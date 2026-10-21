22 Ekim 2026 Perşembe günü futbol dünyasında yoğun bir karşılaşma programı futbolseverleri bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü, UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanırken Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa sahnesinde Türkiye'yi temsil edecek. Juventus, Milan, Benfica, Ajax ve Atalanta gibi Avrupa futbolunun önemli ekipleri de sahaya çıkacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de ise Al Ahli, Al Shabab ve Al Khaleej gibi takımların mücadeleleri oynanacak. Basketbolda da Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki EuroLeague derbisi dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, 22 Ekim Perşembe kimin maçı var? İşte Türkiye saatine göre günün maç programı...

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

22 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde 18, UEFA Konferans Ligi'nde 18 ve Suudi Arabistan Pro Lig'de 3 karşılaşma yapılacak. Günün futbol programında toplam 39 maç bulunuyor. EuroLeague'de ise altı mücadele oynanacak.

22 EKİM PERŞEMBE BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA AVRUPA LİGİ – 3. HAFTA

19.45 | Ararat-Armenia - AZ Alkmaar

19.45 | Ferencváros - Torreense

19.45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen

19.45 | Juventus - Rennes

19.45 | Lech Poznan - Sunderland

19.45 | OFI Crete - Bayer Leverkusen

19.45 | Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer-Sheva

19.45 | Sturm Graz - Marsilya

22.00 | Bournemouth - Milan

22.00 | Beşiktaş - Crystal Palace

22.00 | Celtic - Celta Vigo

22.00 | Viktoria Plzen - Levski Sofya

22.00 | Jagiellonia - Anderlecht

22.00 | Lilleström - Real Sociedad

22.00 | Celje - Salzburg

22.00 | Olympiakos - Sparta Prag

22.00 | Omonia - Benfica

22.00 | Hoffenheim - Lyon

UEFA KONFERANS LİGİ – 2. HAFTA

17.30 | Kairat Almaty - Panathinaikos

19.45 | Iberia Tbilisi - Mjällby

19.45 | Nordsjælland - CSKA Sofya

19.45 | Kızılyıldız - Kopenhag

19.45 | Jablonec - Brighton

19.45 | Kauno Žalgiris - Brann

19.45 | Getafe - Lugano

19.45 | Inter Escaldes - Universitatea Craiova

19.45 | Pafos - Riga

19.45 | Trabzonspor - Hearts

22.00 | Ajax - Atalanta

22.00 | Aarhus - Egnatia

22.00 | Monaco - Freiburg

22.00 | Midtjylland - Sint-Truidense

22.00 | Thun - Hajduk Split

22.00 | Borac - KuPS Kuopio

22.00 | Lincoln Red Imps - Twente

22.00 | Braga - Gent

22 EKİM SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG MAÇLARI

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Perşembe günü üç karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesinde Al Hazem ile Al Fayha karşılaşacak. Al Fateh-Al Shabab müsabakasının ardından Al Ahli ile Al Khaleej kozlarını paylaşacak.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG – 11. HAFTA

16.40 | Al Hazem - Al Fayha

17.45 | Al Fateh - Al Shabab

21.00 | Al Ahli - Al Khaleej

Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun resmî fikstürüne göre üç müsabakanın da başlama saatleri Türkiye saatiyle yukarıdaki gibidir.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, organizasyondaki ilk iki maçında Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı ise 3-2 mağlup ederek altı puana ulaştı. Crystal Palace ise Lech Poznan galibiyetinin ardından Lyon'a mağlup oldu.

Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşması 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts'ı Papara Park'ta konuk edecek. Bordo-mavililer, ilk hafta deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Hearts ise ilk karşılaşmasında Nordsjælland ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor-Hearts karşılaşması 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

22 EKİM PERŞEMBE EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

EuroLeague'de yedinci hafta karşılaşmaları devam ediyor. Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki Türk derbisinin yanı sıra Panathinaikos-Baskonia, Maccabi Tel Aviv-Real Madrid ve Partizan-Kızılyıldız müsabakaları da günün dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

20.30 | Anadolu Efes - Beşiktaş

21.00 | Bayern Münih - Dubai Basketbol

21.05 | Maccabi Tel Aviv - Real Madrid

21.15 | Panathinaikos - Baskonia

21.30 | Olimpia Milano - Barcelona

21.45 | Partizan - Kızılyıldız

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in yedinci haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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