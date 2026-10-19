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Anasayfa Haberler ALES/3 geç başvuru tarihi 2026: Başvurular ne zaman, ücret kaç TL?

ALES/3 geç başvuru tarihi 2026: Başvurular ne zaman, ücret kaç TL?

ÖSYM'nin ALES takviminde yer alan ALES/3 oturumu için geç başvuru günü yaklaşıyor. Adaylar 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren başvurularını gerçekleştirebilecek. Geç başvuru kapsamında sınav ücreti artırımlı olarak alınacak. İşte ALES/3 geç başvuru tarihi, ücreti ve sınav takvimi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 10:13
ALES/3 geç başvuru tarihi 2026: Başvurular ne zaman, ücret kaç TL?

ALES/3 geç başvuru tarihi 2026: Başvurular ne zaman, ücret kaç TL? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü oturumu için geç başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre normal başvuru süresini kaçıran adaylar, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü geç başvuruda bulunabilecek. Başvurular aynı gün saat 23.59'da sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ödemelerini de son saatten önce gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, ALES/3 geç başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar? ve ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır? Tüm bilgiler bu haberde...

ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 2026-ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak. Başvuru ve ödeme işlemleri aynı gün saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Normal başvuru dönemi 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu süre içinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar, geç başvuru gününde işlemlerini yapabilecek.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 ALES/3 için normal başvuru ücreti 1.200 TL, geç başvuru ücreti ise 1.800 TL olarak belirtiliyor. Geç başvurularda ücret artırımlı uygulanıyor. Adayların ödeme işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yönlendirilen ödeme ekranından tamamlaması gerekiyor. Son başvuru günü saat 23.59'dan sonra ödeme işlemi yapılamayabileceği için sürenin sonuna kalınmaması önem taşıyor.

ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 geç başvurusu yapmak isteyen adaylar şu adımları izleyebilir:

  1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni açın.
  2. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
  3. 2026-ALES/3 başvuru ekranını seçin.
  4. İstenen bilgileri kontrol ederek başvurunuzu tamamlayın.
  5. Geç başvuru ücretini ödeme ekranından yatırın ve işlemin tamamlandığını kontrol edin.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-ALES/3 sonuçlarının 17 Aralık 2026'da açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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