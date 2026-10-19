CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler İstanbul’a kar ne zaman yağacak 2026? MGM’den hava durumu tahmini

İstanbul’a kar ne zaman yağacak 2026? MGM’den hava durumu tahmini

İstanbul’da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19-25 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan haftalık tahmininde İstanbul için bazı günlerde yağış bekleniyor ancak kar yağışına ilişkin kesin bir tarih verilmiyor. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İşte MGM’nin son tahmini ve merak edilen ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 11:16
İstanbul’a kar ne zaman yağacak 2026? MGM’den hava durumu tahmini

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji açıkladı mı? İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı, sonbaharın ilerlemesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle kış aylarına hazırlık yapan İstanbullular, "İstanbul'da kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'a 2026 yılında ne zaman kar yağacak?" ve "Meteoroloji açıklama yaptı mı?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminlerde İstanbul için önümüzdeki günlerde yağış beklenirken, yakın dönem için kar yağışına ilişkin kesin bir tarih açıklanmış değil. İşte İstanbul'da kar beklentisi ve Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini…

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarihe ilişkin 19 Ekim 2026 itibarıyla kesinleşmiş bir tahmin bulunmuyor. Kar yağışının görülebilmesi için hava sıcaklığının yanı sıra nem, rüzgâr yönü ve atmosfer koşullarının da uygun olması gerekiyor. Bu nedenle kentin hangi gün kar alacağını şimdiden kesin olarak söylemek mümkün değil.

MGM'nin güncel tahminlerinin yeni değerlendirmelerle birlikte takip edilmesi gerekiyor. Özellikle kış mevsimine yaklaşıldığında sıcaklıklardaki değişim ve yağış türüne ilişkin tahminler güncellenebilir.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19-25 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmininde İstanbul için kar yağışı tarihi belirtilmiyor. Raporda İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı Marmara illerinde 23 ve 25 Ekim tarihlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildiriliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MGM'nin yayımladığı haftalık tahmine göre İstanbul'da 19-25 Ekim döneminde hava koşulları günlere göre değişiklik gösterecek. Haftanın bazı günlerinde yağış beklenirken, raporda kar yağışına ilişkin bir tahmin yer almıyor.

Hava tahminleri güncellendikçe sıcaklık değerleri ve yağış ihtimali de değişebileceğinden, özellikle ileri tarihler için yapılan değerlendirmelerin kesinleşmiş bilgi olarak ele alınmaması gerekiyor.

İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a mevsimin ilk karının hangi tarihte düşeceği, güncel tahminlerle kesinleştirilmiş değil. Uzun vadeli hava tahminleri değişebildiğinden, belirli bir gün vererek kar yağışının başlayacağını söylemek doğru olmaz.

İstanbulluların önümüzdeki haftalarda MGM'nin il ve ilçe bazındaki tahminlerini takip etmesi, kar yağışı ihtimaline ilişkin daha güncel bilgi edinmelerini sağlayabilir.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan UEFA'ya başvuru!
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! Kaçıracağı maçlar...
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
FETÖ'nün kamikaze hakim ve savcılarına yeni dava! İsim isim "Devrimci Karargah" kumpasçıları: Şikeden Balyoz'a, Ergenekon'dan Dink'e...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan flaş Sane kararı!
Greenwood'u bekleyen büyük tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı! 12:02
G.Saray'dan UEFA'ya başvuru! G.Saray'dan UEFA'ya başvuru! 11:37
İşte Lille-G.Saray maçının hakemi! İşte Lille-G.Saray maçının hakemi! 11:18
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! Kaçıracağı maçlar... F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! Kaçıracağı maçlar... 10:54
Lille-Galatasaray maçı ne zaman? Lille-Galatasaray maçı ne zaman? 10:31
Manisa FK - Muğlaspor maçı bilgileri Manisa FK - Muğlaspor maçı bilgileri 10:03
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Sane kararı! G.Saray'dan flaş Sane kararı! 09:54
Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok? Orkun Kökçü sakat mı, kaç hafta yok? 09:48
Adalı'dan derbi primi sözü! Adalı'dan derbi primi sözü! 00:55
Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi... Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi... 00:55
Ertuğrul Doğan: Beşiktaş'ı yeneriz Ertuğrul Doğan: Beşiktaş'ı yeneriz 00:55
Galatasaray ve Juventus masaya oturuyor! Galatasaray ve Juventus masaya oturuyor! 00:55