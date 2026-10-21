İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut bekleyen binlerce vatandaşın gözü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) gelecek kura açıklamasına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek çekiliş için geri sayım başladı. Bakan Murat Kurum'un ekim ayını işaret ettiği projede ilk etapta 1.071 konut kiraya verilecek. İstanbul'un farklı ilçelerinde uygulanacak sistemde kira bedelleri, gelir koşulları ve konutların kullanım süresi de netleşti. Peki, TOKİ kiralık konut kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? Sonuçlar nereden sorgulanacak?

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin kura sonuçlarının açıklandığına ilişkin resmî bir duyuru bulunmuyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın proje takviminde kura çekilişi için Ekim 2026 tarihi yer alıyor. Ancak çekilişin hangi gün ve saatte gerçekleştirileceği henüz ilan edilmedi.

Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, TOKİ tarafından yapılacak yeni duyuruyu bekliyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve varsa yedek hak sahiplerine ilişkin sonuçların resmî kanallardan duyurulması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişinin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada başvuruların tamamlandığını, inceleme aşamasına geçildiğini ve şartları karşılayan vatandaşlar arasından 1.071 konutun hak sahiplerinin ekim ayında belirleneceğini duyurmuştu.

Bakan Kurum, aynı süreçte ilk anahtar teslimlerinin de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

21 Ekim itibarıyla ayın sona ermesine 10 gün kalırken TOKİ'nin resmî takviminde çekiliş için belirli bir gün veya saat paylaşılmadı. Dolayısıyla kuranın ekim ayının hangi tarihinde düzenleneceği ve sonuçların kesin olarak ne zaman ilan edileceği henüz bilinmiyor.

TOKİ KİRALIK KONUT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ'nin açıkladığı programda kura işlemlerinin ekim ayında tamamlanması hedefleniyor. Ancak sonuçların yayımlanacağı güne ilişkin ayrı bir tarih henüz bulunmuyor.

Başvuruları geçerli kabul edilen vatandaşların kura sürecine dahil edilmesinin ardından sonuç duyurularının yapılması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne başvuran vatandaşlar, başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.

İşlemler için e-Devlet TOKİ Konut / İş Yeri Başvurusu ekranı kullanılabiliyor.

Başvuru ve sonuç sürecini takip etmek isteyen vatandaşların aşağıdaki resmî adresleri kontrol etmesi gerekiyor.

- TOKİ RESMİ İNTERNET SİTESİ

- TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ

- E-DEVLET

Başvuru durumunun görüntülenmesi, kura sonucunun açıklandığı anlamına gelmiyor. Hak sahipliği sonuçlarının sorgulanacağı kesin yöntem, TOKİ'nin sonuç duyurusuyla netleşecek.

İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNDE KAÇ EV VERİLECEK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında uygulamaya alınan kiralık konut modelinde, İstanbul genelinde toplam 15 bin konutun kiraya verilmesi hedefleniyor.

Projenin ilk etabında ise 1.071 konut için hak sahipliği belirleme süreci yürütülüyor.

Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. TOKİ'nin 26 Eylül tarihli açıklamasında başvuru döneminin sona erdiği ve uygunluk incelemelerinin başladığı bildirildi.

TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında konutlar Anadolu ve Avrupa yakalarında toplam dört ilçe grubunda tahsis edilecek.

TOKİ'nin yayımladığı bilgilere göre ilk etapta kiralanacak 1.071 konutun gruplara dağılımı şu şekilde:

BAŞAKŞEHİR, GAZİOSMANPAŞA, BEYOĞLU VE GÜNGÖREN

Toplam konut sayısı: 360

MALTEPE, TUZLA VE KARTAL

Toplam konut sayısı: 330

ATAŞEHİR, SANCAKTEPE, ÜMRANİYE VE ÜSKÜDAR

Toplam konut sayısı: 291

ARNAVUTKÖY

Toplam konut sayısı: 90

Böylece İstanbul'un 12 ilçesini kapsayan ilk etapta toplam 1.071 kiralık sosyal konut için kura gerçekleştirilecek.

TOKİ'nin proje sayfasında bazı konutların bulunduğu bölgeler de açıklandı.

Ataşehir: Yukarı Dudullu Mahallesi, Şerifali bölgesi.

Ümraniye: Hekimbaşı Mahallesi.

Maltepe: Atışokulu ve Gülsuyu bölgeleri.

Başakşehir: Kayabaşı bölgesi.

Gaziosmanpaşa: Sarıgöl bölgesi.

Arnavutköy : Baklalı Mahallesi.

Başvuru sahipleri, İstanbul'da ikamet etmeleri ve diğer koşulları taşımaları halinde ilan edilen ilçe grupları arasından tercih yapabiliyor.

TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde aylık kira bedelleri 10 bin TL'den başlıyor.

Konutların büyüklüğü ve bulundukları bölgeye göre farklı fiyatlar uygulanacak. TOKİ'nin resmî proje bilgilendirmesinde yer alan başlangıç bedelleri şöyle:

1+1 konutlar: Aylık 10.000 TL.

2+1 konutlar: Aylık 12.000 TL'den başlayan bedeller.

3+1 konutlar: Aylık 15.000 TL'den başlayan bedeller.

4+1 konutlar: Aylık 18.000 TL'den başlayan bedeller.

Bölgelere göre açıklanan üst fiyat aralıklarında 2+1 konutların aylık bedelleri 17 bin TL'ye, 3+1 konutların 18 bin TL'ye, 4+1 konutların ise 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Resmî tarifeye göre 4+1 konut seçeneği Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerini kapsayan grupta bulunuyor. Arnavutköy grubunda ise 1+1 konut yer almıyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA İLK 12 AY ZAM YAPILACAK MI?

TOKİ'nin yayımladığı uygulama esaslarına göre konutların teslim edilmesinin ardından ilk 12 ay boyunca aylık tahsis bedellerinde artış yapılmayacak.

İlk kira artışı, 12 aylık sürenin tamamlanmasını izleyen ilk ocak ayında gerçekleştirilecek. Söz konusu artışta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınacak.

Projede genç aileler için ayrıca bir uygulama da bulunuyor. Genç kategorisindeki hak sahiplerinin tahsis dönemi içerisinde çocuk sahibi olmaları halinde konut bedellerine tahsis süresi sonuna kadar artış uygulanmayacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kiralık sosyal konut sisteminden faydalanmak isteyen vatandaşlar için yaş, vatandaşlık, ikamet, gelir ve konut mülkiyeti şartları bulunuyor.

TOKİ'nin açıkladığı temel başvuru kriterleri şöyle:

Vatandaşlık şartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yaş şartı: Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Evlilik şartı: Evli olmak. Başvuru dönemi sonunda 65 yaşını dolduran kişiler için evlilik koşulu aranmıyor. İkamet şartı: İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmek. Gelir şartı: Hane halkının son 12 aylık ortalama net gelirinin 100.000 TL üst sınırını aşmaması. Tapu şartı: Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye sınırları içerisinde üzerine kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması. Geçmiş mülkiyet şartı: Başvuru dönemi öncesindeki son beş yıl içerisinde bağımsız konut satın almamış, satmamış veya devretmemiş olmak.

TOKİ hak sahipliği şartı: Daha önce TOKİ'den konut satın almamış, TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış ve diğer sosyal konut ya da İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil veya yedek hak sahibi olmamak.

Başvuru sayısı: Bir haneden yalnızca bir başvuru yapılabiliyor. Konut tahsisinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru yaptıkları kategoriye ilişkin şartları da belgelemesi gerekiyor.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNDE HANGİ AİLELERE ÖNCELİK VERİLECEK?

TOKİ, İstanbul'daki kiralık sosyal konutları farklı aile yapılarına göre sınıflandırdı.

Projede genç evli aileler, iki veya daha fazla çocuklu aileler ve diğer aileler için ayrı başvuru kategorileri oluşturuldu.

Genç evli aileler kategorisinde 18-30 yaş aralığındaki başvuru sahipleri yer alıyor.

İki veya daha fazla çocuklu aileler kategorisinde ise başvuru tarihi itibarıyla velayet altında bulunan 18 yaşından küçük en az iki çocuk şartı aranıyor. Ailelerin büyüklüğüne göre tahsis edilebilecek daire tipleri de farklılaşıyor.

Genç evli aileler: 1+1 veya 2+1 konut.

İki veya daha fazla çocuklu aileler: 2+1, 3+1 veya 4+1 konut.

Diğer aileler: İlgili başvuru ve tahsis koşullarına uygun daireler. Bu düzenleme ile konut büyüklüklerinin hanelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu olması amaçlanıyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek. TOKİ'nin resmî uygulama esaslarına göre üç yıllık kullanım süresi, konutun teslim edildiği tarihten itibaren başlayacak.

Sürenin sonunda mevcut hak sahibinin tahsisi uzatılmayacak. Konutların yeni hak sahiplerine verilmesi için yeniden kura süreci işletilecek.

Bu nedenle sistem, kalıcı konut mülkiyeti sağlayan bir satış modeli değil, belirli süreyle uygun bedelli barınma imkânı sunan kiralık konut uygulaması olarak yürütülecek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞKASINA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, kendilerine tahsis edilen konutu üçüncü kişilere kiralayamayacak. TOKİ'nin resmî şartlarına göre konutta hak sahibinin ve birinci derece yakınlarının fiilen ikamet etmesi gerekiyor.

Konutun başka bir kişiye devredilmesine veya ticari amaçlarla kullanılmasına izin verilmiyor. Tahsis edilen konut ofis, iş yeri ya da benzer faaliyetler için de kullanılamayacak.

Ayrıca hak sahibi veya eşinin üç yıllık kullanım süresi içerisinde bağımsız bir konut satın alması halinde tahsis hakkı sona erecek ve tahliye süreci başlayacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA DENETİM YAPILACAK MI?

Kiralık sosyal konutlardan faydalanan vatandaşların tahsis şartlarını koruyup korumadığı her yıl kontrol edilecek.

Denetimlerde konut mülkiyeti, medeni durum, fiilî ikamet ve sözleşme şartlarına uyum gibi kriterler değerlendirilecek.

Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunulması, kullanım koşullarının ihlal edilmesi veya tahsis hakkını ortadan kaldıran yeni bir durumun tespit edilmesi halinde sözleşme işlemleri durdurulabilecek ya da tahliye süreci başlatılabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT İÇİN DEPOZİTO ALINACAK MI?

Hak sahiplerinin tahsis sözleşmesini imzalamadan önce bir aylık kira bedeli tutarında teminat ödemesi gerekiyor.

Üç yıllık kullanım süresinin bitiminde konuta zarar verilmemiş ve TOKİ'ye karşı herhangi bir borç bulunmaması halinde teminat, güncel tahsis bedeli esas alınarak iade edilecek.

Kira ödemeleri ise konut teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Projeye başvuru aşamasında vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmadığı da TOKİ tarafından duyurulmuştu.

TOKİ KİRALIK KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı takvime göre ilk 1.071 konut için kura ve anahtar teslim sürecinin Ekim 2026 içerisinde başlaması planlanıyor.

Ancak tüm hak sahipleri için geçerli olacak kesin teslim günleri henüz ayrı ayrı duyurulmadı.

Kura çekiminin tamamlanması, başvuruların değerlendirilmesi ve sözleşme işlemlerinin ardından vatandaşlara teslimat sürecine ilişkin bilgilendirme yapılması bekleniyor. Hak sahiplerinin, başvuru sonuçlarına ve konut teslimlerine ilişkin güncellemeleri TOKİ'nin resmî duyurularından takip etmesi gerekiyor.