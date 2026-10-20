Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerini değiştirecek Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) uygulama kılavuzunu yayımladı. Yeni düzenlemeyle öğretmenlerin sınav hazırlarken Bakanlık tarafından oluşturulan dijital soru havuzundan yararlanması, öğrencilerin başarılarının ise yalnızca aldıkları notlarla değil, öğrenme çıktıları üzerinden değerlendirilmesi hedefleniyor. Resmî ve özel okullarda toplam 16 branşı kapsayan sistemde açık uçlu sorular kullanılacak. Sınav hazırlama ve değerlendirme işlemleri Yeni EBA altyapısına taşınırken öğrencilerin akademik gelişimleri de dijital ortamda takip edilebilecek. Peki, ortak yazılı sınav sistemi nedir, ne zaman başlayacak? MEB OYSS hangi sınıflarda uygulanacak, sınav sorularını kim hazırlayacak? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimi, yeni sistemin ayrıntıları ve öğrencileri ilgilendiren değişiklikler...

MEB ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ GELİYOR MU?

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin uygulamaya alınacağını resmen duyurdu.

Bakanlık tarafından 20 Ekim 2026 Salı günü yayımlanan uygulama kılavuzuna göre yeni sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavlarından itibaren kullanılacak.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) NEDİR?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okul genelinde gerçekleştirilen yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen dijital ölçme ve değerlendirme platformudur.

Yeni EBA altyapısı üzerinden kullanılacak sistem, öğretmenlerin derslere ilişkin öğrenme çıktılarına uygun sınav oluşturmasını sağlayacak.

OYSS ile sınav hazırlama sürecinde Bakanlığın oluşturduğu soru havuzundan yararlanılacak. Öğretmenler, sınavın kapsamını belirlenen senaryolar doğrultusunda oluşturabilecek ve öğrencilerin cevaplarını ortak puanlama ölçütlerine göre değerlendirebilecek.

MEB ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 26 Ekim 2026 Pazartesi gününden itibaren okul geneli ortak yazılı sınav işlemlerinde kullanılacak.

Sisteme ilişkin öğretmen bilgilendirme ve eğitim çalışmaları 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Öğretmenler, 26 Ekim'e kadar platformda deneme uygulamaları gerçekleştirebilecek. Bu tarihten sonra sınav hazırlama ve ilgili işlemler OYSS üzerinden yürütülecek.

İlk uygulamalar 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavlarında gerçekleştirilecek.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

MEB'in yayımladığı kılavuza göre Ortak Yazılı Sınav Sistemi, ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıfları ile liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında uygulanacak.

Yeni sistemin kapsamı şu şekilde belirlendi:

Ortaokul: 5. sınıf

Ortaokul: 6. sınıf

Ortaokul: 7. sınıf

Lise: 9. sınıf

Lise: 10. sınıf

Lise: 11. sınıf

Kılavuzda 8 ve 12. sınıflar OYSS kapsamındaki sınıflar arasında yer almıyor. Ancak bu durum, söz konusu sınıflarda yazılı sınav yapılmayacağı anlamına gelmiyor.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ HANGİ DERSLERDE UYGULANACAK?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi, ortaokul ve liselerde toplam 16 branşı kapsayacak.

Ortaokullarda 6, liselerde ise 10 branşta uygulanacak sistemde derslerin kapsamı Bakanlığın yayımladığı kılavuz doğrultusunda belirlendi.

ORTAOKULLARDA OYSS KAPSAMINDAKİ DERSLER

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İngilizce

Sistem, 5, 6 ve 7. sınıflarda belirtilen dersleri kapsayacak. Ancak 7. sınıf İngilizce dersi uygulama dışında tutulacak.

LİSELERDE OYSS KAPSAMINDAKİ DERSLER

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Tarih

Coğrafya

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Felsefe

İngilizce

Liselerde sistem 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak. Bununla birlikte 11. sınıf İngilizce dersi OYSS kapsamında yer almayacak.

MEB ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİNDE 8 BİN SORULUK HAVUZ

Bakanlık, OYSS kapsamında geniş kapsamlı bir dijital soru havuzu oluşturulacağını duyurdu. Birinci dönem birinci yazılı sınavları öncesinde sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması hedefleniyor.

Ayrıca her sınav döneminde yaklaşık 8 bin yeni sorunun geliştirilmesi planlanıyor. Soru havuzunda farklı bilişsel seviyelere ve güçlük düzeylerine sahip sorular bulunacak.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİNDE SINAVLAR TEST Mİ, AÇIK UÇLU MU OLACAK?

OYSS kapsamında hazırlanacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

Öğrenciler, soruların cevaplarını kendileri oluşturacak. Beceri temelli sorularla öğrencilerin bilgiyi kullanma, yorumlama ve problem çözme düzeylerinin ölçülmesi hedefleniyor.

Sınavlarda soruların güçlük düzeyleri ile puan değerleri öğretmenler tarafından belirlenecek. Öğrencilerin cevapları, hazırlanan puanlama anahtarları doğrultusunda değerlendirilecek.

ORTAK YAZILI SINAVLAR TÜM TÜRKİYE'DE AYNI SORULARLA MI YAPILACAK?

OYSS'nin uygulanması, kapsamdaki bütün okulların her sınavda aynı soruları kullanacağı anlamına gelmiyor.

Okul geneli ortak yazılı sınavlarda öğretmenler belirlenen senaryoya göre iki soru hazırlayacak ve diğer soruları MEB soru havuzundan seçecek.

Bakanlık tarafından ülke genelinde belirli tarihlerde gerçekleştirilen ortak yazılı sınavlar ise ayrı bir uygulama olarak devam edecek. Bu nedenle okul geneli ortak yazılı sınavlarla ülke geneli ortak sınavların kapsam ve uygulama esasları birbirinden ayrılıyor.

MEB 2026 KASIM ORTAOKUL ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavları için yayımlanan okul geneli uygulama takviminde ortaokul sınavları kasım ayının ilk haftasında başlıyor.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf derslerinin sınav tarihleri şöyle:

Fen Bilimleri: 3 Kasım 2026 Salı

Matematik: 5 Kasım 2026 Perşembe

Sosyal Bilgiler: 6 Kasım 2026 Cuma

Türkçe: 10 Kasım 2026 Salı

İngilizce: 12 Kasım 2026 Perşembe

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 13 Kasım 2026 Cuma

ÖNEMLİ: 6. sınıf matematik sınavı, ülke geneli ortak yazılı kapsamında 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak. Ayrıca 7. sınıf İngilizce dersinde OYSS uygulanmayacak.

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MEB 2026 KASIM LİSE ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ

Liselerde 9, 10 ve 11. sınıfları kapsayan okul geneli ortak yazılı sınav takviminde ilk sınav 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Lise derslerinin sınav tarihleri şu şekilde:

Biyoloji: 3 Kasım 2026 Salı

Kimya: 4 Kasım 2026 Çarşamba

Tarih: 4 Kasım 2026 Çarşamba

Matematik: 5 Kasım 2026 Perşembe

Fizik: 6 Kasım 2026 Cuma

Felsefe: 6 Kasım 2026 Cuma

Coğrafya: 10 Kasım 2026 Salı

Türk Dili ve Edebiyatı: 11 Kasım 2026 Çarşamba

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 11 Kasım 2026 Çarşamba

İngilizce: 13 Kasım 2026 Cuma

ÖNEMLİ: 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı, ülke geneli ortak yazılı kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. 11. sınıf İngilizce dersinde OYSS kullanılmayacak.

Belirtilen istisnalarda ülke geneli sınav tarihleri esas alınacak.

MEB 2026-2027 ÜLKE GENELİ ORTAK SINAV TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ülke genelinde toplam sekiz ortak yazılı sınav gerçekleştirileceğini duyurdu.

Resmî takvime göre sınav tarihleri şöyle:

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI

6.sınıf Matematik: 11 Kasım 2026 Çarşamba

7.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 12 Kasım 2026 Perşembe

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI

7.sınıf Türkçe: 5 Ocak 2027 Salı

8.sınıf Matematik: 6 Ocak 2027 Çarşamba

2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI

7.sınıf Matematik: 6 Nisan 2027 Salı

8.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 7 Nisan 2027 Çarşamba

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI

6.sınıf Türkçe: 8 Haziran 2027 Salı

7.sınıf Matematik: 9 Haziran 2027 Çarşamba

MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda ülke geneli ortak sınavlar Kasım, Ocak, Nisan ve Haziran aylarında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarına göre okullar veya sınıflar arasında karşılaştırmalı başarı listeleri yayımlanmayacak. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve eğitim süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

MEB ORTAK YAZILI SINAVLAR KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Okul geneli ortak yazılı sınavların uygulama takvimine göre sınav süresi 40 dakika olacak.

Bir günde tek sınav yapılması halinde uygulama ikinci ders saatinde gerçekleştirilecek.

Aynı gün iki farklı sınav yapılması durumunda ise ikinci ve dördüncü ders saatleri kullanılacak. 10 Kasım 2026 tarihinde yapılacak okul geneli sınavların dördüncü ders saatinde uygulanabilmesine imkân tanınacak.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİNE ÖĞRENCİLER NASIL GİRECEK?

OYSS, temel olarak öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin sınav hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde kullanacağı dijital bir platform olacak.

Sınav hazırlama işlemleri Yeni EBA altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınavları ise okullarda, belirlenen uygulama takvimi doğrultusunda yapılacak.

Bu nedenle sistem, öğrencilerin evlerinden katılacakları yeni bir çevrim içi sınav türü olarak değerlendirilmemeli.

ORTAK YAZILI SINAV SONUÇLARI VELİLER TARAFINDAN GÖRÜLECEK Mİ?

MEB'in planlamasına göre velilere öğrencilerin gelişim durumları hakkında daha ayrıntılı geri bildirim sunulacak.

Sistem üzerinden oluşturulacak raporlarla öğrencilerin hangi konuları öğrendiği, hangi becerileri kazandığı ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğu takip edilebilecek.

Ayrıca öğrencilerin aynı ders kapsamında farklı tarihlerde girdikleri sınav sonuçları karşılaştırılarak akademik gelişimleri zaman içerisinde incelenebilecek.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ ÖĞRENCİLERİN NOTLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

OYSS kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınavlar, öğrencilerin ilgili derslerdeki normal yazılı sınavları olarak uygulanacak. Dolayısıyla sistemle hazırlanan sınavlar, mevcut yazılı sınavların yerine kullanılan yeni hazırlama ve değerlendirme yöntemi niteliği taşıyor.