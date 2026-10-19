UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. UEFA'nın yaptığı görevlendirmeye göre 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic düdük çalacak. 2026 yılında UEFA'nın elit hakem kategorisine yükselen Obrenovic, Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarındaki görevleriyle dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi finalinde video hakem ekibinde de bulunan Sloven ismin Türkiye temsilcileriyle geçmişi de bulunuyor. Peki, Rade Obrenovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hakemlik kariyerine ne zaman başladı, hangi önemli maçları yönetti? İşte Galatasaray'ın Lille maçına atanan hakemin biyografisi ve kariyerinden öne çıkan ayrıntılar.

RADE OBRENOVIC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Rade Obrenovic, 28 Ağustos 1990 tarihinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da dünyaya gelen uluslararası futbol hakemidir. 19 Ekim 2026 itibarıyla 36 yaşında olan Obrenovic, Slovenya Futbol Federasyonuna bağlı olarak görev yapıyor.

Profesyonel hakemlik kariyerini ülkesinde geliştiren Obrenovic, 2017 yılında FIFA kokartı almaya hak kazanarak uluslararası karşılaşmalarda düdük çalmaya başladı. Slovenya 1. Ligi'ndeki görevlerinin ardından UEFA organizasyonlarında da düzenli olarak maç yönetmeye başlayan deneyimli isim, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve millî takım organizasyonlarında görev aldı.

2022 yılında UEFA'nın birinci hakem kategorisine dahil edilen Obrenovic, 2026 yılının başında ise Avrupa futbolundaki en yüksek hakem klasmanı olan elit kategoriye yükseldi. Slovenya'nın uluslararası hakemlerinden biri olan Obrenovic, kariyeri boyunca hem orta hakem hem de video yardımcı hakem ekibinde sorumluluk üstlendi.

RADE OBRENOVIC HAKEMLİK KARİYERİNE NE ZAMAN BAŞLADI?

Rade Obrenovic'in profesyonel hakemlik kariyerindeki ilk önemli adımlardan biri, 2013 yılında Slovenya 2. Ligi'nde görev almaya başlaması oldu. Genç yaşta ülkesinin profesyonel futbol organizasyonlarında düdük çalan Sloven hakem, kısa süre içerisinde en üst lig seviyesine yükseldi.

RADE OBRENOVIC ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK HANGİ MAÇI YÖNETTİ?

Rade Obrenovic, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk orta hakemlik deneyimini 4 Ekim 2023 tarihinde yaşadı. Sloven hakem, Belçika temsilcisi Antwerp ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşmaya atandı.

Slovenya Futbol Federasyonunun kayıtlarına göre Obrenovic, bu seviyede görev alan beşinci Sloven hakem oldu.

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda görev almaya başlayan Obrenovic, ilerleyen sezonlarda Real Madrid, Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih gibi önemli takımların karşılaşmalarına da atandı.

RADE OBRENOVIC'İN YÖNETTİĞİ DİKKAT ÇEKEN MAÇLAR

12 Aralık 2023 – Union Berlin-Real Madrid: UEFA Şampiyonlar Ligi

6 Kasım 2024 – Stuttgart-Atalanta: UEFA Şampiyonlar Ligi

15 Kasım 2024 – Danimarka-İspanya: UEFA Uluslar Ligi

27 Kasım 2024 – Monaco-Benfica: UEFA Şampiyonlar Ligi

30 Ocak 2025 – Roma-Eintracht Frankfurt: UEFA Avrupa Ligi

6 Mart 2025 – AZ Alkmaar-Tottenham: UEFA Avrupa Ligi

12 Mart 2025 – Arsenal-PSV Eindhoven: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

16 Eylül 2025 – Tottenham-Villarreal: UEFA Şampiyonlar Ligi

22 Ekim 2025 – Sporting CP-Marsilya: UEFA Şampiyonlar Ligi

21 Ocak 2026 – Bayern Münih-Union Saint-Gilloise: UEFA Şampiyonlar Ligi

10 Eylül 2026 – Bayern Münih-Bodø/Glimt: UEFA Şampiyonlar Ligi

Bu karşılaşmalar, Sloven hakemin Avrupa'nın önemli kulüplerinin maçlarında ve eleme aşamalarında görev aldığını gösteriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE DE GÖREV ALDI

Rade Obrenovic'in kariyerindeki önemli görevlerden biri, 1 Haziran 2024 tarihinde Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde geldi.

Real Madrid'in 2-0 kazanarak kupaya uzandığı mücadelede orta hakem olarak Obrenovic'in vatandaşı Slavko Vinčić görev yaptı.

Obrenovic ise karşılaşmada yardımcı video hakem (AVAR) olarak görev üstlendi. Finalin VAR hakemi Nejc Kajtazović olurken video hakem ekibinde İtalyan Massimiliano Irrati de bulundu.

RADE OBRENOVIC DAHA ÖNCE TÜRK TAKIMLARININ MAÇINI YÖNETTİ Mİ?

Evet. Sloven hakem, Galatasaray'ın Lille deplasmanından önce Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da görev yaptı.

Obrenovic, 27 Ağustos 2026 tarihinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Trabzonspor arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasını yönetti.

Budapeşte'de oynanan mücadeleyi Ferencvaros 4-0 kazandı. Karşılaşmada Trabzonspor'dan Ruslan Malinovskyi ve Sidny Lopes Cabral kırmızı kart gördü.

Sloven hakem, 21 Ekim'de Lille-Galatasaray mücadelesinde bir başka Türk temsilcisinin Avrupa kupası karşılaşmasını yönetecek.

LILLE-GALATASARAY MAÇININ HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

UEFA'nın 19 Ekim 2026 tarihinde açıkladığı görevlendirmeye göre Lille-Galatasaray maçının orta hakemi Rade Obrenovic olacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ

Orta hakem: Rade Obrenovic (Slovenya)

1. yardımcı hakem: Jure Praprotnik (Slovenya)

2. yardımcı hakem: Matej Žunič (Slovenya)

Dördüncü hakem: Martin Matoša (Slovenya)

VAR hakemi: Matej Jug (Slovenya)

AVAR hakemi: Dennis Higler (Hollanda)

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Sarı-kırmızılıların deplasman karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak