu.

Kayıt sırasında seçilen göğüs numarası teslim noktası daha sonra değiştirilemiyor.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU ÜCRETLİ Mİ?

2026 İstanbul Maratonu kapsamında gerçekleştirilecek 6,5 kilometrelik Halk Koşusu'na katılım tamamen ücretsiz olacak.

İSTANBUL MARATONU YAŞ SINIRI KAÇ? KİMLER KATILABİLİR?

İstanbul Maratonu'nda yaş koşulu yarış kategorisine göre değişiyor.

Halk Koşusu : 1 Kasım 2026 itibarıyla en az 14 yaşında olmak gerekiyor.

15,5K Koşusu: Katılımcıların en az 16 yaşını doldurması isteniyor.

42K Maraton: En az 18 yaş şartı uygulanıyor.

Halk Koşusu için yaş koşulunu karşılayan vatandaşların kayıtlarını tamamlamaları ve yarış günü göğüs numaralarını yanlarında bulundurmaları zorunlu.

42K ve 15,5K kategorilerinde ise yaş koşuluna ek olarak önceki yol koşularında belirlenen süreleri karşılama şartları bulunuyor.

İSTANBUL MARATONU 2026 NEREDEN BAŞLAYACAK, NEREDE BİTECEK?

İstanbul Maratonu'nun tüm ana kategorilerinde yarışın başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önü olacak.

Ancak katılımcılar farklı mesafelerde yarışacağından bitiş noktaları kategoriye göre değişecek.

42K Maraton: Sultanahmet Meydanı.

15,5K Koşusu: Yenikapı.

6,5K Halk Koşusu: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu önü, Dolmabahçe bölgesi.

42K yarışına katılan sporcular köprüyü geçtikten sonra İstanbul'un tarihi yarımadasına uzanan güzergâhı takip edecek. Sahil yolundan ilerleyen koşucular, parkurun son bölümünde Gülhane Parkı'ndan geçerek Sultanahmet Meydanı'nda finişe ulaşacak.

15,5K koşusuna katılanlar ise Galata Köprüsü'nü geçtikten sonra sahil hattını takip ederek Yenikapı'da yarışlarını tamamlayacak.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU PARKURU KAÇ KİLOMETRE?

2026 İstanbul Maratonu'nun Halk Koşusu parkuru 6,5 kilometre uzunluğunda olacak.

Koşucular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önünden hareket ederek Asya'dan Avrupa'ya geçecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Barbaros Bulvarı üzerinden sahile inilecek. Katılımcılar, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasında bulunan yolda finişe ulaşacak.

Resmî organizasyon kurallarına göre Halk Koşusu için 1 saat 30 dakikalık zaman sınırı uygulanacak.

İSTANBUL MARATONU GÖĞÜS NUMARASI NEREDEN ALINIR?

Halk Koşusu'na kayıt yaptıran vatandaşlar, yarış için gerekli göğüs numaralarını belirlenen İBB Spor İstanbul tesislerinden alabilecek.

Dağıtım noktaları İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında toplam sekiz tesisten oluşuyor.

ANADOLU YAKASI GÖĞÜS NUMARASI TESLİM NOKTALARI

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Bostancı Sahil Spor Tesisi

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

AVRUPA YAKASI GÖĞÜS NUMARASI TESLİM NOKTALARI

Sefaköy Yüzme Havuzu

Fatih Spor Kompleksi

Cemal Kamacı Spor Kompleksi

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Göğüs numarası dağıtımları 21 Ekim 2026 itibarıyla başlayacak. Katılımcılar yalnızca başvuru esnasında belirledikleri tesisten teslim işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıt işlemini tamamlamış olsa bile göğüs numarasını teslim almayan kişiler yarış günü koşuya katılamayacak.

İSTANBUL MARATONU 2026 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Spor İstanbul'un resmî yarış günü programına göre maratonun başlangıç saatleri kategorilere göre farklılık gösteriyor.

Tekerlekli Sandalye Yarışı: 08.45

42K Maraton: 09.00

15,5K birinci start: 09.19

15,5K ikinci start: 09.38

15,5K üçüncü start: 10.05

Kurumsal Koşu birinci start: 10.32

Kurumsal Koşu ikinci start: 11.06

Kurumsal Koşu üçüncü start: 11.40

Halk Koşusu: 12.14

Katılımcıların kendi kategorilerine ait başlangıç saatini dikkate alarak yarış alanına ulaşmaları gerekiyor.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSUNA NASIL GİDİLİR?

Halk Koşusu'na katılacak vatandaşların yarış alanına girişleri Altunizade Köprüsü üzerinden gerçekleştirilecek.

Alana Acıbadem, Altunizade ve Kısıklı güzergâhlarından ulaşım sağlanabilecek. Organizasyon kapsamında sporcular için ücretsiz ulaşım desteği de sunulacak.

Otobüs kalkış noktası: Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu yanındaki İETT Hareket Amirliği önü.

Otobüs hareket saatleri: 09.15-10.15.

Start alanına son giriş: 12.00.

Yalnızca göğüs numarasını yanında bulunduran katılımcılar ücretsiz ulaşım araçlarına kabul edilecek. Ayrıca Avrupa Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası'na geçişe izin verilmeyecek.

Bu nedenle vatandaşların yarış alanına ulaşmak için organizasyonun belirlediği giriş noktalarını kullanmaları gerekiyor.

İSTANBUL MARATONU 42K VE 15,5K YARIŞ KİTLERİ NE ZAMAN DAĞITILACAK?

42K ve 15,5K kategorilerinde kayıt yaptırmış sporcuların yarış kitleri, 29-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dağıtılacak.

29 Ekim: 10.00-19.00

30 Ekim: 10.00-19.00

31 Ekim: 10.00-18.00

Bu kit dağıtım takvimi yalnızca 42K ve 15,5K sporcularını kapsıyor. Halk Koşusu katılımcıları ise göğüs numaralarını kendileri için belirledikleri Spor İstanbul tesislerinden teslim alacak.

İSTANBUL MARATONU GÜNÜ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK MI?

İstanbul Maratonu nedeniyle 1 Kasım Pazar günü bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyonun yayımladığı resmî programa göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, Avrasya Tüneli dahil yarış güzergâhının tamamı ise saat 06.00'da araç trafiğine kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 14.00'te, Avrasya Tüneli'nin 15.00'te ve parkurun tamamının 15.30'da yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.

Trafik düzenlemesinden etkilenecek vatandaşların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri önem taşıyor.

İSTANBUL MARATONU HAKKINDA ÖNEMLİ UYARILAR

Spor İstanbul'un yayımladığı yarış kurallarına göre katılımcıların kayıt işlemlerini tamamlamış ve göğüs numaralarını teslim almış olması gerekiyor.

Göğüs numarasını başka bir kişiye devretmek yasak. Bebek arabası, evcil hayvan, bisiklet ve scooter gibi araçlarla yarış alanına giriş yapılamıyor.

Ailece koşuya katılmak isteyenlerin her biri adına ayrı başvuru yapılması gerekiyor.

Halk Koşusu'nda toplu kayıt kabul edilmiyor. Koşu alanına giriş için belirlenen saat sınırına da uyulması gerekiyor.