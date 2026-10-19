Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü gündemdeki yerini aldı. Çekilişi takip eden vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaraların kazanıp kazanmadığını öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor. Büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Sayısal Loto açıklandı mı? Pİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu! Kazanan numaralar ve ikramiye sorgulama ekranı için haberimizi okuyabilirsiniz.

19 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

19 Ekim 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar resmî açıklamanın ardından bu bölümde yer alacak.

Kazandıran numaralar: 65 - 86 - 78 - 79 - 87 - 52 Joker: 46 Süperstar: 47

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, DEVRETTİ Mİ?

Çekiliğin ardından büyük ikramiye tutarı, 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiye kazanan diğer kategorilerdeki kişi sayısı belli olacak. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği, resmi ikramiye dağılımı tablosu üzerinden öğrenilebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesinden ilgili çekiliş tarihini seçerek kazanan numaraları inceleyebilir. Kuponda bulunan sayılar sonuçlarla karşılaştırılabilir ve ikramiye durumu resmî sorgulama ekranından kontrol edilebilir.

Resmî sonuçlar: https://www.millipiyangoonline.com/