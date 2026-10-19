İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji açıkladı mı? İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı, sonbaharın ilerlemesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle kış aylarına hazırlık yapan İstanbullular, "İstanbul'da kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'a 2026 yılında ne zaman kar yağacak?" ve "Meteoroloji açıklama yaptı mı?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminlerde İstanbul için önümüzdeki günlerde yağış beklenirken, yakın dönem için kar yağışına ilişkin kesin bir tarih açıklanmış değil. İşte İstanbul'da kar beklentisi ve Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini…

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarihe ilişkin 19 Ekim 2026 itibarıyla kesinleşmiş bir tahmin bulunmuyor. Kar yağışının görülebilmesi için hava sıcaklığının yanı sıra nem, rüzgâr yönü ve atmosfer koşullarının da uygun olması gerekiyor. Bu nedenle kentin hangi gün kar alacağını şimdiden kesin olarak söylemek mümkün değil.

MGM'nin güncel tahminlerinin yeni değerlendirmelerle birlikte takip edilmesi gerekiyor. Özellikle kış mevsimine yaklaşıldığında sıcaklıklardaki değişim ve yağış türüne ilişkin tahminler güncellenebilir.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19-25 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmininde İstanbul için kar yağışı tarihi belirtilmiyor. Raporda İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı Marmara illerinde 23 ve 25 Ekim tarihlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildiriliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MGM'nin yayımladığı haftalık tahmine göre İstanbul'da 19-25 Ekim döneminde hava koşulları günlere göre değişiklik gösterecek. Haftanın bazı günlerinde yağış beklenirken, raporda kar yağışına ilişkin bir tahmin yer almıyor.

Hava tahminleri güncellendikçe sıcaklık değerleri ve yağış ihtimali de değişebileceğinden, özellikle ileri tarihler için yapılan değerlendirmelerin kesinleşmiş bilgi olarak ele alınmaması gerekiyor.

İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a mevsimin ilk karının hangi tarihte düşeceği, güncel tahminlerle kesinleştirilmiş değil. Uzun vadeli hava tahminleri değişebildiğinden, belirli bir gün vererek kar yağışının başlayacağını söylemek doğru olmaz.

İstanbulluların önümüzdeki haftalarda MGM'nin il ve ilçe bazındaki tahminlerini takip etmesi, kar yağışı ihtimaline ilişkin daha güncel bilgi edinmelerini sağlayabilir.