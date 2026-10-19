Kim Milyoner Olmak İster'in 18 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, 1 milyon TL değerindeki soyadı sorusu yarışmanın dikkat çeken anlarından biri oldu. Cem Öğretir'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, dört farklı ülkeden hangisinin nüfus kayıtlarında "Khan" soyadının ilk sırada yer aldığı soruldu. Tarihte hükümdarlık ve yöneticilik unvanı olarak kullanılan Khan kelimesinin günümüzdeki coğrafi dağılımı ise soruya farklı bir boyut kazandırdı. Peki, Khan soyadı en çok hangi ülkede var? Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun doğru cevabı hangisi?

HANGİ ÜLKEDE YAŞAYANLAR ARASINDA EN ÇOK GÖRÜLEN SOYADI KHAN'DIR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru ve seçenekleri şöyle:

A) Suudi Arabistan

B) Moğolistan

C) Hindistan

D) Kazakistan

DOĞRU CEVAP: A) SUUDİ ARABİSTAN

Soyadı istatistiklerini derleyen Forebears'ın ülke verilerine göre Khan, Suudi Arabistan'da yaşayanlar arasında en yaygın soyadı olarak ilk sırada yer alıyor.

KHAN SOYADI SUUDİ ARABİSTAN'DA KAÇ KİŞİDE VAR?

Forebears'ın 2014 yılına dayanan soyadı dağılımı verilerine göre Suudi Arabistan'da yaklaşık 422 bin 270 kişi Khan soyadını taşıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA EN YAYGIN 5 SOYADI

1. Khan: 422.270 kişi

2. Ali: 299.798 kişi

3. Ahmed: 276.107 kişi

4. Hassan: 266.646 kişi

5. Abu: 200.541 kişi

Bu veriler güncel bir resmî nüfus sayımı değil, Forebears'ın 2014 referanslı tarihsel soyadı istatistikleridir.

KHAN SOYADININ ANLAMI NE, HANGİ DİLDEN GELİYOR?

Khan kelimesi, tarih boyunca Orta Asya'daki Türk ve Moğol topluluklarında yöneticilik ve hükümdarlıkla ilişkilendirilen bir unvan olarak kullanıldı.

Encyclopaedia Iranica'ya göre unvanın anlamı, kullanıldığı döneme ve toplumun siyasi yapısına göre değişiklik gösteriyordu. Bazı dönemlerde hükümdarı veya soylu bir aileyi ifade eden kelime, farklı coğrafyalarda yönetici unvanı ya da saygı ifadesi olarak da kullanıldı.

Khan sözcüğü zaman içerisinde Güney Asya'da kişi adlarının bir parçası ve soyadı olarak yaygınlaştı. Günümüzde ise Pakistan, Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON TL'LİK SORU KAÇINCI SIRADA?

Kim Milyoner Olmak İster'in 2026 sezonunda yenilenen ödül sisteminde yarışmacılar 15 soruluk para ağacında ilerliyor.

ATV'nin 12 Ekim 2026 tarihli resmî açıklamasına göre 1 milyon TL değerindeki soru, yarışmanın 12. sorusu olarak belirlenmiş durumda.

Yeni sistemde 10. soru 300 bin TL'lik barajı oluştururken 13. soru 2 milyon TL, 14. soru 4 milyon TL ve son soru 10 milyon TL değerinde.

Yarışmada sunuculuk görevini devralan Cem Öğretir ile birlikte hem soru sayısı hem de büyük ödül tutarı değişti.

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