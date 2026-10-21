Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or'da (Altın Top) 2026 yılı için geri sayım başladı. France Football tarafından verilen ve UEFA iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, bu yıl 70. kez gerçekleştirilecek. Erkek futbolcu kategorisinde 30 kişilik aday listesi açıklanırken Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Rodri gibi yıldızlar dikkat çekti. Ödülün sahibi henüz belli olmazken Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in adaylık durumu da merak konusu oldu. Peki, 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, adaylar kimler? İlk 10 sıralaması belli oldu mu, Arda Güler aday gösterildi mi?

2026 BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü düzenlenecek.

France Football ve UEFA tarafından gerçekleştirilecek organizasyon, İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Tiyatrosu'nda yapılacak.

Ödül töreni, Londra yerel saatiyle 20.00'de, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. 1956 yılında ilk kez verilen Ballon d'Or, 70. yılında tarihinde ilk defa Londra'da sahiplerini bulacak.

Organizasyonun sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.

2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

France Football ve UEFA, 2026 Ballon d'Or erkek futbolcu kategorisinin 30 kişilik resmî aday listesini 8 Eylül'de açıkladı.

Adaylar arasında dünya futbolunun önemli yıldızlarının yanı sıra savunma ve orta saha oyuncuları da bulunuyor.

2026 BALLON D'OR 30 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ

Jude Bellingham – Real Madrid Pau Cubarsí – Barcelona Marc Cucurella – Chelsea / Real Madrid Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain Luis Díaz – Bayern Münih Bruno Fernandes – Manchester United Gabriel Magalhães – Arsenal Erling Haaland – Manchester City Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain Harry Kane – Bayern Münih Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain Lamine Yamal – Barcelona Sadio Mané – Al-Nassr Marquinhos – Paris Saint-Germain Lautaro Martínez – Inter Kylian Mbappé – Real Madrid Nuno Mendes – Paris Saint-Germain Lionel Messi – Inter Miami João Neves – Paris Saint-Germain Michael Olise – Bayern Münih Willian Pacho – Paris Saint-Germain Julián Quiñones – Al-Qadsiah Declan Rice – Arsenal Rodri – Manchester City / Barcelona Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain William Saliba – Arsenal Ferran Torres – Barcelona / Paris Saint-Germain Dayot Upamecano – Paris Saint-Germain Vinícius Júnior – Real Madrid Vitinha – Paris Saint-Germain

Adayların sıralanış biçimi oy sıralamasını veya kazanma ihtimalini göstermiyor.

2026 BALLON D'OR İLK 10 SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Hayır. 21 Ekim 2026 itibarıyla Ballon d'Or ödülünün resmî ilk 10 sıralaması henüz açıklanmadı.

France Football tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 2026 yılına ait sıralama, 26 Ekim'deki ödül töreninde duyurulacak.

Organizasyon takviminde 30 ile 11. sıralar arasındaki futbolcuların gala öncesinde açıklanması, ilk 10'a kalan isimlerin ise törende netleşmesi planlanıyor.

2026 BALLON D'OR FAVORİLERİ KİMLER?

2026 Ballon d'Or ödülü öncesinde uluslararası basın ve değerlendirmelerde bazı futbolcuların isimleri öne çıkıyor. Özellikle Harry Kane ve Lamine Yamal, ödül için yapılan değerlendirmelerde dikkat çeken iki isim arasında bulunuyor.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Rodri ve Khvicha Kvaratskhelia da aynı değerlendirmede yer alan futbolcular arasında.

ARDA GÜLER 2026 BALLON D'OR ADAYI MI?

Arda Güler, 2026 Ballon d'Or erkek futbolcu kategorisinde açıklanan 30 kişilik aday listesinde yer almıyor.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu, France Football ve UEFA tarafından 8 Eylül'de duyurulan isimler arasında bulunmadı. Aday listesinde Real Madrid'den Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior gibi isimler yer alıyor.

BALLON D'OR 2025 ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2025 Ballon d'Or erkek futbolcu ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembélé kazanmıştı. Fransız futbolcu, kulübüyle elde ettiği başarıların ardından kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü aldı. Kadın futbolcu kategorisinde ise Barcelona'nın İspanyol yıldızı Aitana Bonmatí ödüle layık görüldü.

2026 erkek futbolcu aday listesinde üç eski Ballon d'Or kazananı bulunuyor.

Lionel Messi: 8 kez.

Rodri : 2024 yılı kazananı.

Ousmane Dembélé: 2025 yılı kazananı.

2026 BALLON D'OR TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

2026 yılında yalnızca erkek futbolcular değil, kadın futbolcular, genç yetenekler, kaleciler, teknik direktörler ve kulüpler de ödüllendirilecek.

Törende verilecek başlıca ödüller:

Erkeklerde Ballon d'Or

Kadınlarda Ballon d'Or

Erkeklerde Yılın Genç Yeteneği

Kadınlarda Yılın Genç Yeteneği

Erkeklerde Yılın Kalecisi

Kadınlarda Yılın Kalecisi

Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü

Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü

Erkeklerde Yılın Kulübü

Kadınlarda Yılın Kulübü

Erkeklerde Yılın Golcüsü

Kadınlarda Yılın Golcüsü

Sócrates Ödülü