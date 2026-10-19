En iyi soğutan oyun laptopu hangisi? Uzun oyun seansında Casper Excalibur G915

1878'den beri faaliyet gösteren İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS tarafından uygulanan dört saatlik yükte üst orta gövde en fazla 46,1 °C'ye çıktı; belirlenen sınır 50 °C idi. FrostFlux sistemindeki bakır bloklar, kanatçıklar ve hava çıkışları bu termal yapının parçalarıdır. Günlük işlerle oyun arasında geçiş yapan kullanıcı, Office, Entertainment ve Gaming çalışma profillerini de aynı bilgisayarda kullanır.

Isı aktarımının başlangıcında bakır blok

Casper Excalibur G915'te işlemci ve ekran kartı tarafında bakır blok kullanılır. Çiplerde oluşan ısı, bu temas yüzeylerinden termal sistemin devamına aktarılır. Bloklar ile borular arasındaki bağlantı, soğutmanın ilk aşamasını oluşturur. Oyuncu açısından bu aşama, yoğun çalışan donanımın ürettiği ısının gövde içindeki aktarım yoluna alınmasıdır.

Casper'ın ürün sayfasında toplam kanatçık alanı 140.000 mm² olarak belirtilir. Isı borularının ulaştırdığı enerji bu geniş yüzey üzerinden hava akışına aktarılır. Ürün sayfası, termal mimarinin parçalarını ve çalışma profillerini ayrıntılandırır.

Çift LCP fanla hava hareketi

Casper Excalibur G915'in FrostFlux düzeni, 102 kanatlı LCP fan teknolojisini kullanır. Fanlar, kanatçıkların içinden geçen havayı hareket ettirir. Dört yönlü tahliye de ısınan havayı dış ortama taşır. Böylece bakır bloklarda başlayan ısı aktarımı hava çıkışlarında tamamlanır.

Office, Entertainment ve Gaming profilleri, çalışma yüküne göre fan davranışını düzenler. Ofis uygulamaları, çoklu ortam ve oyun kullanımı için bu modlar arasından seçim yapılır. Sessiz çalışma beklentisi olan kişi gündelik görevlerde Office profilini; oyun sırasında ise Gaming profilini kullanır. Bu açıklama modların işlevini tanımlar, ölçülmüş bir ses seviyesi iddiası taşımaz.

4 saatlik yükte gövde yüzeyi

Casper'ın SGS sayfasında WASD alanının en yüksek yüzey sıcaklığı 34,1 °C, bu alan için belirlenen sınır ise 38 °C olarak yayımlanır. Klavyenin sık kullanılan bölgesiyle üst orta gövde ayrı noktalarda ölçülür. Böylece kullanıcı, temas ettiği yüzeylere ilişkin ayrıştırılmış sıcaklık bilgisine ulaşır.

Yüzey sıcaklıkları 23 °C ortamda, yük altındaki cihaz üzerinde kaydedildi. Bu değerler gövdenin temas bölgelerini tanımlar; işlemci ve grafik biriminin kendi sensörleri ayrı ölçüm alanlarıdır. Termal bulgular kullanılan donanım ve laboratuvar koşullarıyla birlikte okunur.

SGS'nin incelediği sistem, Core Ultra 7 356H ve RTX 5070 Laptop GPU ile 64 GB RAM, 2 TB SSD içeriyordu.

Uzun oturumda öne çıkan yapı Casper Excalibur G915 Casper Excalibur G920 Fan düzeni 102 kanatlı LCP çift fan Çift fanlı termal düzen Hava tahliyesi Dört yönlü çıkış Dört hava çıkışı Ekran FHD veya QHD; 16 inç, 165 Hz QHD, 300 Hz Kimin için İşe göre fan profili seçen oyuncu Üst grafik sınıfını masada kullanan oyuncu

Uzun seans için uygun kullanıcı

Günlük çalışma ve oyunda fan profili seçmek isteyen kullanıcı için Casper Excalibur G915'in modları anlamlıdır. Soğutma parçalarının görevleri ürün sayfasında, yüzey sıcaklıkları ise bağımsız test sayfasında açıklanır. Bu bilgiler, uzun oturumlarda bilgisayarın ısıyı nasıl yönettiğini anlamayı sağlar.

Fan profilleri ve sıcaklık hakkında yanıtlar

FrostFlux Soğutma Mimarisi çalışma profilleri hangi kullanımlara ayrılıyor?

Casper Excalibur G915'in Office, Entertainment ve Gaming profilleri, gündelik iş, çoklu ortam ve oyun senaryolarına göre fan davranışını düzenler. Kullanıcı yaptığı işe uygun profili seçer. Office modu ofis görevlerinde, Gaming modu oyun yükünde kullanılır. Mod adları bir ses ölçümü değildir; hangi çalışma senaryosuna göre fan ayarı yapıldığını açıklar.

Bakır blok ile ısı borusunun görevleri nasıl ayrılır?

Casper Excalibur G915'in bakır bloğu, çip yüzeyinde oluşan ısıyı soğutma yapısına aktarır. Isı boruları bu enerjiyi hava akışının geçtiği kanatçıklara iletir. Fanlar da ısınan havanın tahliyesine yardım eder. Blok ve boru böylece birbirini izleyen görevler üstlenir. Oyuncu, parçaların adlarıyla birlikte soğutma içindeki işlevlerini de görür ve tasarımın çalışma yolunu öğrenir.

Gövde yüzeyiyle çip sıcaklığı arasındaki ayrım nedir?

Casper Excalibur G915'in SGS sayfasındaki yüzey ölçümleri klavye ve dış gövde noktalarını tanımlar. İşlemciyle ekran kartının sensörleri ise çip tarafını izler. Oyuncunun dokunduğu bölgenin sıcaklığı, ilgili yüzey satırından okunur. Bu ayrım, uzun kullanımda hangi bilginin temas alanına ait olduğunu açıklaştırır. Ölçüm noktaları ve test koşulları kaynak sayfasında ayrı olarak gösterilir.

Casper Excalibur G920'nin soğutma yapısında ne bulunur?

Casper Excalibur G920'deki fan ve hava çıkışları, işlemciyle grafik biriminin ısı yönetiminde görev yapar. Model üst segment GPU seçenekleri isteyen oyuncuya yöneliktir. Soğutma bilgisi, bu ürünün kendi teknik özellikleri kapsamında açıklanır. Kullanıcı oyun çözünürlüğünü, grafik ayarlarını ve donanım tercihini aynı kullanım planında belirler; sistemin hava dolaşımı da bu donanıma eşlik eder.

Uzun seansla günlük taşımayı birleştiren oyuncu için hangi model uygundur?

Casper Excalibur G915, oyun bilgisayarını farklı çalışma ortamlarına götüren ve fan profillerini yaptığı işe göre kullanan kişiye uygundur. Alüminyum gövde taşınan bilgisayarın dış yapısını, FrostFlux Soğutma Mimarisi ise ısı yönetimini tanımlar. Kullanıcı gündelik uygulamayla oyun yükünü aynı cihazda yürütür. Seçtiği işlemci ve grafik birimi bu iki kullanımın uygulama gereksinimlerine göre belirlenir.