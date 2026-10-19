Ankara'da yeni haftanın başlamasıyla birlikte planlı elektrik kesintileri de gündeme geldi. Başkent EDAŞ'ın şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında 19 Ekim Pazartesi ve 20 Ekim Salı günlerinde başkentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri öngörülüyor. Çankaya, Keçiören, Sincan, Yenimahalle ve Altındağ'ın yanı sıra çevre ilçelerde de farklı saatlerde çalışmalar gerçekleştirilecek. Peki, Ankara'da bugün elektrik kesintisi nerelerde olacak? 19-20 Ekim elektrikler ne zaman gelecek, hangi mahalleler etkilenecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi programı.

ANKARA'DA BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI? 19 EKİM PAZARTESİ

19 Ekim 2026 Pazartesi günü Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde planlı elektrik kesintileri bulunuyor. Çalışmalar, elektrik dağıtım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri mahalle ve sokaklara göre değişiyor. Bazı bölgelerde kısa süreli kesintiler planlanırken belirli adreslerde çalışmaların akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

19 EKİM ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti saati: 10.00–18.00

Kesintiden etkilenmesi beklenen yerler:

Anayurt, Buhara, Şehit Salih Eroğlu, Polatlar, Yaşama Sevinci, Saraycık, Çimşit, Kesiktaş ve Zafer İçyer.

Ayrıca 2, 4, 6, 174, 175/1, 176, 177/1, 178, 180, 1780, 1795, 1796, 1802, 1803, 1808, 1811, 1820, 1821, 1823, 1824, 1825, 1840, 1842, 1844, 1847, 1848, 1850, 1851, 1855, 1856, 1888, 2202 ve 3412 numaralı sokaklar kesinti listesinde bulunuyor.

19 EKİM ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya'da çalışmalar farklı saat aralıklarında yapılacak.

09.00–11.30: Mareşal Fevzi Çakmak, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Taşkent ile 52, 53, 56, 57 ve 58. sokaklar.

09.15–17.15: Doğukent ve Yakupabdal çevresi.

09.15–17.15: Bağlarbaşı, Mehmet Ali Altın, Şehit Osman, Karaşar, Güllüce, Kırkağaç ile 328, 329/1, 332 ve 373. sokaklar.

09.30–17.30: Kara Koyunlu Çiftliği, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç ve Gökler olarak aktarılan adresler.

10.00–13.00: 3376, 3377, 3377/1, 3387, 5052 ve 5053 numaralı sokaklar.

10.00–14.00: 604/4, 568 ve 555. caddeler ile 554, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 ve 569. sokaklar.

10.00–18.00: 3009, 3015 ve 3016 numaralı sokaklar.

13.00–15.00: Karanfil Sokak.

15.30–17.30: Atatürk, Karanfil ve Olgunlar çevresi.

19 EKİM ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.00–10.30: Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer ve Ayaş çevresi.

09.30–17.00: Çevre Yolu, Yapracık Mahallesi, Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Piyale Paşa, Atabey, İmam Gazali, Aşağı Yurtçu ve Yukarı Yurtçu çevresi.

Aynı çalışma kapsamında Ada ile 4393, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4556, 4566, 4567, 4569, 4571, 4572, 4574 ve 4576 numaralı yollar da listeleniyor.

19 EKİM KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti saati: 09.30–17.30

Çalışmalardan etkilenmesi beklenen noktalar:

Sakarya, Kösrelik, Kösrelik Küme, Bilinç, Atış, Gezi, Kuram, Camiönü, Tansel, Selçuklu, Gülgün, Lavanta, Karaelmas ile 27 ve 28 numaralı sokaklar.

19 EKİM MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.00–10.30: 2251, 2249, Ardıçözü, 2248, Şehit Şeref Seymen, 2217, Ateşler, Ahmet Yesevi, 100. Yıl, Fatih, Menderes ve Yunus Emre.

09.15–17.15: Doğukent ve Yakupabdal.

09.15–17.15: Bağlarbaşı, Mehmet Ali Altın, Şehit Osman, Karaşar, Güllüce ve Kırkağaç.

11.00–12.30: Fatih, Sütçü İmam, İnönü, Temiz, Gazi Ömer, Mevlana, Mimar Sinan, Evren, Özal ve Cengiz Topel.

13.30–15.00: 19 Mayıs çevresi.

15.30–17.00: Samsun Devlet Yolu çevresi.

19 EKİM SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan'da gün içerisinde birden fazla planlı çalışma bulunuyor.

09.00–10.30: Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer ve Ayaş çevresi.

09.00–10.30: 460, 467, 464, 458, 461, 462, 34 ve 35. sokaklar ile Depo çevresi.

09.30–14.30: 59, 58, 8, 734, 705, 698, 63, 732, 678 ve 700. sokaklar.

09.30–17.00: Çevre Yolu, Yapracık Mahallesi, Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Piyale Paşa, Atabey, İmam Gazali, Aşağı Yurtçu ve Yukarı Yurtçu.

09.30–17.30: Kara Koyunlu Çiftliği, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki ve Gökler.

10.00–18.00: Anayurt, Buhara, Çimşit, Polatlar ve çevredeki numaralı sokaklar.

11.00–12.30: Geylani, Vural Baylan ile 310, 311 ve 326–335 arasındaki numaralı sokaklar.

14.00–15.30: Kastamonu çevresi ile 16, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202 ve 203. sokaklar.

14.00–15.30: Bosna, Kartal, Hünkâr, Kaya, Şehit Fatih Tezel, Derya, Susam, Ender, Fırat, Şahin, Elmas ve Engin.

16.00–17.30: Özgür, Orhan Gazi, Fatih, Melek, Vural Baylan ve çevredeki numaralı sokaklar.

16.00–17.30: Melih Gökçek Caddesi ve 58. Sokak çevresi.

19 EKİM YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.00–10.30: Cengiz Aytmatov çevresi.

09.30–17.30: İvedik, Seddülbahir, Melih Gökçek, Anadolu ile 1323, 1492, 1493, 1494 ve 1495. sokaklar.

10.00–18.00: Anayurt, Buhara, Polatlar, Çimşit, Saraycık ve çevredeki numaralı sokaklar.

11.00–12.30: Batıkent, Batı ile 1767, 1768 ve 1769. sokaklar.

13.30–15.00: 1798, 1777, 1799 ve 1773. sokaklar.

15.30–17.00: 1714, 1781, 1783, 1785 ve 1793. sokaklar ile Şehit Yılmaz Güneş Caddesi.

19 Ekim merkez ilçe adresleri Manşet Haber'in yayımladığı programdan derlenmiştir. Bazı adresler kaynak listelerinde birden fazla ilçenin altında tekrarlandığı için kesin ilçe ve mahalle eşleşmeleri Başkent EDAŞ üzerinden ayrıca sorgulanmalıdır.

19 EKİM ANKARA'NIN DİĞER İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Başkentteki çalışmalar merkez ilçelerle sınırlı kalmayacak. Diğer ilçeler için paylaşılan planlı kesinti saatleri şöyle:

Akyurt: 15.00–17.00. Bodurlar, Ahmetadil, 1. Oyumiğde, Ömercik ve Akkuzulu çevresinde çalışmalar planlanıyor.

Ayaş: 09.30–17.00 saatleri arasında kesinti kayıtları bulunuyor. Adreslerin ilçe bazında ayrıca doğrulanması gerekiyor.

Bala: 09.30–12.30. Avni Akyol, Hırabaşoğlu, Pevrul Kavlak ve çevresindeki noktalar listeleniyor.

Beypazarı: 09.00–12.30 ve 14.00–17.30. Hacıkara Bostanları, Şehit Pilot Ali Başmakçı, Madadın, Şehit Halil Koçak ve Oğuz çevresi.

Çubuk: 09.00–11.00, 11.30–13.30 ve 15.00–17.00. Küçükali, Eskiçöte ve bazı kırsal yerleşimler.

Elmadağ: 09.30–11.30 ve 13.00–15.00. Esentepe, Küçük Çankaya, Bahçelievler ve çevredeki sokaklar.

Gölbaşı: Ballıkpınar çevresinde 09.00–14.00, Ballıkpınar ve Karşıyaka çevresinde 14.30–16.30 saatlerinde kesinti öngörülüyor.

Haymana: 09.30–17.30. Bünyamin Adacı, Kızılkoyunlu, Cumhuriyet, Ataköy, Polatlı Yolu ve çevresindeki adresler listeleniyor.

Kahramankazan: 09.00–17.00 aralığındaki çalışmalar kapsamında Kılıçlar Küme ve Dutözü için kesinti kayıtları bulunuyor.

Kızılcahamam: 10.00–17.00. Salın ve Köseler çevresi.

Polatlı: 09.30–17.30. Kara Koyunlu Çiftliği, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki ve Gökler çevresi.

Pursaklar: 09.30–12.30. Çimen, İlham, Mesut ve Kocatepe çevresi.

20 EKİM SALI ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

20 Ekim 2026 Salı günü de Ankara'nın farklı bölgelerinde planlı çalışmalar devam edecek. Paylaşılan programda şu saatler bulunuyor:

Çankaya: 09.00–10.30.

Keçiören: 09.30–11.00. Çakır, Kafkas, Bağlum ve Saçak çevresi.

Yenimahalle: 09.00–10.30, 09.30–17.30 ve 13.30–15.00. Batı, Şehit Hakkı Sözer ve çevredeki numaralı sokaklar.

Altındağ: 14.00–15.30 ve 17.00–18.00. Şehit Ertuğrul Kocaer çevresi ve bazı numaralı sokaklar.

Pursaklar: 11.30–12.30. Ahiler, Belediye, Fatih ve Aydos çevresi.

Ayaş: 09.30–17.00. Pirireis, Çukurören, Ören, Karaköy ve Yağmurdede çevresi.

Kızılcahamam: 09.30–17.00. Saraycık çevresi.

Polatlı: 09.30–17.00. Gedikli ve çevresindeki yollar.

Gölbaşı: İlçenin farklı bölgelerinde planlı kesintiler bulunuyor.

Kahramankazan: 10.00–17.00. Fevzi Çakmak ve Aydın çevresi.

Bu saatler planlanan çalışma aralıklarıdır ve her ilçenin tamamında elektrik kesileceği anlamına gelmez.

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektriklerin yeniden verilmesi, her adres için açıklanan planlı kesinti bitiş saatine göre değişecek. Bazı bölgelerde çalışmaların öğle saatlerinde tamamlanması planlanırken bazı adreslerde kesintiler 17.00 veya 18.00'e kadar sürebilecek.

Ancak programda belirtilen saatler tahminidir. Çalışmaların erken tamamlanması veya beklenmedik bir durum yaşanması halinde enerji verme saati değişebilir.

BAŞKENT EDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar, Başkent EDAŞ resmî internet sitesi üzerinden elektrik kesintisi sorgulama bölümüne girerek il, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerine göre arıza ve planlı çalışma kayıtlarını kontrol edebilir. Başkent EDAŞ Mobil 186 uygulaması ve 186 elektrik arıza hattı üzerinden de bilgi alınabiliyor.

BAŞKENT EDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...