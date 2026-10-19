MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın takipçileri, mavi takım kaptanının kim olduğunu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacının kazandığını ve kırmızı takım kaptanının kim seçildiğini araştırıyor. Güncel sonuçlar ve takım kadroları haberimizde...

19 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın kaptanları belli oldu.

Kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Şadi, Mavi Takım kaptanlığını kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı Enes oldu.

MAVİ TAKIM

Şadi

Bahar

Muhammed

Tolga

Eyüpcan

Nurten

Kübra

Ayşe

KIRMIZI TAKIM

Enes

Armağan

Nurten

Burçin

Nilay

Emre

Tolgahan

Hasan Alp

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'in 19 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde elenen yarışmacı Şiringül oldu.