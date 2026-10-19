Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken çalışma deneyimi kazanmasına ve gelir desteğinden yararlanmasına imkân sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi başvuruları başladı. Türkiye İş Kurumu ile devlet üniversiteleri arasında yürütülen program için ekim ayında yeni ilanlar yayımlanırken bazı üniversitelerde başvurular 19 Ekim Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlandı. Katılımcılara günlük ödeme yapılacak programda öğrencilik, yaş, sigortalılık ve hane geliri gibi kriterler uygulanıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir ve günlük ödeme ne kadar? İşte 2026-2027 başvuru takvimi ve katılım koşulları.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İŞKUR Gençlik Programı için 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeni başvuru dönemi başladı. Ancak başvurular tüm üniversitelerde aynı tarihte açılmıyor.

Üniversiteler, kendilerine ayrılan kontenjanlar doğrultusunda başvuru takvimlerini duyuruyor. Öğrencilerin ilan edilen tarihler içerisinde kendi üniversitelerine ait programlara müracaat etmesi gerekiyor.

19 Ekim 2026 Pazartesi itibarıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi gibi kurumların yeni dönem başvuru tarihleri açıklanmış durumda.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 döneminde üniversiteler tarafından resmen duyurulan başvuru tarihleri şöyle:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Başvuru tarihleri: 16-20 Ekim 2026.

Üniversite için 869 kişilik kontenjan ayrıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Başvuru tarihleri: 16-20 Ekim 2026.

Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştiriliyor.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Başvuru tarihleri: 18-22 Ekim 2026.

Öğrenciler, başvurularını İŞKUR'un resmi kanallarından yapabiliyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Başvuru tarihleri: 19-23 Ekim 2026.

Üniversitenin 18 Ekim'de yayımladığı duyuruyla yeni başvuru takvimi açıklandı.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Başvuru tarihleri: 19-23 Ekim 2026.

İŞKUR ile imzalanan protokol kapsamında 1.500 öğrenciye çalışma imkânı sağlanacak.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Başvuru tarihleri: 19-23 Ekim 2026.

Başvuru adresi olarak İŞKUR'un resmî portalı gösterildi. Noter kurasının 27 Ekim'de yapılacağı duyuruldu.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Başvuru tarihleri: 28 Ekim-1 Kasım 2026.

Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yeni dönem takvimi ilan edildi.

Bu tarihler duyuruları doğrulanan üniversitelere aittir. Diğer devlet üniversitelerinin başvuru takvimleri farklılık gösterebilir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, üniversitelerin duyurduğu resmî başvuru bağlantıları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler şu adımları takip edebilir:

1. İŞKUR'un resmî e-Şube veya Gençlik Programı başvuru sayfasına giriş yapın.

2. Gerekirse e-Devlet kimlik doğrulama işlemini tamamlayın.

3. İŞKUR iş arayan kaydınızı oluşturun veya mevcut kaydınızın aktif olduğunu kontrol edin.

4. Gençlik Programı ilanları arasından eğitim gördüğünüz üniversiteyi bulun.

5. Üniversitenizin duyurduğu yerleşke, program veya ilan numarasını kontrol edin.

6. İlgili programı seçerek başvurunuzu tamamlayın.

7. Başvuru sonrasında üniversitenizin kura, sonuç ve belge teslimi duyurularını takip edin.

Üniversiteler arasında başvuru bağlantısı ve ilan seçimi bakımından farklılıklar bulunabildiğinden, işlem öncesinde ilgili üniversitenin duyurusunun kontrol edilmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026 BAŞVURU EKRANI

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026-2027 dönemi için yayımlanan üniversite duyurularına göre programa katılmak isteyen öğrencilerde şu şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İŞKUR'a kayıtlı iş arayan olmak.

Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak.

Programa başvurulan devlet üniversitesinde aktif örgün eğitim öğrencisi olmak.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından birinde öğrenim görmek.

Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak.

Öğrencilik kaydını dondurmamış ve pasif durumda bulunmamak.

Başvuru öncesindeki son bir ay için ilgili SGK sigortalılık şartını karşılamak.

Başvuru tarihi itibarıyla mevzuatta belirtilen diğer sigortalılık kısıtlamalarına uymak.

Belirlenen hane geliri kriterini karşılamak veya ilgili muafiyet kapsamında bulunmak.

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

İŞKUR'un başka bir aktif iş gücü ya da işsizlik sigortası programının yararlanıcısı olmamak.

Programı düzenleyen üniversite veya bağlantılı kuruluşlarda, belirtilen önceki bir yıllık dönemde çalışmamış olmak.

Şartların tamamı başvurudan sonra da kontrol edilebiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI HANE GELİR ŞARTI 2026 NE KADAR?

Programın önemli katılım kriterlerinden biri aynı adreste yaşayan kişilerin gelir durumu.

2026 yılı için hane geliri üst sınırı 84.226,50 TL olarak belirtiliyor. Bu tutar, aylık net asgari ücretin üç katına karşılık geliyor.

Değerlendirmede başvuru tarihinde Adres Kayıt Sistemi'nde aynı adreste ikamet eden kişilerin, esas alınan dönemde gelir getirici işlerden elde ettikleri toplam aylık kazanç dikkate alınıyor.

Üniversite yurtlarında kalan öğrenciler için önemli istisna bulunuyor. Yurt, sığınma evi ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler, gerekli adres koşullarını sağladıkları takdirde hane geliri şartından muaf tutulabiliyor.

Yurtta kalan öğrencilerin e-Devlet veya nüfus müdürlüğünden temin edebilecekleri tarihçeli yerleşim yeri belgesinde yurt adresinin görünmesi önem taşıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÖDEME 2026 NE KADAR?

2026 yılı günlük katılım ödemesi = 1.375 TL

12 gün katılım = 16.500 TL

14 gün katılım = 19.250 TL

Tutarlar, günlük ödeme üzerinden hesaplanan örnek toplam tutarlardır. Gerçek ödeme fiilen katılım sağlanan gün sayısına göre değişir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI HAFTADA KAÇ GÜN, KAÇ SAAT?

Program, üniversite derslerini aksatmayacak şekilde esnek katılım esasına göre düzenleniyor.

Katılımcılar haftada en fazla 3 gün, günlük 7,5 saat olmak üzere toplam 22,5 saate kadar program faaliyetlerinde yer alabiliyor.

Böylece öğrencilerin eğitimlerine devam ederken kampüs içerisinde çalışma deneyimi kazanması amaçlanıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA HANGİ İŞLER YAPILIYOR?

Program yalnızca belirli bir meslekte çalışmayı kapsamıyor. Üniversitelerin ihtiyaçlarına göre farklı alanlarda faaliyetler yürütülebiliyor.

İŞKUR'un açıklamasında akademik ve idari faaliyetler, dijital dönüşüm, sosyal etkinlikler, kampüs altyapısı ve sürdürülebilirlik çalışmaları öne çıkıyor.

Öğrenciler üniversitelerin programlarına göre kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinde, öğrenci bilgilendirme birimlerinde, kültürel organizasyonlarda, sosyal medya ve dijital içerik faaliyetlerinde veya çevre düzenleme çalışmalarında görev alabiliyor.

Bunun yanında katılımcılara öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık ve iş arama becerileri gibi alanlarda eğitimler de veriliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SİGORTA YAPIYOR MU?

Programa katılan öğrencilerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri program kapsamında karşılanıyor.

Ancak bu sigortalılık, standart bir tam zamanlı işteki bütün sigorta kollarını kapsamıyor. Programın sağladığı sigorta bildirimi emekliliğe esas uzun vadeli prim ödemesi yerine geçmiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Programa ayrılan kontenjanlar sınırlı olduğu için katılımcıların belirlenmesinde noter kurası uygulanıyor.

Ancak kura tarihleri de başvuru takvimi gibi üniversitelere göre değişiyor.

Örneğin Karabük Üniversitesi, 2026-2027 dönemi için 27 Ekim 2026 saat 13.30'da noter kurası gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kura sonrasında asil ve yedek katılımcı listeleri üniversitelerin ilgili duyuru kanallarından yayımlanıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Başvuru yapacak öğrencilerin özellikle İŞKUR kayıtlarının aktifliğini, SGK bildirimlerini ve ikamet bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Ayrıca üniversitelerin farklı kampüs ve birimler için ayrı ilan numaraları yayımlayabildiği dikkate alınmalı. Yanlış ilan veya yerleşke seçimi, başvurunun değerlendirilmesini etkileyebilir.

Başvuru tamamlandıktan sonra kura duyurusunun, istenen belgelerin ve kesin kayıt tarihlerinin takip edilmesi önem taşıyor.