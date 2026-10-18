CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Milan Atalanta maçı hangi kanalda? 18 Ekim canlı yayın bilgisi

Milan Atalanta maçı hangi kanalda? 18 Ekim canlı yayın bilgisi

Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç şifresiz mi, canlı izleme seçenekleri neler? Muhtemel 11'ler belli oldu mu, hangi oyuncular eksik? İşte mücadele öncesinde merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 10:17
Milan Atalanta maçı hangi kanalda? 18 Ekim canlı yayın bilgisi

Milan-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 2026-2027 sezonunun 7. haftası, Milan ile Atalanta arasında oynanacak kritik mücadeleye sahne olacak. Rúben Amorim yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, taraftarının önünde kazanarak ligdeki yolculuğuna devam etmeyi hedeflerken Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Atalanta ise zorlu deplasmandan istediği sonucu almak için sahaya çıkacak. Peki, Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın programı ve muhtemel kadroları.

MILAN-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan-Atalanta maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Serie A'nın 7. haftasındaki karşılaşmaya Milano'daki Giuseppe Meazza (San Siro) Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MILAN-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan-Atalanta karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN-ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Moreira; Gonçalo Ramos.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolašinac, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstović.

MILAN-ATALANTA MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Sky Sport'un maç öncesi kadro değerlendirmesinde Milan'da Alexis Saelemaekers ve Matteo Gabbia, Atalanta'da ise Isak Hien, Odilon Kossounou, Giorgio Scalvini, Kamaldeen Sulemana, Giacomo Raspadori ve Franck Kessié forma giyemeyecek oyuncular arasında gösteriliyor. Atalanta'da Eljif Elmas da cezalılar listesinde bulunuyor.

MILAN İLE ATALANTA ARASINDA 150 MAÇLIK REKABET

Milan'ın resmî internet sitesinde 10 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan verilere göre iki takım arasında daha önce oynanan 150 karşılaşmada Milan 69, Atalanta ise 32 galibiyet elde etti. Kalan 49 mücadele beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Milan 246, Atalanta ise 154 gol kaydetti. İki ekip arasında 10 Mayıs 2026'da oynanan Serie A karşılaşmasını ise Atalanta 3-2 kazanmıştı.

MILAN-ATALANTA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da o futbolcudan 'Gitmek istiyorum' mesajı!
"Takımın en ciddi ismi..."
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Sarıgül dosyasında 5 milyon dolarlık yat iddiası: Göcek'teki lüks yata çöküp "emanetçiyiz" dediler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor''
''Bu takım G.Saray'ı yener!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Takımın en ciddi ismi..." "Takımın en ciddi ismi..." 09:43
Marco Asensio sakat mı, ameliyat mı olacak? Marco Asensio sakat mı, ameliyat mı olacak? 09:34
Çakar yorumladı! İptal edilen goller... Çakar yorumladı! İptal edilen goller... 09:20
Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları 09:06
''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' ''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' 08:46
Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları 08:46
Daha Eski
''Bu takım G.Saray'ı yener!" ''Bu takım G.Saray'ı yener!" 08:41
F.Bahçe'nin üst üste 2 golü iptal edildi! F.Bahçe'nin üst üste 2 golü iptal edildi! 01:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta) İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta) 01:01
Kartal: "Daha farklı kazanabilirdik!" Kartal: "Daha farklı kazanabilirdik!" 01:01
İşte Asensio'nun stadyumdan ayrılış anı! İşte Asensio'nun stadyumdan ayrılış anı! 01:01
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 01:01