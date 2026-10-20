Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2026 Salı günü şans oyunu oynayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazanan 6 numara, büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımı belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyen katılımcılar, "20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Kazanan numaralar hangileri?" sorularına yanıt arıyor. İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı, çekiliş saati ve son çekilişin kazanan numaraları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 EKİM 2026 AÇIKLANDI MI?

İşte 20 Ekim Süper Loto kazanan numaraları:

4-10-14-19-51-52

20 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçlarını takip etmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî sonuç sayfasını ziyaret edebilir.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto çekilişi tamamlandıktan sonra kazanan 6 numara açıklanıyor. Katılımcılar, kuponlarında yer alan numaraları sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilir:

Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesine girin. Süper Loto sonuçları bölümünü açın. 20 Ekim 2026 tarihli çekilişi seçin. Açıklanan kazanan numaraları kuponunuzla karşılaştırın. İkramiye kategorilerini ve kazanç tutarlarını kontrol edin.

BİR ÖNCEKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

18 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen bir önceki Süper Loto çekilişinin kazanan numaraları 16, 23, 32, 38, 51 ve 52 oldu.

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını doğru tahmin etmek gerekiyor. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiye kurallar çerçevesinde sonraki çekilişe devrediyor. 20 Ekim 2026 çekilişinin büyük ikramiye tutarı, kazanan sayısı ve diğer ikramiye kategorilerindeki dağılım resmî sonuç ekranından kontrol edilebilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

20 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesinden sorgulanabilir. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri sonuç ekranında yayımlanacak.