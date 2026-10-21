Bayern Münih-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Bayern Münih ile Arsenal, Almanya'da karşı karşıya geliyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sahasında kazanarak lig aşamasındaki puanını artırmayı hedeflerken Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İki takımın da hücum hattında önemli isimler bulunurken sakatlıklar ve cezalar karşılaşma öncesindeki kadro planlamasını etkiliyor. Peki, Bayern Münih-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, takımların son durumu ve muhtemel 11'leri...

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Almanya'da yerel saatle 21.00'de oynanacak mücadele, iki takımın organizasyondaki üçüncü sınavı olacak.

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Arsenal karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

BAYERN MUNIH ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk iki maçında dört puan topladı.

Alman temsilcisi, organizasyonun ilk haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti.

İkinci hafta Viking FK deplasmanına çıkan Bayern Münih, 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı.

Viking karşısında Harry Kane'in iki golü ve Luis Díaz'ın katkısıyla üstünlüğü yakalayan Alman ekibi, son bölümde yediği gol nedeniyle üç puanı elde edemedi.

ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYIPSIZ

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında iki galibiyet elde ederek altı puan topladı.

İngiliz temsilcisi, açılış maçında Napoli'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mikel Arteta'nın öğrencileri ikinci hafta ise Lille'i Emirates Stadyumu'nda 3-0 yenmeyi başardı.

Premier League'deki son karşılaşmasında Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Arsenal, Almanya'da üçüncü galibiyetini hedefliyor.

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇINDA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Bayern Münih'in Arsenal karşısında bazı önemli eksikleri bulunuyor.

Alman temsilcisinde Michael Olise, Viking FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda. Fransız futbolcu, Arsenal karşısında forma giyemeyecek. Jamal Musiala ise kas sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı bulunuyor.

Bayern Münih'te Manuel Neuer'in durumu belirsizliğini koruyor. Ayak sakatlığının ardından yeniden antrenmanlara başlayan tecrübeli kalecinin oynayıp oynamayacağına maç günü karar verilecek.

Joshua Kimmich'in durumu da son değerlendirmelerin ardından netleşecek.

Arsenal cephesinde ise William Saliba, Piero Hincapie ve Christos Tzolis sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmeyen futbolcular arasında bulunuyor.

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

21 Ekim karşılaşması öncesinde Sports Mole tarafından yayımlanan kadro tahminlerine göre takımların sahaya çıkabileceği ilk 11'ler şu şekilde:

BAYERN MUNIH MUHTEMEL 11

Kaleci: Manuel Neuer

Sağ bek: Konrad Laimer

Stoper: Dayot Upamecano

Stoper: Jonathan Tah

Sol bek: Alphonso Davies

Orta saha: Aleksandar Pavlović

Orta saha: Joshua Kimmich

Sağ kanat: Lennart Karl

On numara: Ismael Saibari

Sol kanat: Luis Díaz

Santrfor: Harry Kane

ARSENAL MUHTEMEL 11

Kaleci: David Raya

Sağ bek: Jurriën Timber

Stoper: Ezri Konsa

Stoper: Gabriel Magalhães

Sol bek: Myles Lewis-Skelly

Orta saha: Declan Rice

Orta saha: Bruno Guimarães

Sağ kanat: Bukayo Saka

On numara: Martin Ødegaard

Sol kanat: Noni Madueke

Santrfor: Viktor Gyökeres

BAYERN MUNIH İLE ARSENAL KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Bayern Münih ile Arsenal, 21 Ekim 2026 karşılaşması öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde toplam 15 kez karşı karşıya geldi.

UEFA'nın resmî istatistiklerine göre Alman temsilcisinin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasındaki rekabet:

Toplam maç: 15

Bayern Münih galibiyeti: 8

Beraberlik: 3

Arsenal galibiyeti: 4

Bayern Münih'in attığı gol: 31

Arsenal'ın attığı gol: 18

Bayern Münih, Arsenal'ı ağırladığı yedi Şampiyonlar Ligi maçının beşini kazanırken birinden beraberlikle, birinden mağlubiyetle ayrıldı.

HARRY KANE'İN ARSENAL'A KARŞI PERFORMANSI

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Arsenal ile geçmişten gelen rekabeti nedeniyle karşılaşmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Uzun yıllar Tottenham forması giyen İngiliz santrfor, kariyerinde Arsenal'a karşı çıktığı 22 resmî maçta 15 gol kaydetti.

Kane ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dokuz karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Bayern Münih'in hücum planında önemli bir rol üstlenen yıldız oyuncunun performansı, Arsenal savunması açısından karşılaşmanın kritik noktalarından biri olacak.

BAYERN MUNIH'TE VINCENT KOMPANY'NİN DURUMU BELİRSİZ

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin Arsenal karşılaşmasında takımının başında olup olmayacağı da merak ediliyor.

Kulübün 20 Ekim tarihli açıklamasına göre Belçikalı teknik adam, viral enfeksiyon nedeniyle dinlenmeye alındı.

Bayern Münih Yardımcı Antrenörü Aaron Danks, Kompany'nin sağlık durumunun takip edildiğini ve maç günü nihai kararın verileceğini bildirdi.

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın resmî açıklamasına göre Bayern Münih-Arsenal karşılaşmasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

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