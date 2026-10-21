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2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, kimler aday?

2026 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım başladı. Peki, Ballon d'Or ne zaman verilecek, adaylar kimler? İlk 10 sıralaması açıklandı mı, Arda Güler aday gösterildi mi? Altın Top ödülünü kim kazanacak? İşte merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 14:22
2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, kimler aday?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or'da (Altın Top) 2026 yılı için geri sayım başladı. France Football tarafından verilen ve UEFA iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, bu yıl 70. kez gerçekleştirilecek. Erkek futbolcu kategorisinde 30 kişilik aday listesi açıklanırken Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Rodri gibi yıldızlar dikkat çekti. Ödülün sahibi henüz belli olmazken Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in adaylık durumu da merak konusu oldu. Peki, 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, adaylar kimler? İlk 10 sıralaması belli oldu mu, Arda Güler aday gösterildi mi?

2026 BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü düzenlenecek.

France Football ve UEFA tarafından gerçekleştirilecek organizasyon, İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Tiyatrosu'nda yapılacak.

Ödül töreni, Londra yerel saatiyle 20.00'de, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. 1956 yılında ilk kez verilen Ballon d'Or, 70. yılında tarihinde ilk defa Londra'da sahiplerini bulacak.

Organizasyonun sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.

2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

France Football ve UEFA, 2026 Ballon d'Or erkek futbolcu kategorisinin 30 kişilik resmî aday listesini 8 Eylül'de açıkladı.

Adaylar arasında dünya futbolunun önemli yıldızlarının yanı sıra savunma ve orta saha oyuncuları da bulunuyor.

2026 BALLON D'OR 30 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ

  1. Jude Bellingham – Real Madrid
  2. Pau Cubarsí – Barcelona
  3. Marc Cucurella – Chelsea / Real Madrid
  4. Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain
  5. Luis Díaz – Bayern Münih
  6. Bruno Fernandes – Manchester United
  7. Gabriel Magalhães – Arsenal
  8. Erling Haaland – Manchester City
  9. Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
  10. Harry Kane – Bayern Münih
  11. Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
  12. Lamine Yamal – Barcelona
  13. Sadio Mané – Al-Nassr
  14. Marquinhos – Paris Saint-Germain
  15. Lautaro Martínez – Inter
  16. Kylian Mbappé – Real Madrid
  17. Nuno Mendes – Paris Saint-Germain
  18. Lionel Messi – Inter Miami
  19. João Neves – Paris Saint-Germain
  20. Michael Olise – Bayern Münih
  21. Willian Pacho – Paris Saint-Germain
  22. Julián Quiñones – Al-Qadsiah
  23. Declan Rice – Arsenal
  24. Rodri – Manchester City / Barcelona
  25. Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain
  26. William Saliba – Arsenal
  27. Ferran Torres – Barcelona / Paris Saint-Germain
  28. Dayot Upamecano – Paris Saint-Germain
  29. Vinícius Júnior – Real Madrid
  30. Vitinha – Paris Saint-Germain

Adayların sıralanış biçimi oy sıralamasını veya kazanma ihtimalini göstermiyor.

2026 BALLON D'OR İLK 10 SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Hayır. 21 Ekim 2026 itibarıyla Ballon d'Or ödülünün resmî ilk 10 sıralaması henüz açıklanmadı.

France Football tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 2026 yılına ait sıralama, 26 Ekim'deki ödül töreninde duyurulacak.

Organizasyon takviminde 30 ile 11. sıralar arasındaki futbolcuların gala öncesinde açıklanması, ilk 10'a kalan isimlerin ise törende netleşmesi planlanıyor.

2026 BALLON D'OR FAVORİLERİ KİMLER?

2026 Ballon d'Or ödülü öncesinde uluslararası basın ve değerlendirmelerde bazı futbolcuların isimleri öne çıkıyor. Özellikle Harry Kane ve Lamine Yamal, ödül için yapılan değerlendirmelerde dikkat çeken iki isim arasında bulunuyor.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Rodri ve Khvicha Kvaratskhelia da aynı değerlendirmede yer alan futbolcular arasında.

ARDA GÜLER 2026 BALLON D'OR ADAYI MI?

Arda Güler, 2026 Ballon d'Or erkek futbolcu kategorisinde açıklanan 30 kişilik aday listesinde yer almıyor.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu, France Football ve UEFA tarafından 8 Eylül'de duyurulan isimler arasında bulunmadı. Aday listesinde Real Madrid'den Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior gibi isimler yer alıyor.

BALLON D'OR 2025 ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2025 Ballon d'Or erkek futbolcu ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembélé kazanmıştı. Fransız futbolcu, kulübüyle elde ettiği başarıların ardından kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü aldı. Kadın futbolcu kategorisinde ise Barcelona'nın İspanyol yıldızı Aitana Bonmatí ödüle layık görüldü.

2026 erkek futbolcu aday listesinde üç eski Ballon d'Or kazananı bulunuyor.

Lionel Messi: 8 kez.

Rodri: 2024 yılı kazananı.

Ousmane Dembélé: 2025 yılı kazananı.

2026 BALLON D'OR TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

2026 yılında yalnızca erkek futbolcular değil, kadın futbolcular, genç yetenekler, kaleciler, teknik direktörler ve kulüpler de ödüllendirilecek.

Törende verilecek başlıca ödüller:

  • Erkeklerde Ballon d'Or
  • Kadınlarda Ballon d'Or
  • Erkeklerde Yılın Genç Yeteneği
  • Kadınlarda Yılın Genç Yeteneği
  • Erkeklerde Yılın Kalecisi
  • Kadınlarda Yılın Kalecisi
  • Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü
  • Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü
  • Erkeklerde Yılın Kulübü
  • Kadınlarda Yılın Kulübü
  • Erkeklerde Yılın Golcüsü
  • Kadınlarda Yılın Golcüsü
  • Sócrates Ödülü

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