MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın takipçileri, mavi takım kaptanının kim olduğunu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacının kazandığını ve kırmızı takım kaptanının kim seçildiğini araştırıyor. Güncel sonuçlar ve takım kadroları haberimizde...
19 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın kaptanları belli oldu.
Kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Şadi, Mavi Takım kaptanlığını kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı Enes oldu.
MAVİ TAKIM
Şadi
Bahar
Muhammed
Tolga
Eyüpcan
Nurten
Kübra
Ayşe
KIRMIZI TAKIM
Enes
Armağan
Nurten
Burçin
Nilay
Emre
Tolgahan
Hasan Alp
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'in 19 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde elenen yarışmacı Şiringül oldu.