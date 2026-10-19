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Anasayfa Haberler Sergen Yalçın milli takımın başına mı geçecek? İşte son gelişmeler

Sergen Yalçın milli takımın başına mı geçecek? İşte son gelişmeler

A Milli Futbol Takımı’nda yeni teknik direktör arayışı sürerken Sergen Yalçın’ın adı da merak konusu oldu. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonunun yeni teknik adam için yürüttüğü çalışmalar yakından takip ediliyor. Peki, Sergen Yalçın A Milli Takım’ın başına mı geçecek? İşte teknik direktör arayışındaki son durum.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 14:47
Sergen Yalçın milli takımın başına mı geçecek? İşte son gelişmeler

A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör arayışı devam ederken, takımın başına kimin geçeceği merak ediliyor. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni teknik adam için yürüttüğü çalışmalar gündemin ilk sıralarına yerleşti. Futbolseverler ise Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçip geçmeyeceğini araştırıyor. İşte A Milli Takım'daki teknik direktör arayışına ilişkin son gelişmeler...

SERGEN YALÇIN A MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA MI GEÇECEK?

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu haline gelirken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre; TFF'den Sergen Yalçın'a davet geldi. 20 Ekim Salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında nihai karar verilecek.

A MİLLİ TAKIM'DA TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

18 Ekim 2026 tarihli haberlerde A Milli Takım'ın yeni teknik direktörlüğü için Arda Turan, Abdullah Avcı ve Samet Aybaba isimleri gündeme geldi. Söz konusu haberlerde, Arda Turan seçeneğinin ardından Abdullah Avcı ihtimalinin değerlendirildiği ve Samet Aybaba'nın alternatifler arasında bulunduğu aktarıldı.

Abdullah Avcı ise 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, o sırada milli takım teknik direktörlüğü konusunda kendisiyle ilgili net bir durum bulunmadığını belirtmişti.

A MİLLİ TAKIM'DA YENİ HOCA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TFF'nin yeni teknik direktör için yapacağı resmî açıklamanın tarihi konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yeni teknik adamın kim olacağı ve göreve ne zaman başlayacağı, yarın federasyondan gelecek açıklamayla netleşecek.

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