CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Nottingham Forest Arsenal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nottingham Forest Arsenal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal, Premier League'de Nottingham Forest deplasmanına çıkıyor. Nottingham Forest - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Takımların son durumu, eksikleri ve muhtemel 11'leri neler? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 09:36
Nottingham Forest Arsenal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nottingham Forest - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier League'de 7. hafta heyecanı Nottingham Forest ile Arsenal arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Mikel Arteta yönetiminde şampiyonluk unvanını korumayı hedefleyen Arsenal, City Ground deplasmanında galibiyet ararken Oliver Glasner'ın çalıştırdığı Nottingham Forest, taraftarı önündeki ilk lig zaferini elde etmek istiyor. Londra temsilcisinin rakibine konuk olduğu son iki maçta gol sesi çıkmaması da karşılaşma öncesindeki dikkat çekici istatistikler arasında yer alıyor. Peki, Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın ayrıntıları...

NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier League'in 7. haftasında oynanacak Nottingham Forest - Arsenal maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

Mücadeleye İngiltere'nin Nottingham kentinde bulunan City Ground Stadyumu ev sahipliği yapacak.

NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest - Arsenal karşılaşması beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL'DE ZUBIMENDI'NİN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karşılaşma öncesinde sakat futbolcularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın 16 Ekim tarihli haberine göre İspanyol çalıştırıcı, Martin Zubimendi'nin durumunun iyiye gittiğini ve Nottingham Forest karşılaşmasında kadroya dönme ihtimali bulunduğunu bildirdi.

Arteta, Piero Hincapié'nin ise henüz maçta oynayabilecek durumda olmadığını aktardı.

Son bilgilere göre William Saliba, Christos Tzolis ve Cristhian Mosquera da Arsenal'in sakatlıkları bulunan oyuncuları arasında gösterildi.

NOTTINGHAM FOREST'TA EKSİKLER KİMLER?

Ev sahibi takımda Igor Jesus ve Nicolò Savona'nın sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Morgan Gibbs-White ile Nikola Milenković'in durumlarının ise maç öncesindeki son kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest: Sels, Aina, Diomande, Murillo, Muñoz, Schlager, McAtee, Williams, Gibbs-White, Ndoye, Delap.

Arsenal: Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimarães, Rice, Saka, Ødegaard, Eze, Havertz.

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARINDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Nottingham Forest ile Arsenal'in City Ground'da oynadığı son iki Premier League karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi.

  • 17 Ocak 2026: Nottingham Forest 0-0 Arsenal
  • 26 Şubat 2025: Nottingham Forest 0-0 Arsenal
  • 23 Kasım 2024: Arsenal 3-0 Nottingham Forest
  • 30 Ocak 2024: Nottingham Forest 1-2 Arsenal

Arsenal, Nottingham Forest'a karşı oynadığı son dört lig maçında gol yemedi. Ev sahibi ekip ise rakibine karşı son galibiyetini 2023 yılında elde etti.

NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL MAÇININ HAKEMİ KİM?

Premier League'in resmî açıklamasına göre Nottingham Forest - Arsenal maçını Michael Oliver yönetecek.

Deneyimli hakemin yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring olacak. Karşılaşmada VAR görevini Michael Salisbury üstlenecek.

NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da o futbolcudan 'Gitmek istiyorum' mesajı!
Çakar yorumladı! İptal edilen goller...
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Sarıgül dosyasında 5 milyon dolarlık yat iddiası: Göcek'teki lüks yata çöküp "emanetçiyiz" dediler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor''
''Bu takım G.Saray'ı yener!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı! Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı! 10:06
"Takımın en ciddi ismi..." "Takımın en ciddi ismi..." 09:43
Marco Asensio sakat mı, ameliyat mı olacak? Marco Asensio sakat mı, ameliyat mı olacak? 09:34
Çakar yorumladı! İptal edilen goller... Çakar yorumladı! İptal edilen goller... 09:20
Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları 09:06
''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' ''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' 08:46
Daha Eski
Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları 08:46
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta) İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta) 01:01
Kartal: "Daha farklı kazanabilirdik!" Kartal: "Daha farklı kazanabilirdik!" 01:01
İşte Asensio'nun stadyumdan ayrılış anı! İşte Asensio'nun stadyumdan ayrılış anı! 01:01
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 01:01
Mustafa Çulcu yorumladı! İrfan Can Kahveci'nin 2. golünde karar... Mustafa Çulcu yorumladı! İrfan Can Kahveci'nin 2. golünde karar... 01:01