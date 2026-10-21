Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2026-HMGS/2) ardından sonuç heyecanı başladı. Hukuk fakültesi mezunlarının mesleki kariyerleri açısından önem taşıyan sınavda adaylar, 120 soruluk testte gösterdikleri performansın değerlendirilmesini bekliyor. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların puanları, doğru ve yanlış cevap sayıları ile başarı durumları erişime açılacak. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarih belirlenirken açıklama saatine ilişkin henüz kesin bir duyuru yapılmadı. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, 2026 HMGS/2 sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? ÖSYM HMGS sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir, geçme puanı kaç? İşte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçlarına ilişkin son bilgiler ve ayrıntılar...

HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?

ÖSYM tarafından 27 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikinci oturumuna ilişkin sonuçlar henüz açıklanmadı.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ÖSYM'nin resmî sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek.

2026 HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikinci oturum sonuçları, 22 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanacak.

27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen sınavın değerlendirme sürecinin ardından adayların sonuçlarına elektronik ortamda erişim sağlanacak.

2026-HMGS/2 sınavına ilişkin önemli tarihler şöyle:

Sınav tarihi: 27 Eylül 2026 Pazar

Sonuç açıklama tarihi: 22 Ekim 2026 Perşembe

Sonuç açıklama saati: Henüz duyurulmadı

Sonuç sorgulama adresi: sonuc.osym.gov.tr

2026 HMGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikinci oturumuna katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması yeterli olacak.

2026 HMGS sonuç sorgulama işlemleri şu şekilde gerçekleştirilecek: ÖSYM'nin internet sitesi adresine giriş yapılacak. Sonuçlar arasında 2026-HMGS/2 seçeneği bulunacak. İlgili sonuç sorgulama ekranı açılacak. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılacak. Sınav puanı, doğru ve yanlış cevap sayıları ile başarı durumu görüntülenecek.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzuna göre adayların adreslerine ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM HMGS SONUÇ SORGULAMA EKRANINI İÇİN TIKLAYINIZ...

2026 HMGS GEÇME PUANI KAÇ?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı sayılabilmek için adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.

ÖSYM'nin 2026-HMGS/2 başvuru kılavuzunda belirtilen başarı ölçütüne göre 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

HMGS başarı değerlendirmesi:

Puanlama sistemi: 100 puan üzerinden

Başarı için gerekli puan: En az 70

Soru sayısı: 120

Sınav süresi: 155 dakika

Sınav türü: Çoktan seçmeli test

HMGS'DE 70 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ DOĞRU GEREKİYOR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda adayların puanları yalnızca doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünmesiyle hesaplanmıyor.

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre sınav puanı hesaplanırken adayların ham puanı, tüm adayların ham puan ortalaması, standart sapması ve en yüksek ham puan dikkate alınıyor.

Bu nedenle 120 soruluk sınavda 70 puana ulaşmak için kesin olarak herhangi bir sayıda doğru cevap yapılmasının yeterli olacağı söylenemiyor.

HMGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM'nin 2026-HMGS/2 kılavuzuna göre sınavın değerlendirilmesinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınıyor. Yanlış cevaplar puan hesaplamasında doğru cevap sayısından düşülmüyor. Dolayısıyla HMGS'de dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürdüğü uygulama bulunmuyor.

2026 HMGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, çoktan seçmeli 120 sorudan oluştu.

Adaylara soruları cevaplamaları için 155 dakika süre verildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda hukuk alanındaki temel bilgi ve mesleki yeterliliklerin ölçülmesi amaçlandı.

2026 HMGS HANGİ KONULARDAN OLUŞUYOR?

ÖSYM'nin yayımladığı başvuru kılavuzunda Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın konu dağılımı ayrıntılı olarak açıklandı.

Sınavda farklı hukuk dallarının ağırlıkları dikkate alınarak sorular hazırlandı.

Başlıca konu alanları ve oranları şöyle:

Anayasa Hukuku: %5

Anayasa Yargısı: %2,5

İdare Hukuku: %5

İdari Yargılama Usulü: %2,5

Medeni Hukuk: %12,5

Borçlar Hukuku: %10

Ticaret Hukuku: %10

Hukuk Yargılama Usulü: %10

İcra ve İflas Hukuku: %5

Ceza Hukuku: %7,5

Ceza Yargılama Usulü: %5

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: %5

Vergi Hukuku: %2,5

Vergi Usul Hukuku: %2,5

Avukatlık Hukuku: %2,5

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: %2,5

Türk Hukuk Tarihi: %2,5

Milletlerarası Hukuk: %2,5

Milletlerarası Özel Hukuk: %2,5

Genel Kamu Hukuku: %2,5

Bu dağılımda en yüksek ağırlık, yüzde 12,5 ile Medeni Hukuk alanına ayrıldı.

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve Hukuk Yargılama Usulü ise yüzde 10'ar paya sahip oldu.

HMGS'DEN 70 PUAN ALANLAR NE YAPACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'ndan en az 70 puan alan adaylar, sınavın başarı koşulunu sağlamış olacak.

HMGS, ilgili mevzuat kapsamında avukatlık stajı, hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına başvuru ile noterlik stajı gibi mesleki süreçler bakımından önem taşıyor.

Ancak sınavda başarılı olmak, tek başına bu mesleklere doğrudan atanma veya mesleğe başlama hakkı vermiyor. Adayların ilgili mesleğin eğitim, staj, başvuru ve diğer yasal koşullarını da karşılamaları gerekiyor.