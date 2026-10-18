18 Ekim Beşiktaş kapalı yollar listesi, İstanbul'da trafiğe çıkacak sürücüler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş ve Bebek çevresinde düzenlenecek Bosphorun Quarter Marathon organizasyonu nedeniyle bazı cadde ve güzergâhlarda araç trafiğine geçici olarak izin verilmeyecek. Özellikle Ortaköy-Çırağan Caddesi, Asariye Caddesi kesişimi, Kuruçeşme ve Bebek-Cevdet Paşa Caddesi çevresindeki trafik düzenlemesi merak ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün duyurusunu aktaran haberlere göre, 18 Ekim Pazar günü saat 07.00 ile 13.00 arasında Beşiktaş'ın sahil hattındaki belirli yollar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmaları öneriliyor.

18 EKİM BEŞİKTAŞ'TA YOLLAR KAPALI MI?

18 Ekim 2026 Pazar günü Beşiktaş ve Bebek çevresinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kapanışlar, Bebek-Kuruçeşme hattında gerçekleştirilecek koşu organizasyonu nedeniyle uygulanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ve Cevdet Paşa Caddesi'nin belirli bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

Kapanışların duyurulan genel saat aralığı 07.00-13.00 olarak açıklandı. Organizasyon güzergâhı üzerinde seyahat edecek sürücülerin yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmeleri gerekiyor.

ORTAKÖY-ÇIRAĞAN CADDESİ KAPALI MI?

18 Ekim Pazar günü Çırağan Caddesi'nde araç trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Beşiktaş'tan Ortaköy ve Kuruçeşme yönüne sahil güzergâhını kullanmak isteyen sürücülerin bu durumu dikkate alması gerekiyor.

Ortaköy-Çırağan hattındaki kapanışlar nedeniyle sahil yolunda ulaşımda değişiklik yaşanabilir. Özellikle sabah saatlerinde bu güzergâhta seyahat edecek sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.

Bölgedeki bazı duyurularda kapanış güzergâhı, Ortaköy-Çırağan Caddesi ile Asariye Caddesi kesişimi üzerinden tarif ediliyor. Ancak araç trafiğine ilişkin daha geniş kapsamlı duyuruda Çırağan Caddesi'nin yanı sıra Muallim Naci ve Kuruçeşme caddeleri de yer alıyor.

ASARİYE CADDESİ KAPALI MI?

Asariye Caddesi kesişimi de Beşiktaş'taki yol düzenlemesine ilişkin duyurularda belirtilen noktalar arasında bulunuyor. Ortaköy-Çırağan Caddesi ve çevresinden geçecek sürücülerin organizasyon güzergâhını dikkate almaları gerekiyor.

Yol kapanışının hangi bağlantı yollarını kapsadığı, uygulama sırasında trafik ekiplerinin yönlendirmelerine göre değişebilir. Bu nedenle yalnızca ana caddeyi değil, çevredeki bağlantı noktalarını da hesaba katmak önem taşıyor.

BEBEK-CEVDET PAŞA CADDESİ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Bebek sahil hattında bulunan Cevdet Paşa Caddesi'nin belirli bölümü de 18 Ekim Pazar günü trafiğe kapatılacak. Emniyet Müdürlüğünün duyurusuna göre kapanış, Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümünü kapsıyor.

Genel trafik duyurusunda kapanış için saat 07.00-13.00 aralığı belirtiliyor. Bu nedenle sürücülerin yolun saat 13.00 itibarıyla yeniden trafiğe açılmasını beklemesi mümkün olsa da, kesin açılış saati uygulamanın seyrine ve trafik ekiplerinin kararına bağlı olabilir.

Bebek Parkı girişine yakın bölgelerden geçecek sürücülerin de organizasyon nedeniyle yapılabilecek yönlendirmeleri takip etmesi gerekiyor. Sahil hattını kullanmayı planlayanların mümkünse yolculuklarını kapanış saatleri dışında gerçekleştirmeleri öneriliyor.

18 EKİM BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün duyurusunu aktaran kaynaklarda, 18 Ekim Pazar günü için aşağıdaki yolların belirli bölümlerinde trafik kısıtlaması yapılacağı bildirildi:

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü

Bu güzergâhlarda kapanış saatleri genel duyuruya göre 07.00-13.00 olarak belirtildi. Yolculuk öncesinde trafik ekiplerinin yönlendirmelerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA KAPALI YOLLARA ALTERNATİF GÜZERGâHLAR HANGİLERİ?

Beşiktaş ve Bebek çevresinde yol kapanışlarından etkilenmek istemeyen sürücüler için alternatif güzergâhlar da duyuruldu. Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre şu yollar alternatif olarak kullanılabilecek:

Barbaros Bulvarı

Eski Yıldız Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu

Bebek Yokuşu Caddesi

Beyazgül Caddesi

Bu yolların trafik yoğunluğu, kapanış saatlerinde artabilir. Sürücülerin güzergâh seçerken güncel trafik durumunu dikkate almaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA YOLLAR NEDEN KAPATILIYOR?

Beşiktaş ve Bebek çevresindeki trafik düzenlemesi, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek Bosphorun Quarter Marathon organizasyonu kapsamında gerçekleştiriliyor. Koşu güzergâhında sporcuların ve katılımcıların güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Etkinlik nedeniyle özellikle Boğaz kıyısındaki sahil yollarında ulaşım kısıtlaması uygulanması bekleniyor. Bu nedenle Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme ve Bebek çevresinde araç kullanacakların yola çıkmadan önce güzergâhlarını planlamaları önem taşıyor.