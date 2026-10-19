CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu! 19 Ekim Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu! 19 Ekim Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim'de yayınlanan son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacıların Mavi Takım kaptanı olabilmek için karşı karşıya geldiği 19 Ekim tarihli bölümde, rekabetin ardından takım kaptanları netleşti. Programı takip edenler, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları kimler oldu sorularına yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 02:43
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu! 19 Ekim Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın takipçileri, mavi takım kaptanının kim olduğunu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacının kazandığını ve kırmızı takım kaptanının kim seçildiğini araştırıyor. Güncel sonuçlar ve takım kadroları haberimizde...

19 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın kaptanları belli oldu.

Kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Şadi, Mavi Takım kaptanlığını kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı Enes oldu.

MAVİ TAKIM

Şadi

Bahar

Muhammed

Tolga

Eyüpcan

Nurten

Kübra

Ayşe

KIRMIZI TAKIM

Enes

Armağan

Nurten

Burçin

Nilay

Emre

Tolgahan

Hasan Alp

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'in 19 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde elenen yarışmacı Şiringül oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Akyazı'da Salah 'Fırtına'sı! Derbide 3 puan Trabzonspor'un
Italiano: Bundan önceki mağlubiyetlerde çok sinirleniyordum ama...
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
SPK'da istifa değil görevden alma! Mahmut Sütcü kararı ve yeni atamalar Resmi Gazete'de
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thomas Reis derbi sonrası konuştu!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! 00:55
Mustafa Çulcu yorumladı: Pozisyon penaltı mı? Mustafa Çulcu yorumladı: Pozisyon penaltı mı? 23:43
Tufan: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı! Tufan: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı! 23:14
6 gollü mücadelede kazanan Esenler Erokspor! 6 gollü mücadelede kazanan Esenler Erokspor! 22:56
Ernest Muçi: Beşiktaş önemli bir rakibimiz! Ernest Muçi: Beşiktaş önemli bir rakibimiz! 22:51
Bursaspor evinde 3 puanı kaptı! Bursaspor evinde 3 puanı kaptı! 22:51
Daha Eski
Andre Onana'dan Beşiktaş maçı sözleri! Andre Onana'dan Beşiktaş maçı sözleri! 22:47
"Herhangi bir sakatlık problemim olduğunu söyleyemeyiz" "Herhangi bir sakatlık problemim olduğunu söyleyemeyiz" 22:43
Italiano: Bundan önceki mağlubiyetlerde çok sinirleniyordum ama... Italiano: Bundan önceki mağlubiyetlerde çok sinirleniyordum ama... 22:39
Italiano'dan Cerny ve Vlahovic sözleri! Italiano'dan Cerny ve Vlahovic sözleri! 19:20
Kıran kırana maçta kazanan Muğlaspor! Kıran kırana maçta kazanan Muğlaspor! 19:24
Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! 19:29