AÖL kayıtları bitti mi, açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona eriyor? 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıtlarını tamamlamak isteyen öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) duyurularını takip ediyor. Bakanlığın güncel açıklamasına göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 23 Ekim 2026 olarak belirlendi. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar? İşte açık lise kayıt ekranı ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar…

AÖL KAYITLARI BİTTİ Mİ?

Hayır. MEB'in 12 Ekim 2026 tarihli güncellemesine göre Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrencilerin işlemlerini 23 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin son günü 23 Ekim 2026 Cuma olarak açıklandı. MEB duyurusunda, kayıt işlemleri için ücret ödemelerinin ise 23 Ekim günü saat 23.59'a kadar yapılabileceği belirtildi. Yeni kayıt başvurularında ilgili halk eğitimi merkezi müdürlüklerine mesai bitimine kadar başvurulması gerektiği için öğrencilerin işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.

AÖL YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kez kayıt yaptıracak adayların, başvuru şartlarını ve gerekli belgeleri kontrol ederek halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor.

Örgün eğitimden açık liseye geçiş yapacak adaylarda ise geçiş koşulları ve gerekli onay süreçleri kişinin durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde MEB'in yayımladığı yeni kayıt kılavuzunun incelenmesi gerekiyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesinde daha önce kaydı bulunan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden takip edebiliyor. Öğrencilerin sisteme giriş yaparak kayıt durumlarını kontrol etmesi ve gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.

Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenciler, işlem süreciyle ilgili destek almak için MEBİM'in 444 0 632 numaralı çağrı merkezine de başvurabiliyor. Ücret muafiyeti kapsamında bulunan öğrencilerin ise duyuruda belirtilen yöntemle halk eğitimi merkezi müdürlükleri veya MEBİM üzerinden işlem durumlarını teyit etmesi gerekiyor.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

MEB'in duyurusuna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Ödemeler, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına resmî ödeme sistemi üzerinden veya duyuruda belirtilen banka kanallarıyla yapılabiliyor.

Kılavuzda belirtilen ücret muafiyeti kapsamındaki öğrencilerden kayıt ücreti alınmıyor. Öğrencilerin ödeme yapmadan önce kendi durumlarını ve güncel koşulları kontrol etmesi gerekiyor.

AÖL KAYIT EKRANI 2026: RESMÎ BAŞVURU LİNKİ

Açık lise kayıtları, kayıt yenileme işlemleri ve duyurular için MEB'in resmî internet adresleri kullanılmalı.

AÖL resmî sitesi: https://aol.meb.gov.tr/

AÖL öğrenci giriş ekranı: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

MEB ödeme sistemi: https://odeme.meb.gov.tr/

MEBİM çağrı merkezi: 444 0 632

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.