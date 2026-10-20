SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar devam ediyor. Yılın ikinci yarısında açıklanan temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin zam hesabında ilk üç aylık tablo ortaya çıktı. Üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Gözler şimdi ekim ayı enflasyon verisine çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan tahminler de zam hesaplarına yansıdı. Ekim ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,11 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin dört aylık birikimli enflasyon oranı yaklaşık yüzde 7,80 olacak.

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI İÇİN ÜÇ AYLIK ORAN YÜZDE 5,57 OLDU

TÜİK'in açıkladığı temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı hesabında ilk üç aylık dönemi tamamladı. Bu dönemdeki birikimli enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Bu oran, emeklilerin yılbaşında alacağı kesin zam miktarını değil, altı aylık hesaplama döneminde şimdiye kadar oluşan enflasyonu gösteriyor. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin veriler açıklandıkça birikimli oran güncellenecek.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,11

TCMB'nin 16 Ekim 2026'da yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekim ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,11 olarak açıklandı. Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 1,97 seviyesindeydi. Böylece ekim ayına yönelik piyasa tahmini yükseldi.

Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,11 olarak gerçekleşmesi halinde, eylül sonuna kadar oluşan yüzde 5,57'lik birikimli enflasyonla birlikte dört aylık oran yaklaşık yüzde 7,80'e ulaşacak. Bu hesap, aylık oranların toplanmasıyla değil, bileşik artış yöntemiyle yapılıyor.

Dört aylık zam hesabı:

Temmuz-eylül dönemi birikimli enflasyon: yüzde 5,57

Ekim ayı enflasyon beklentisi: yüzde 2,11

Ekim tahmini gerçekleşirse dört aylık birikimli oran: yaklaşık yüzde 7,80

OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışı, 2026'nın temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Bu nedenle üç aylık yüzde 5,57'lik oran veya ekim beklentisiyle hesaplanan yaklaşık yüzde 7,80'lik dört aylık oran, nihai zam olarak değerlendirilemez.

TCMB'nin ekim ayı anketinde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak açıklandı. Bu yıl sonu tahmini üzerinden yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık artışın yaklaşık yüzde 10,08 olabileceği öngörülüyor. Ancak bu oran da bir tahmindir; gerçekleşecek enflasyona bağlı olarak değişebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027'de en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı da merak ediliyor. En düşük emekli aylığının yeni tutarı yalnızca enflasyon hesabına bağlı olarak kesinleşmiş sayılmaz; bu tutara ilişkin yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı da belirleyici olacaktır.

Bu nedenle mevcut maaşa olası zam oranı uygulanarak yapılan hesaplamalar tahmini tutarları gösterir. Kesin maaş tutarları için hem altı aylık enflasyon verilerinin hem de varsa ilgili yasal düzenlemelerin açıklanması gerekir.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Ocak 2027 emekli zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. TÜİK'in aralık ayı verisini 2027 yılının ocak ayında duyurmasıyla birlikte temmuz-aralık döneminin altı aylık enflasyonu hesaplanabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bu verilerle netleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve oluşması halinde enflasyon farkı dikkate alınarak ayrıca hesaplanacak.