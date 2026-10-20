Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizinin takipçileri, 20 Ekim Salı günü ekrana gelecek programları araştırıyor. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmanın saat 19.45'te başlayacak olması, dizinin yayın saatine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. TRT 1'in resmi yayın akışında dizi için hangi saat gösteriliyor? İşte 20 Ekim Salı akşamının programı…

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'in resmi yayın akışına göre Mehmed: Fetihler Sultanı 20 Ekim Salı akşamı saat 21.30'da izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanması planlanıyor. Böylece Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasının ardından TRT 1 ekranlarında Mehmed: Fetihler Sultanı yer alacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu akşamki yayın saati 21.30 olarak duyuruldu. TRT 1 yayın akışında saat 19.45'te Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, saat 21.30'da ise Mehmed: Fetihler Sultanı bulunuyor.

TRT 1 20 EKİM 2026 YAYIN AKIŞI

TRT 1'in 20 Ekim Salı tarihli yayın akışında öne çıkan programlar şöyle:

18.55 – İddiaların Aksine

19.00 – Ana Haber

19.45 – Fenerbahçe - Slavia Prag | UEFA Şampiyonlar Ligi

21.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 – Teşkilat

02.15 – Seksenler

03.20 – Alparslan: Büyük Selçuklu