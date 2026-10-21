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Anasayfa Haberler Bugün kimin maçı var? 21 Ekim maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri

Bugün kimin maçı var? 21 Ekim maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri

21 Ekim 2026 Çarşamba bugünkü maçlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. “Bu akşam maç var mı, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var ve maçlar saat kaçta?” soruları gündemdeki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille-Galatasaray ve Como-Manchester United karşılaşmaları oynanacak. İşte 21 Ekim Çarşamba günün maç programı, karşılaşma saatleri ve yayın bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:55
Bugün kimin maçı var? 21 Ekim maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri

Bugünkü maçlar 21 Ekim 2026 Çarşamba günü futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Günün maç programını öğrenmek isteyen sporseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray, Lille deplasmanında sahaya çıkacak. Avrupa futbolunda birbirinden önemli karşılaşmaların oynanacağı günde maç saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte 21 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar listesi...

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

21 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dokuz karşılaşma oynanacak. Günün öne çıkan mücadelelerinden biri Lille ile Galatasaray arasında yapılacak. Avrupa kupalarındaki diğer karşılaşmalarda da önemli takımlar sahaya çıkacak.

21 EKİM ÇARŞAMBA BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 | Como - Manchester United

19.45 | Lille - Galatasaray

22.00 | Aston Villa - Viking

22.00 | Club Brugge - Lens

22.00 | Bayern Münih - Arsenal

22.00 | Inter - Shakhtar Donetsk

22.00 | Real Madrid - RB Leipzig

22.00 | Real Betis - Feyenoord

22.00 | Sporting - LASK

İspanya La Liga

21.00 | Levante - Athletic Bilbao

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü Lille ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19.45 olarak açıklandı. Karşılaşmanın yayın bilgisi için yayıncı kuruluşun güncel yayın akışı kontrol edilmelidir.

21 EKİM ÇARŞAMBA EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

19.00 | Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna

Bugünkü maçları takip etmek için tıklayınız...

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