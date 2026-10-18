Milan-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 2026-2027 sezonunun 7. haftası, Milan ile Atalanta arasında oynanacak kritik mücadeleye sahne olacak. Rúben Amorim yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, taraftarının önünde kazanarak ligdeki yolculuğuna devam etmeyi hedeflerken Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Atalanta ise zorlu deplasmandan istediği sonucu almak için sahaya çıkacak. Peki, Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın programı ve muhtemel kadroları.

MILAN-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan-Atalanta maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Serie A'nın 7. haftasındaki karşılaşmaya Milano'daki Giuseppe Meazza (San Siro) Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MILAN-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan-Atalanta karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN-ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Moreira; Gonçalo Ramos.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolašinac, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstović.

MILAN-ATALANTA MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Sky Sport'un maç öncesi kadro değerlendirmesinde Milan'da Alexis Saelemaekers ve Matteo Gabbia, Atalanta'da ise Isak Hien, Odilon Kossounou, Giorgio Scalvini, Kamaldeen Sulemana, Giacomo Raspadori ve Franck Kessié forma giyemeyecek oyuncular arasında gösteriliyor. Atalanta'da Eljif Elmas da cezalılar listesinde bulunuyor.

MILAN İLE ATALANTA ARASINDA 150 MAÇLIK REKABET

Milan'ın resmî internet sitesinde 10 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan verilere göre iki takım arasında daha önce oynanan 150 karşılaşmada Milan 69, Atalanta ise 32 galibiyet elde etti. Kalan 49 mücadele beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Milan 246, Atalanta ise 154 gol kaydetti. İki ekip arasında 10 Mayıs 2026'da oynanan Serie A karşılaşmasını ise Atalanta 3-2 kazanmıştı.

MILAN-ATALANTA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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