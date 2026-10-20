Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken gözler yılın dikkat çeken gökyüzü olaylarından Avcı Dolunayı'na çevrildi. Sonbaharın ikinci dolunayı olarak bilinen bu doğa olayı, hem gökyüzünü gözlemlemek isteyenler hem de astrolojiyle ilgilenenler açısından öne çıkıyor. Batı astrolojisine göre Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay, maddi güvence, ilişkiler, kişisel değerler ve değişim gibi temalarla ilişkilendiriliyor. Özellikle sabit burçlar üzerindeki sembolik etkileri merak edilirken dolunayın kesin tarihi ve Türkiye'den görülüp görülemeyeceği de gündemde. Peki, 2026 Ekim dolunayı ne zaman, saat kaçta? Avcı Dolunayı hangi gün gerçekleşecek, etkileri neler ve hangi burçları etkileyecek? İşte Ekim 2026 dolunay takvimi ve 12 burca yönelik astrolojik yorumlar...

2026 EKİM DOLUNAYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026 yılının ekim dolunayı, 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle yaklaşık 07.11'de gerçekleşecek.

Astronomik hesaplamalara göre Ay, bu tarihte dolunay evresine ulaşacak. Türkiye'de sabah saatlerine denk gelen dolunayın parlak görüntüsü, hava koşullarının elverişli olması halinde 25 Ekim gecesi ve 26 Ekim akşamı da gözlemlenebilecek.

Ekim dolunayı, geleneksel olarak Avcı Dolunayı adıyla anılıyor.

EKİM 2026 DOLUNAYI HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?

26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek dolunay, Batı astrolojisinin tropikal zodyak sistemine göre Boğa burcunun yaklaşık 2 derece 46 dakikasında meydana gelecek.

Dolunay sırasında Güneş ise Akrep burcunda bulunacak.

Astrolojide Boğa burcu güven, istikrar, sahip olunan değerler ve maddi kaynaklarla ilişkilendirilirken Akrep burcu dönüşüm, ortak kaynaklar, duygusal derinlik ve değişim temalarını temsil ediyor.

Bu nedenle Boğa-Akrep eksenindeki dolunay, astrolojik yorumlarda kişinin korumak istedikleriyle değiştirmesi gerektiğini düşündüğü konular arasındaki dengeyi simgeliyor.

BOĞA DOLUNAYININ ETKİLERİ NELER?

Astrolojik yorumlara göre 26 Ekim Boğa Dolunayı, özellikle maddi güvence, duygusal ilişkiler, kişisel değerler ve yaşam düzeni konularını öne çıkarıyor.

Boğa burcunun istikrar arayışı ile Akrep burcunun dönüşüm teması arasındaki karşıtlık, mevcut alışkanlıkların ve uzun vadeli hedeflerin yeniden değerlendirilmesi şeklinde yorumlanıyor.

Bu döneme ilişkin astrolojik öngörülerde beş konu dikkat çekiyor.

Maddi konular: Gelir, gider, birikim ve ekonomik güvenceyle ilgili kararların gözden geçirilmesi.

Aşk ve ilişkiler: Güven, sadakat, bağlılık ve karşılıklı beklentilerin değerlendirilmesi.

Kariyer: İş hayatında istikrar arayışı, sorumluluklar ve uzun vadeli hedeflerin yeniden ele alınması.

Aile yaşamı: Ev düzeni, kişisel konfor ve aile içindeki beklentilerin önem kazanması.

Duygusal denge: Değişime direnç, kontrol ihtiyacı ve geçmişten gelen meselelerin değerlendirilmesi.

Astrolojide dolunaylar genel olarak tamamlanma ve farkındalık dönemleriyle ilişkilendiriliyor. Bununla birlikte söz konusu yorumlar bilimsel olarak kanıtlanmış etkiler değil, astrolojik sembolizme dayanan değerlendirmeler olarak kabul ediliyor.

EKİM DOLUNAYI EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

26 Ekim 2026 Boğa Dolunayı'nın astrolojik açıdan özellikle dört burç için dikkat çekici olduğu değerlendiriliyor.

Boğa

Akrep

Aslan

Kova

Bu dört burç, astrolojide sabit burçlar grubunda yer alıyor.

Astrolojik hesaplamalara göre doğum haritasında Boğa, Akrep, Aslan veya Kova burçlarının ilk 0-6 derecelerinde önemli gezegenleri bulunan kişiler açısından dolunayın sembolik temalarının daha belirgin olabileceği yorumlanıyor.

Özellikle yükselen burç ve Ay burcunun konumunun da kişisel astrolojik değerlendirmelerde dikkate alındığı belirtiliyor.

BOĞA BURCU DOLUNAYDAN NASIL ETKİLENECEK?

Boğa burcu için bu dolunay kişisel hedefler, yaşam tarzı, ilişkiler ve önemli kararlarla ilişkilendiriliyor.

Astrolojik yorumlara göre Boğalar, kendilerini daha iyi ifade etme, uzun süredir erteledikleri konuları değerlendirme ve yaşamlarında istikrar sağlama ihtiyacı hissedebilir.

İkili ilişkilerde kişisel beklentiler ile karşı tarafın talepleri arasındaki denge gündeme gelebilir.

AKREP BURCU DOLUNAYDAN NASIL ETKİLENECEK?

Akrep burcu açısından dolunayın temel konusu aşk, evlilik, ortaklık ve yakın ilişkiler olarak yorumlanıyor.

İlişkilerde güven ve bağlılık konuları ön plana çıkabilir. Mevcut birlikteliklerde geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirilebilir.

İş ortaklıkları ve bire bir ilişkiler de bu dolunayın astrolojik temaları arasında gösteriliyor.

ASLAN BURCU DOLUNAYDAN NASIL ETKİLENECEK?

Aslan burcu için dolunayın kariyer, mesleki hedefler ve toplum önündeki sorumluluklarla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Astrolojik yorumlarda iş hayatındaki beklentilerin yeniden değerlendirilmesi ve aile yaşamıyla mesleki sorumluluklar arasında denge kurulması temaları öne çıkıyor.

Aslan burçlarının uzun vadeli hedeflerini gözden geçirebilecekleri bir dönem olarak yorumlanıyor.

KOVA BURCU DOLUNAYDAN NASIL ETKİLENECEK?

Kova burcunda dolunayın aile, ev, yaşam alanı ve duygusal güvence konularına odaklandığı değerlendiriliyor.

Astrolojik yorumlara göre aile içindeki ilişkiler, taşınma düşünceleri, ev düzeni ve kişisel ihtiyaçlar gündeme gelebilir.

Kariyer hedefleri ile özel hayat arasındaki denge de dikkat çeken temalar arasında bulunuyor.

26 EKİM BOĞA DOLUNAYININ 12 BURCA ETKİLERİ

Astrolojik değerlendirmelere göre dolunay yalnızca sabit burçları değil, 12 burcun tamamını farklı yaşam alanları üzerinden sembolik olarak ilgilendiriyor.

KOÇ BURCU: Gelir, harcamalar, kişisel kaynaklar ve maddi güvenceyle ilgili konular ön plana çıkabilir. Maddi hedeflerin değerlendirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi temaları öne çıkıyor.

BOĞA BURCU: Kişisel kararlar, ilişkiler ve yaşam tarzı gündeme gelebilir. Kendini ifade etme ve mevcut düzeni değerlendirme ihtiyacı belirginleşebilir.

İKİZLER BURCU: Dinlenme, iç dünyaya yönelme ve geçmişten gelen meseleleri değerlendirme temaları dikkat çekebilir.

YENGEÇ BURCU: Arkadaşlıklar, sosyal çevre, grup çalışmaları ve gelecek planlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU: Kariyer, mesleki hedefler, sorumluluklar ve aile-iş hayatı dengesi astrolojik yorumların merkezinde yer alıyor.

BAŞAK BURCU: Eğitim, seyahat, kişisel gelişim ve farklı düşüncelere açık olma konuları öne çıkabilir.

TERAZİ BURCU: Ortak maddi kaynaklar, borçlar, alacaklar ve duygusal paylaşımlar üzerinde durulabilir.

AKREP BURCU: Aşk hayatı, evlilik, ortaklık ve bire bir ilişkilerle ilgili değerlendirmeler dikkat çekebilir.

YAY BURCU: Günlük çalışma düzeni, sorumluluklar ve yaşam alışkanlıklarının yeniden düzenlenmesi temaları öne çıkıyor.

OĞLAK BURCU: Romantik ilişkiler, hobiler, yaratıcılık ve kişisel mutlulukla ilgili konular gündeme gelebilir.

KOVA BURCU: Aile ilişkileri, ev yaşamı, taşınma düşünceleri ve kişisel güvenlik ihtiyacı dikkat çekebilir.

BALIK BURCU: İletişim, eğitim, yakın çevre, kardeşlerle ilişkiler ve önemli görüşmeler ön plana çıkabilir.

Bu yorumlar genel astrolojik değerlendirmelerdir. Kişisel doğum haritasındaki yükselen burç, gezegen konumları ve ev yerleşimlerine göre farklı yorumlar yapılabilir.

AVCI DOLUNAYI NEDİR, NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?

Ekim ayında gerçekleşen dolunay, 2026 yılında Avcı Dolunayı (Hunter's Moon) adıyla anılıyor.

Bu adlandırma, Kuzey Yarımküre'de sonbahar dönemindeki geleneksel tarım ve avcılık faaliyetlerine dayanıyor.

Geçmişte hasat döneminin ardından yaklaşan kış mevsimi için yiyecek hazırlıklarının yapıldığı günlerde dolunay ışığının gece faaliyetlerini kolaylaştırdığı düşünülüyordu.

Avcı Dolunayı, sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olan Hasat Dolunayı'ndan sonraki dolunaya verilen geleneksel isimdir.

2026 yılında Hasat Dolunayı 26 Eylül'de gerçekleştiği için 26 Ekim dolunayı Avcı Dolunayı olarak adlandırılıyor.

EKİM DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

26 Ekim 2026 dolunayı, hava koşullarının uygun olması halinde Türkiye'nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek.

Dolunay evresinin kesinleştiği an Türkiye saatiyle sabah 07.11 civarına denk gelse de Ay, 26 Ekim akşamında da dolunaya oldukça yakın görünümünü koruyacak.

Gökyüzünü gözlemlemek isteyenler için doğu ufkunun açık olduğu, şehir ışıklarından uzak noktalar daha elverişli olabilir.

26 EKİM'DE AY TUTULMASI OLACAK MI?

26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek dolunay sırasında Ay tutulması yaşanmayacak.

Dolunay, Dünya'dan bakıldığında Ay'ın Güneş'in karşı yönünde bulunduğu ve görünen yüzünün bütünüyle aydınlandığı evreyi ifade ediyor.

Her dolunay sırasında Ay tutulması meydana gelmiyor. Ay tutulması oluşabilmesi için Güneş, Dünya ve Ay'ın yörüngesel koşullar nedeniyle uygun biçimde hizalanması gerekiyor.

EKİM DOLUNAYI AŞK VE PARA KONULARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Astrolojide Boğa burcu Venüs gezegeniyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Boğa burcunda gerçekleşen dolunaylar geleneksel olarak aşk, ilişkiler, maddi güvence ve kişisel değerler üzerinden değerlendiriliyor.

26 Ekim dolunayının astrolojik yorumlarında, özellikle ilişkilerde güven duygusu ve maddi konularda istikrar arayışı öne çıkıyor.

Ancak dolunayın kişilerin romantik ilişkilerinde, ekonomik durumlarında veya yaşamlarında belirli olaylara neden olacağını ortaya koyan bilimsel kanıt bulunmuyor.

2026 BİR SONRAKİ DOLUNAY NE ZAMAN?

Ekim ayındaki Avcı Dolunayı'nın ardından 2026 yılının bir sonraki dolunayı 24 Kasım Salı günü gerçekleşecek.

Kasım dolunayı, geleneksel olarak Kunduz Dolunayı adıyla biliniyor.

Batı astrolojisinin tropikal zodyak sistemine göre bu dolunay İkizler burcunda meydana gelecek.