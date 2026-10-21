KYK burs sonuçları 2026-2027 ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci 16 Ekim'de sona erdi. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, şimdi sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. Geçtiğimiz yıl burs ve kredi sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanması, bu yıl da kasım ayı beklentisini gündeme getirdi. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim yılı için sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz resmen duyurulmadı. Peki, KYK burs sonuçları kasım ayında mı açıklanacak? Burs ve kredi sonuçları nereden sorgulanacak, burs kazanan öğrenciler hangi işlemleri yapacak? İşte GSB 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına ilişkin son durum…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan başvurular 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler değerlendirme işlemlerine ve GSB'den gelecek resmî duyuruya çevrildi.

GSB tarafından 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Bu nedenle sonuçların hangi gün ve saatte erişime açılacağı şimdilik bilinmiyor. Öğrencilerin, sonuç tarihine ilişkin sosyal medya paylaşımları yerine Gençlik ve Spor Bakanlığının resmî açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

Geçmiş yıllardaki sonuç takvimi ise kasım ayını öne çıkarıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle 2026-2027 dönemi sonuçlarının da kasım ayında ilan edilmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Ancak geçen yılın açıklanma tarihi, bu yıl için kesin tarih olarak kabul edilmiyor.

KYK BURS SONUÇLARI KASIMDA MI AÇIKLANACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının kasım ayında açıklanıp açıklanmayacağı, başvuru yapan üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl sonuçların kasım ayının ilk haftasında ilan edilmesi, bu yıl da benzer bir takvimin uygulanabileceği beklentisini oluşturdu.

Bununla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılı için GSB tarafından açıklanmış resmî bir sonuç günü bulunmuyor. Sonuçların kasım ayında açıklanması mümkün olsa da "KYK burs sonuçları şu gün açıklanacak" şeklinde kesin bir tarih vermek için resmî duyurunun yayımlanması gerekiyor.

Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında Gençlik ve Spor Bakanlığı sonuçları duyuracak. Öğrenciler de burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERDİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularını 12 Ekim 2026 Pazartesi günü almaya başladı. Başvurular, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

İlk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, üniversitelerinde öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, açıklanan koşullar kapsamında başvuru yapabildi.

Başvuru sürecinde öğrencilerden eğitim bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgileri kontrol etmeleri istendi. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvuruların geçersiz sayılabileceği belirtildi. Öğrenim bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin, başvuru süresi içinde üniversitelerinin öğrenci işleri birimleriyle görüşerek gerekli düzeltmeleri yapmaları gerekiyordu.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte süreç, bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuçların ilan edilmesi aşamasına geçti.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranında başvurunun değerlendirme sonucu ve öğrencinin burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadığı görülebilecek.

KYK burs sonucu sorgulamak için şu adımlar izlenebilecek:

e-Devlet sistemine giriş yapın. Arama alanına "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetini açın. Başvuru sonucu ekranından burs veya öğrenim kredisi durumunuzu kontrol edin.

KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı: e-Devlet – Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama

Sonuçlar açıklanmadan önce sisteme girildiğinde başvuru sonucunun görüntülenememesi, sonuçların ilan edildiği anlamına gelmez. Öğrencilerin GSB tarafından yapılacak duyuruyu takip etmesi ve sonuçların erişime açılmasının ardından sorgulama yapması gerekiyor.

KYK BURSU ÇIKAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından taahhütname onay işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Sonuç ekranında hak sahibi olduğu görülen öğrencilerin, GSB tarafından duyurulan işlemleri ve son tarihleri dikkatle takip etmesi önem taşıyor.

Taahhütname onayının belirtilen süre içinde tamamlanmaması durumunda burs veya kredi ödemesi yapılmayabiliyor. Bu nedenle sonuçların açıklanması, sürecin tamamen bittiği anlamına gelmiyor; hak kazanan öğrencilerin kendileri için belirtilen işlemleri de zamanında tamamlamaları gerekiyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

18 yaşından küçük öğrenciler için yaşa bağlı ek onay işlemleri uygulanabiliyor. İlgili koşulları sağlayan öğrencilerde önce anne veya babanın e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı verilmesi, ardından öğrencinin kendi hesabıyla taahhütname işlemini tamamlaması gerekebiliyor.

15 yaşından küçük veya anne-babası bulunmayan öğrenciler için ise kanuni vasiyle birlikte ilgili gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne başvuru gibi farklı işlemler söz konusu olabiliyor. Öğrencilerin kendi durumlarına uygun işlemleri, sonuçlarla birlikte yayımlanacak resmî duyurudan kontrol etmesi gerekiyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname ve gerekli durumlarda kefaletname işlemleri uygulanabiliyor. Bu öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından kendileri için geçerli olan koşulları ve işlem tarihlerini GSB duyurusundan incelemesi gerekiyor.

Taahhütname ve kefaletname süreçlerinin ayrıntıları, öğrencinin durumuna göre değişebileceği için önceki yıllardaki tarihler yerine 2026-2027 dönemi için yayımlanacak güncel açıklamalar esas alınmalı.

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK bursu ve öğrenim kredisi, yükseköğrenim öğrencilerine eğitim sürecinde maddi destek sağlamak amacıyla sunuluyor. Ancak iki destek türü arasında önemli bir fark bulunuyor. KYK bursu, ilgili koşulları sağlayan öğrencilere karşılıksız olarak veriliyor. Öğrenim kredisi ise öğrencinin öğrenim süresi boyunca yararlandığı ve mevzuat kapsamında geri ödemesi bulunan bir destek türüdür.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ekim 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığına ilişkin resmî bir duyuru bulunmuyor. Başvurular 16 Ekim'de sona erdiği için öğrenciler sonuçların ilan edilmesini bekliyor.