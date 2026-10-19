Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı için beklenen tarih belli oldu. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararını açıklamak üzere 22 Ekim 2026 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası'nın resmi toplantı takvimine göre faiz kararı aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer alan karar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalar, TCMB'nin politika faizini mevcut seviyesinde tutup tutmayacağına veya yeni bir faiz adımı atıp atmayacağına odaklandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB'nin Ekim 2026 Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Faiz kararı ve gerekçesi, Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Kurulun ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise takvim doğrultusunda daha sonra paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI SON FAİZ KARARINDA FAİZİ SABİT Mİ TUTTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Aynı toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 olarak korundu.

Ekim ayındaki toplantıda alınacak kararla birlikte politika faizinin mevcut seviyesinin korunup korunmayacağı netleşecek. Kurulun açıklamasında yalnızca faiz oranı değil, enflasyon görünümü ve gelecek döneme ilişkin para politikası mesajları da yakından izlenecek.

EKİM AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

TCMB'nin ekim ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Karar, Para Politikası Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından açıklanacak.

Kurulun karar sürecinde enflasyonun seyri, fiyat istikrarına ilişkin riskler, ekonomik faaliyet ve finansal koşullar gibi göstergeler önem taşıyor. Bu nedenle faiz kararına ilişkin olası senaryolar değerlendirilirken kesinleşmiş bir karar ile piyasa beklentilerinin birbirinden ayrılması gerekiyor.

22 Ekim'de açıklanacak karar, Merkez Bankası'nın mevcut para politikası duruşunu koruyup korumadığı konusunda belirleyici olacak. Karar metninde yer alacak ifadeler de piyasaların gelecek döneme yönelik beklentileri açısından önem taşıyacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

TCMB'nin politika faizi, ekonomi ve finans piyasaları açısından yakından takip edilen göstergelerden biri. Faiz kararları bankaların kredi ve mevduat faizlerini etkileyebiliyor; ancak bu etki her üründe aynı anda ve aynı oranda ortaya çıkmıyor.

Kararın ardından özellikle şu başlıklar izlenecek:

Kredi faizleri: Bankaların kredi maliyetlerinde olası değişimler

Bankaların kredi maliyetlerinde olası değişimler Mevduat faizleri: Tasarruf sahiplerinin mevduat getirilerine ilişkin beklentiler

Tasarruf sahiplerinin mevduat getirilerine ilişkin beklentiler Döviz kurları: Piyasaların para politikası kararına vereceği tepki

Piyasaların para politikası kararına vereceği tepki Altın ve borsa: Faiz kararının ardından yatırımcıların pozisyonlarında yaşanabilecek değişimler

Faiz kararının ardından yatırımcıların pozisyonlarında yaşanabilecek değişimler Enflasyon beklentileri: TCMB'nin fiyat istikrarına ilişkin mesajları

Bununla birlikte, faiz kararının döviz, altın, borsa veya kredi maliyetleri üzerindeki etkisi tek bir faktöre bağlı değil. Küresel gelişmeler, enflasyon verileri ve piyasa beklentileri de fiyatlamalarda rol oynayabiliyor.

TCMB FAİZ KARARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ekim ayı faiz kararı, TCMB'nin resmi internet sitesindeki Para Politikası Kurulu kararları bölümünden takip edilebilecek. Karar açıklandığında politika faizinin hangi seviyede belirlendiği ve Kurulun karar gerekçesi duyuruda yer alacak. Merkez Bankası'nın resmi takvimine göre bir sonraki PPK toplantısı 10 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.